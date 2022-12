'Bem-vindos ao clube da sedução’ é uma minissérie baseada em fatos reais, sobre um assunto polêmico

Acaba de entrar no serviço de streaming Star+ (já com três episódios disponíveis, e um novo toda terça-feira, num total de oito), a minissérie ‘Bem-vindos ao mundo da sedução’ (‘Welcome to Chippendales’), que conta a história real do imigrante indiano Somen ‘Steve’ Banerjee (Kumail Nanjiani) que, cansado de sua vida como gerente de lojinha de conveniência, resolve empreender e, com o dinheiro que economizou, abre um negócio próprio. Ele compra uma discoteca falida e tenta fazer lá várias coisas (como um clube de gamão!), mas nada dá certo.

Perto de abrir falência, ele conhece um casal, cuja mulher é ninguém menos do que a coelhinha do ano de 1979 da ‘Playboy’, a famosa Dorothy Stratten. Ficam amigos e, ao ir com eles a um clube gay, onde rolava show de striptease, Banerjee percebe como aquilo agradou a Dorothy. E, por consequente, poderia agradar a outras mulheres. Então ele pensa: por que não abrir um clube de strip só para mulheres, já que existem milhares para homens? Assim surgiu o mundialmente famoso Chippendales, conhecido como o primeiro show de striptease apenas com modelos masculinos, e só para mulheres, copiado mundialmente, inclusive aqui, com o Clube das Mulheres (ainda existe?).

Kumail Nanjiani está muito bem, como o empresário indiano que vence nos Estados Unidosao criar o primeiro clube de striptease masculino (Foto: Divulgação)





Além de Kumail (que vimos em séries como ‘Obi-Wan’ e ‘The Boys’), o elenco conta com Murray Bartlett (que fez o gerente da primeira temporada de ‘The White Lotus’), Juliette Lewis (‘Yellowjackets’), Annaleigh Ashford (‘Masters of Sex’), e com a participação especial de Nicola Peltz Beckham (que faz Dorothy) e Dan Stevens (‘Dowton Abbey’), como o marido ciumento e grosseirão desta.



Aliás, vale muito procurar para ver depois o filme ‘Star 80’ (1983), de Bob Fosse, que conta a trágica história de Stratten, que, quando ia decolar na carreira de atriz (chegou a fazer alguns filmes menores e participações em séries de TV), teve sua vida ceifada pelo ciumento marido, por conta de seu envolvimento com o diretor Peter Bogdanovich, com o qual fez um filme, ‘They all laughed’ (1981).

Mas, tragédias à parte (aconteceram outras, infelizmente), ‘Bem-vindos ao Chippendales’ tem produção esmerada (do mesmo criador de ‘Pam & Tommy’), mistura bem drama com toques de humor, e nos dá esse vislumbre de como era a vida na Califórnia/EUA, na virada das décadas de 1970 para 80. E com uma ótima trilha-sonora.





STREAMINGS+

* A Lionsgate+ anunciou algumas atrações de dezembro: já no início do mês, no dia 4, os três primeiros episódios da nova temporada de ‘Gangs of London’; e no dia 15 estreiam os três primeiros episódios de ‘Tudo aquilo que nunca foi dito’, baseada no best-seller de Marc Levy.

* O canal AMC anunciou que pretende lançar um novo serviço de streaming (mais um!) na América Latina, o AMC+. Contudo, nada sobre data de lançamento ou conteúdo foi ainda divulgado.

O blockbuster 'Top Gun: Maverick' chega ao streaming em 22 de dezembro (Foto: Divulgação)

* A quem perguntou: Chega no Paramount+ em toda a América Latina, incluindo o Brasil, ‘Top Gun: Maverick’, a partir de quinta-feira, 22 de dezembro, com exclusividade no serviço premium de streaming.

* A Pluto TV, em parceria com a empresa gamer global Ubisoft, acaba de lançar o canal Pluto TV Gaming por Ubisoft (346). Com lançamento exclusivo no Brasil, o canal exibe conteúdos informativos sobre games, competições de e-sports e programas de entretenimento e humor.



* A Lionsgate+ anunciou a segunda temporada de sua série original ‘BMF’. O drama familiar criminal passado em Detroit estreia na sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, com novos episódios todas as sextas-feiras. A 1ª temporada está disponível na Lionsgate+.

* O Prime Video e a NBA divulgaram a tabela de transmissões da temporada regular 2022-2023 da NBA, jogos ao vivo exclusivos para os assinantes da plataforma. Ao todo, serão até 87 partidas durante a temporada, e até 24 confrontos de Playoffs exibidos para o Brasil.

* Estreou esta semana, no Disney+, ‘Willow’, série baseada em filme de fantasia de 1988, dirigido por Ron Howard, produzida por George Lucas, do qual é uma continuação (conta, inclusive, com o mesmo Warwick Davis, como Willow). Os dois primeiros episódios já estão disponíveis, com novos episódios toda quarta-feira.

* Acontece até domingo, na São Paulo Expo, a CCXP 2022, que terá stands, atrações internacionais (entre eles, astros da Marvel) e muito mais, dos canais de streaming HBO, Disney e Prime Video, entre outros. É uma das maiores convenções geek/nerd do mundo.

