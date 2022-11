Produções envolvendo futebol, no streaming, são uma boa opção para estes dias de Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2022 já começou no Qatar. E o Brasil já entrou em campo. Mas, para quem vai ver todos os jogos e quer uma distração entre eles, alguns programas alusivos ao futebol e à conquista da taça estão nos serviços de streaming.

O Star+, por exemplo, acaba de lançar uma série argentina que gira em torno do tão sonhado caneco. Na comédia “A taça é nuestra” (“Robo Mundial”, 2022), depois de zerar a conta bancária para levar o seu filho na Copa do Mundo, Lucho (Joaquín Furriel) fica arrasado ao ver a Argentina desqualificada por causa de uma sanção. Desolado, Lucho quer devolver ao filho o sonho e a esperança de levar a Argentina de volta ao campeonato. Para isso, ele lidera o plano mais louco da história do esporte: roubar a taça. A série já está disponível completa.

Maradona é assunto de um documentário no Star+ e de uma série romanceada no Prime Video (Foto: reprodução)

David Beckham tem uma série documental no Disney+, com 4 capítulos (Foto: divulgação)





O Star+ tem outras produções com o futebol como tema. Como o documentário “Maradona confidencial”, que é uma produção do National Geographic. Conta a história do falecido Diego Armando Maradona, um astro mundial conhecido não apenas por suas habilidades com uma bola de futebol, mas também por ser arrogante, direto e não estar acostumado a seguir as regras. Além de seu envolvimento com as drogas. O Prime Video tem uma série original sobre Diego, “Maradona: conquista de um sonho” (“Maradona: sueño bendito”), encenada com atores.

Também no Star+ está “Gol: sonho impossível” (“Goal!: the dream begins”, 2005). A produção anglo-americana, mostra Santiago Munez (Kuno Becker), um jovem imigrante que vive nos subúrbios de Los Angeles, tem um sonho impossível: jogar futebol em um time de renome internacional. Ao fazer um teste para um clube inglês (após ser descoberto por um olheiro), o Newcastle United, Santiago, pode vir a alcançar este sonho. Este filme teve outras duas continuações inferiores, contando outras histórias.



Já a produção original Disney+, “Beckham: salve nosso time” (“Save our squad”), é uma série documental que mostra o retorno de David Beckham às suas raízes no leste de Londres para orientar os Westward Boys, um time de futebol jovem e de base que está na zona de rebaixamento de sua liga. No entanto, esta não é uma liga qualquer, mas sim a mesma em que David jogou quando jovem. No total, são quatro episódios disponíveis.

E tem mais: “O11ZE” (série argentina com três temporadas, produzida entre 2017-2019) narra a história de Gabbo Moretti (Mariano González), um adolescente de 16 anos que mora com sua avó Amélia (Beatríz Dellacasa) em um vilarejo chamado Álamo Seco. A grande paixão de Gabo é o futebol. Sua habilidade futebolística não passa despercebida por Francisco (Nicolás Pauls), treinador da equipe de futebol da renomada escola esportiva IAD (Instituto Acadêmico Esportivo), que resolve dar ao garoto uma bolsa de estudos. Também disponível no Disney+



A minissérie documental espanhola “Galáticos” (Star+), cobre o primeiro mandato de Florentino Pérez como presidente do Real Madrid, e a revolução que ele realizou para tornar o time o clube de futebol mais bem-sucedido do mundo. O documentário, em três partes, inclui depoimentos de um elenco estelar de lendas do Real Madrid, incluindo Iker Casillas, o nosso Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makélélé, Fernando Morientes, Steve McManaman e o técnico Vicente del Bosque; e também de estrelas de outros países e times, como Zidane e Beckham.



Estas são apenas algumas das opções envolvendo futebol no streaming, nestes tempos de Copa do Mundo. Dá para achar outras, procurando nas listas de seu serviço de streaming favorito, ou consultando o aplicativo JustWatch.



STREAMINGS+

* A Multi (como a marca Multilaser agora se chama) anunciou o lançamento de um novo serviço de streaming no mercado brasileiro. Trata-se do Multi+, que estará disponível ainda em novembro. Criada em parceria com a empresa Watch Brasil, a plataforma vai mesclar canais de TV com programação ao vivo e conteúdos sob demanda, como filmes e séries, para que o usuário assista quando e quantas vezes quiser. A novidade terá funcionamento semelhante ao dos pacotes comercializados pelas operadoras de TV por assinatura.



'O Tablado e Maria Clara Machado' chega dia 8 de dezembro nos cinemas (Foto: divulgação)

* Chegará com exclusividade ao Star+ “La Máquina”, em data a ser anunciada, uma nova série que reúne os atores mexicanos Diego Luna e Gael García Bernal como produtores e protagonistas. “La Máquina” gira em torno de um boxeador no fim de sua carreira, Esteban (García Bernal), cujo habilidoso assessor, Andy (Diego Luna), lhe dá uma última chance de lutar por um título. Porém, para chegar até a noite da luta, eles devem enfrentar uma misteriosa força.



* O Paramount+ anunciou que a quinta temporada da série “Yellowstone” estreará dia 11 de dezembro. Os fãs da família Dutton, em breve saberão o que acontece nesta continuação. As 4 primeiras temporadas completas de “Yellowstone”, e também o spin-off “1883”, estão disponíveis no serviço de streaming, Paramount+.

'Yellowstone': quinta temporada chega dia 11 de dezembro no Paramount+ (Foto: divulgação)

* A série documental “The BMF documentary: Blowing money fast” já está na Lionsgate+, a plataforma de streaming premium internacional da Starz. Com oito episódios de meia hora, a produção narra a incrível história dos infames fundadores da Black Mafia Family, os irmãos Demetrius “Big Meech” e Terry “Southwest T” Flenory, que criaram a maior rede de distribuição de drogas da história americana.

* O longa “O Tablado e Maria Clara Machado”, de Creuza Gravina, estreia dia 8 de dezembro. O documentário já foi exibido em mais de 15 festivais, incluindo a Première Brasil do Festival do Rio e o Festival de Rotterdam, contudo seguia inédito comercialmente. Para o centenário de Maria Clara Machado, o filme ganhou nova finalização, e passa a contar com outras imagens raras de arquivo e animações.

* O Star+ anunciou o início das gravações de “A história delas” e “Desejos S.A.”, novas séries com selo do Star Original Productions e exclusivas do serviço de streaming. Desenvolvidas no Brasil, as produções têm previsão de estreia para 2023.

* A DublaCon 2022 - Convenção de Dublagem acontecerá de forma presencial em novembro, nos dias 26 e 27, no Teatro Nathalia Timberg, na Barra, Rio de Janeiro. E os fãs vão contar com atrações do Universal TV, canal de filmes e séries da TV paga (cabo linear e satélite).

* Este vosso escriba está com um programa, toda sexta-feira, às 22h, na rádio Roquette-Pinto, o ‘Na Cova do Leão’. Pode ser ouvido em 94,1 FM, no site da rádio ou em aplicativos de rádio que a tenham na lista. Música de séries, filmes, além de novidades e retrospectos sonoros.

