Assistindo a um capítulo de cada vez...

Com o final da primeira temporada de ‘House of the Dragon’ (HBO e HBO Max), ficou um tremendo vazio no domingo à noite. Como se trata de uma produção original HBO, ela é feita para ser exibida nas noites de domingo, um capítulo por semana. Coisa a qual nos desacostumamos a fazer, por conta do streaming, que entrega a maioria das séries completas de uma vez só. Mas é muito bacana (e empolgante) esperar pelo episódio ‘da semana que vem’, com o suspense.

Mas, em seu lugar, começou a segunda temporada de ‘The White Lotus’, desta vez, passada na Sicília, Itália. A série original era para ser limitada (foi escrita durante a pandemia para cobrir um buraco na programação da HBO), mas fez tanto sucesso que, cá estamos mais uma vez no luxuoso hotel resort que dá título ao programa. Desta vez, em vez de uma isolada ilha no Havaí, agora no efervescente e colorido sul da Itália. Terá a mesma força e impacto da primeira vez? Por enquanto, com apenas três capítulos exibidos, ainda não.

Novos personagens entram em cena na segunda temporada de 'The White Lotus' (HBO), que, desta vez, se passa na Sicília, no sul da Itália (Foto: divulgação)

Outra série encerrada recentemente (domingo passado) foi ‘The Handmaid´s Tale’ (Paramount+), em sua quinta (e penúltima, ainda bem) temporada. A série recuperou muito de sua força que perdeu nas duas últimas. Contudo, derrapou num final de temporada meio piegas. Mas, pelo menos, volta no ano que vem. Já ‘House of the Dragon’, só em 2024!!!

Um dos serviços de streaming que mais oferecem séries semanais é o Lionsgate+ (ex-Starzplay), que, no momento, está exibindo ‘Ligações Perigosas’, também com episódios dominicais. Esta nova adaptação do clássico romance de Chorderlos de Laclos é muito boa. E mais detalhada do que o que vimos antes no cinema, no aclamado filme homônimo.



O mesmo Lionsgate+ tem outras séries semanais já encerradas que valem a olhada: as americanas ‘P-Valley’ (que fechou a segunda temporada recentemente e já garantiu uma terceira) e ‘Hightown’ (que tem duas e ainda não anunciou a próxima), e a espanhola ‘Express’ (que também já garantiu uma continuação). Mesmo elas estando lá, estocadas, vale a pena vê-las aos poucos, intercalando com outras. Já que, hoje em dia, o que não falta é série. E estas têm bons ‘ganchos’.

Netflix não é dado a ter série semanais. Mas produções que vêm ‘de fora’ e são distribuídas pela plataforma, como ‘O Expresso do Amanhã’ (originalmente uma produção do TNT), é das raras que disponibilizam episódios semanais. Mas esta não é tão boa quanto o filme que lhe deu origem, ‘Snowpiercer’, do premiado diretor sul-coreano Bong Joon Ho (de ‘Parasita’).

Se não dá para ‘maratonar’ num fim de semana - como muita gente faz quando chega uma nova leva de séries completas nos serviços de streaming. Ver uma vez por semana cada capítulo traz uma emoção e suspense que só dá para ter assim. Vide ‘House of the Dragon’, que deixou um vazio imenso nas noites de domingo. Vamos tentar preencher o tempo até sua volta...

STREAMINGS+

* No marco do Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher, que é comemorado todos os anos em 25 de novembro, estreia no Star+, no dia 23, ‘Peace Peace Now Now’, minissérie documental que revela quatro histórias de coragem protagonizadas por mulheres que enfrentaram conflitos armados na América Latina. A nova produção, que chega na íntegra ao serviço de streaming, conta com a participação da atriz mexicana Yalitza Aparicio (‘Roma’), a atriz chilena Daniela Vega, a atriz espanhola Ester Expósito, além da cantora Shirley Manson (da banda Garbage), que viajam para diferentes cidades da região, compartilhando histórias.



* ’Os Montaner’, nova série original docu-reality do Disney+, sobre uma das famílias mais famosas da América Latina, já está disponível na plataforma com os cinco primeiros episódios da temporada.

‘Peace Peace Now Now’, minissérie documental que revela histórias de coragem de mulheres que enfrentaram conflitos armados na América Latina (Foto: divulgação)

* A Lionsgate+ divulgou novo trailer e cartaz para sua próxima série francesa romântica, ‘Tudo aquilo que nunca foi dito’, baseada no romance best-seller de Marc Levy. A série de nove episódios estreia na quinta-feira, 15 de dezembro, inclusive no Brasil.

* O Disney+ anunciou o início de gravação de ‘O som e a sílaba’, nova produção nacional com o selo Disney+ Original Productions. A minissérie de oito episódios conta sobre a jornada de autoconhecimento, superação e descoberta afetiva da jovem Sarah Leighton, uma mulher com diagnóstico de autismo com habilidades específicas muito desenvolvidas, especialmente na música lírica.

* Ninguém menos do que Harrison Ford e Helen Mirren estrelam a prequela de ‘Yellowstone’ (como os patriarcas da família Dutton), batizada ‘1923’, que estreia no dia 18 de dezembro no Paramount+.

* O antigo serviço de streaming Starzplay (ainda usa este nome nos EUA), agora Lionsgate+, anunciou que irá deixar sete mercados em data a ser anunciada. De acordo com a empresa, a “decisão estratégica” levará o serviço (um braço da Starz) a ser extinto na França, Alemanha, Itália, Espanha, Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), países nórdicos e Japão, “para otimizar o negócio”.

* O filme original da 20th Century Studios, “Darby and the dead”, chega exclusivamente ao Star+ no dia 2 de dezembro. Trata-se de uma comédia adolescente sobrenatural sobre uma estudante do ensino médio que trabalha como mensageira espiritual.



* A MUBI estreou ‘The Kingdom I’, versão recém-restaurada e remasterizada da primeira temporada da série de Lars von Trier. Seguindo a estreia dos quatro episódios da temporada de 1994, uma versão também recém-restaurada de ‘The Kingdom II, segunda parte da série - lançada originalmente em 1997 - chega com exclusividade à MUBI no dia 20 de novembro. A terceira e última temporada, ‘The Kingdom Exodus’, estará disponível a partir de 27 de novembro.



* O Prime Video anunciou Emma Roberts como protagonista do novo filme Amazon, ‘Space Cadet’, que acabou de encerrar as filmagens.



