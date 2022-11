'Ligações perigosas’, a série: adaptação com requinte de cinema chega ao Lionsgate+

No final dos anos 80, um filme baseado no romance francês ‘Les liaisons dangereuses’, de Chordelos de Laclos, fez muito sucesso. A adaptação, dirigida por Stephen Frears, ‘Ligações Perigosas’ (‘Dangerous liaisons’), com John Malkovich, Glenn Close e Michelle Pfeiffer, ganhou três Oscars (dos sete aos quais concorreu, inclusive o de melhor filme, levou o de roteiro adaptado) e foi bem nas bilheterias mundiais. Curiosamente, na mesma época, veio ‘Valmont’, adaptação do mesmo material, tendo o personagem título (feito por um jovem Colin Firth no papel que foi de Malkovich) como destaque. Dirigido pelo premiado Milos Forman (de ‘Amadeus’), infelizmente, este foi atropelado pelo sucesso do outro, e poucos viram.



Nos anos 90, alguém teve a (boa) ideia de fazer uma versão passada nos dias atuais e no universo adolescente (o romance original se passa no século 18). O resultado foi ‘Segundas Intenções’ (‘Cruel intentions’, 1999), com o trio Sarah Michelle-Gellar, Ryan Philippe e Reese Whiterspoon, todos no auge de suas belezas, como jovens ricos e mimados de um colégio de elite em Nova York. Tivemos também uma adaptação brasileira, sob a forma de minissérie em 10 capítulos - produzida em 2016, exibida pela Rede Globo -, que também alterou o tempo da obra original, e se passava nos anos 1920, com Selton Mello e Patrícia Pillar nos papéis principais.



Depois de versões para o cinema, 'Ligações Perigosas' agora ganha uma adaptação para o streaming, que estreia neste domingo no Lionsgate+ (Foto: divulgação)

Agora, o mesmo material (e passado no mesmo tempo do original, mas filmado na República Tcheca) nos chega sob a forma de minissérie, ‘Dangerous Liaisons’, estrelada por Lesley Manville (de ‘Trama Fantasma’), Carice van Houten (‘Game of Thrones’), Paloma Faith (‘Pennyworth’) e Clare Higgins (‘Hellraiser’), que estreia neste domingo no serviço de streaming Lionsgate+ (ex-Starzplay), com um episódio inédito a cada domingo, num total de oito episódios com cerca de 50 minutos cada. A produção é requintada e caprichada, sem cara de ‘feito para a TV’.



Tive acesso aos cinco primeiros e, o que deu para perceber foi que: a série, desta vez, foca mais nos personagens femininos e destaca um dos temas abordados no original: o estupro (que, executado por Valmont, se passava por sedução, destacando a fragilidade da mulher), e conta a história de como a Marquesa de Merteuil (Manville) e o Visconde de Valmont (Nicholas Denton) se conheceram e se apaixonaram às vésperas da revolução francesa. Acompanhamos o casal enquanto saem dos subúrbios de Paris e alcançam a aristocracia francesa, seduzindo e manipulando uns aos outros para sobreviver. No processo, os ex-amantes (ela, agora viúva), usam de seu poder de sedução para interferir na vida de um jovem casal recém-casado.



A série atual foi adaptada e escrita por Harriet Warner (“Call the Midwife”). A produção executiva conta com nomes como Colin Callender (“Howards End”); Tony Krantz (“24 Horas”); Bethan Jones (“Guerra e Paz”), Scott Huff (“The Spanish Princess”) e Christopher Hampton (“Desejo e Reparação”). Coline Abert, James Dormer (“Medici - Mestres de Florença”) e Rita Kalnejais atuam como roteiristas da série. Leonora Lonsdale (“Beast”) foi escolhida para dirigir os primeiros quatro episódios da temporada. ‘Dangerous Liaisons’ vai ser exibida pela Starz nos EUA e Canadá, e pela plataforma de streaming Lionsgate+ na Europa, América Latina e Japão.



STREAMINGS+

*Com a redemocratização, que culminou com a promulgação da Constituição de 1988, muita coisa mudou no Brasil. Uma delas foi o modo de se fazer humor. Em um contexto em que não havia mais censura, uma nova vertente da comédia nacional começou a surgir, podendo se utilizar de artifícios até então proibidos. Esse novo panorama é tema do documentário “Rindo à toa — Humor sem limites”, que chega hoje ao canal Curta!, às 22h10



*O combate a crimes transnacionais investigados pela Agência Interamericana de Investigação (AGI), de Salvador, é o pano de fundo da série ‘Balaclava’, destaque da programação de novembro do canal Prime Box Brazil. Inédita e exclusiva do canal, a série de oito episódios tem exibição toda quinta, às 21h30, e também poderá ser assistida no streaming do canal disponível no aplicativo da Box Brazil Play.

Chucky está de volta em segunda temporada no Star+ (Foto: divulgação)

*A Lionsgate+ anunciou que sua aclamada série original ‘The Serpent Queen’ vai retornar para uma segunda temporada de oito episódios. A vencedora do Globo de Ouro Samantha Morton também retorna como a implacável governante Catarina de Médici.

*Os dois primeiros episódios da segunda temporada de “Chucky”, série inspirada nos filmes “Brinquedo Assassino”, já estão disponíveis no Star+, com novos episódios lançados toda quarta-feira. A nova trama traz Chucky atrás de vingança contra os adolescentes Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind), após ter seu plano diabólico arruinado.

*Estreia hoje, no Prime Video, ‘My Policeman’, filme estrelado pelo cantor pop inglês Harry Styles (‘Dunkirk’) no papel principal.

*Em cópias restauradas, em versão do diretor, a MUBI vai apresentar a famosa série limitada de Lars Von Trier, ‘The Kingdom: Exodus’. Chegará com exclusividade em episódios semanais a partir de 27 de novembro, após a estreia das temporadas I e II na plataforma.

*A Lionsgate+ anunciou a segunda temporada de ‘Gangs of London’, série aclamada pela crítica e vencedora do BAFTA. Os três primeiros episódios da nova temporada estarão disponíveis na plataforma dia 4 de dezembro, na Bélgica, França, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suíça francesa, América Latina (incluindo Brasil e México), e Japão, com novos episódios lançados semanalmente.

*A Sky, operadora de TV paga via satélite, anuncia a abertura de quatro canais em diferentes períodos de novembro. Os clientes pós e pré-pago com recarga ativa poderão aproveitar a programação variada do Telecine, Studio Universal, Universal TV e Film&Arts. Tanto pela Sky, quanto pela DGO, plataforma de streaming parceira da operadora.



#sky #dgo #lionsgate+ #mubi #primevideo #primebox #curta!



Redes Sociais: @tomleao