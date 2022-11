Cinema continua sendo a maior diversão. Só que dentro de casa, via streaming

A pandemia pode ter arrefecido. Mas a covid ainda está por aí. E seus efeitos ainda se fazem sentir nas salas de cinema, que não tiveram todo o público de volta. Por isso, vários filmes que, antes da crise, teriam sido lançados primeiro nos cinemas, continuam chegando direta ou rapidamente para o streaming.

E, recentemente, muitos filmes com ‘cara de cinema’ pousaram direto no streaming. Entre eles, a comédia romântica ‘Não se preocupe, querida’, ‘My policeman’ (estes dois são estrelados pelo astro pop inglês Harry Styles), ‘O enfermeiro da noite’, Argentina 1985’, ‘Um lugar bem longe daqui’, ‘Nada de novo no front’ e o terror ‘Barbarian’, entre os mais notáveis.

O galã pop Harry Styles está em dois filmes que chegaram esta semana ao streaming. Num deles, contracena com Florence Pugh (de 'Midsommar') (Foto: divulgação)

Exibido no último Festival do Rio, e logo depois disponível no Prime Video, sem passar pelos cinemas, o filme argentino que concorre a uma vaga no Oscar 2023 de ‘Filme Internacional’, ‘Argentina 1985’, é um programão. Estrelado pelo indefectível Ricardo Darin, conta a história real do grupo de advogados que se uniu para julgar os militares da ditadura argentina por seus crimes. E, por incrível que pareça, eles conseguiram condenar a maioria deles à prisão. Coisa que aqui jamais aconteceu.

Também baseado em fatos reais é o drama ‘O enfermeiro da noite’ (‘The good nurse’, Netflix), estrelado pelos vencedores do Oscar Jessica Chastain e Eddie Redmayne. Chastain faz uma enfermeira que desconfia de um colega de trabalho (Redmayne), que, após começar a dar plantão com ela no turno da noite de um hospital, pacientes começam a morrer na UTI de forma mais frequente, como não acontecia antes. Na real, o enfermeiro serial killer matou cerca de quatrocentas (!) pessoas, apenas ‘porque quis’, como disse à polícia. Ele está preso nos EUA, cumprindo 11 penas consecutivas. Vai apodrecer na cadeia.

Com clima de terror, só que na senda da ficção, ‘Barbarian’ (Star+) tem uma premissa interessante: moça aluga casa via aplicativo e, chegando lá (numa área degradada de Detroit), descobre que já tem alguém no endereço (um cara), e que também alugou pelo mesmo aplicativo. Enquanto não acertam a confusão, resolvem explorar a casa e descobrem que alguma coisa sinistra se esconde no porão, que é maior do que parece. O começo é muito bom. Mas o desfecho decepciona.

E um dos astros pop do momento, o inglês Harry Styles protagoniza o drama de época britânico ‘My Policeman’ (Prime Video) e a comédia romântica ‘Não se preocupe, querida’ (‘Don´t worry, darling’, HBO Max), que se passa nos anos 1950. Ambos não foram bem recebidos pela crítica. Só o segundo (no qual ele contracena com Florence Pugh) passou nos cinemas daqui.

Mais interessante é a adaptação do livro ‘Where the crawdads sings’, de Olivia Newman, que em português virou ‘Um lugar bem longe daqui’ (‘A menina do pântano’, teria mais a ver). Estrelado pela irlandesa Daisy Edgar-Jones (‘Normal people’), mostra moça que, após ser abandonada pelos pais, passa a viver sozinha nos pântanos do sul dos EUA. Após envolver-se com playboy de tradicional família local, ela torna-se suspeita de assassinato. Tida como louca, ninguém acredita nela. E, até o final, nós também ficamos em dúvida sobre a verdade.

Outro candidato ao Oscar 2023 de Filme Internacional, pela Alemanha, é a refilmagem para o drama de guerra ‘Nada de novo no Front’ (Netflix), que bem merecia ter passado nos cinemas, por suas qualidades. Da lista, este é o que mais perde na tela reduzida. E um dos que mais valem ser vistos.



*A banda Gorillaz será a atração principal do “MTV World Stage Düsseldorf”, neste sábado, 12 de novembro. O show acontecerá antes do MTV EMA 2022, e será exibido durante a premiação. O EMA será transmitido neste domingo, 13, a partir das 16h, ao vivo, na MTV e na Pluto TV (canal 157). A partir das 17h, começa o show que estará disponível na íntegra no Paramount + dia 14 de novembro.

*Amazon lançará ‘The Continental’, ‘prequela’ dos filmes de ação ‘John Wick’, que estará disponível no Prime Video em 2023. ‘The Continental’ é contado a partir da perspectiva do gerente do hotel de mesmo nome (papel de Ian McShane nos filmes) - um jovem Winston Scott, aqui interpretado por Colin Woodell – e se passa nos anos 1970.

A banda inglesa Gorillaz faz, amanhã, o pré-show do Europe Music Awards, da MTV, que será exibido domingo, ao vivo, pela MTV e PlutoTV (Foto: divulgação)

*O Star+ anunciou ‘O Paciente’, nova série dramática de 10 episódios com Steve Carell e Domhnall Gleeson, que chegará com todos os seus episódios em 21 de dezembro. É um thriller psicológico sobre um terapeuta, Alan Strauss (Carell), que é feito prisioneiro por um paciente, Sam Fortner (Gleeson). Fortner se revela um serial killer e pede a Strauss para ajudá-lo a conter seus impulsos homicidas.

*A nova série da Lucasfilm e Imagine Entertainment, ‘Willow’, chega no Disney+ em 30 de novembro, com exclusividade da plataforma. A épica produção de aventura e fantasia, baseada no clássico longa-metragem de 1988 (de Ron Howard), conta com uma sensibilidade moderna ambientada em uma terra encantada de uma beleza arrebatadora.

*“Spidey e seus Amigos Espetaculares” está de volta com novos curtas que apresentam as aventuras dos super-heróis Aranha, Miles Morales e Aranha-Fantasma. A segunda temporada conta com 10 curtas e os três primeiros já estão disponíveis no canal Marvel HQ Brasil, no Youtube. Todo sábado chega um novo episódio.

*A Lionsgate+ (ex-Starzplay) deu sinal verde para uma segunda temporada da série original ‘Ligações Perigosas’, antes mesmo da estreia da série no domingo passado, com novos episódios lançados semanalmente. A segunda temporada da produção deve começar a ser produzida no início de 2023, em Praga, na República Tcheca.



