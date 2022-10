‘Conversas entre amigos’: mais uma boa série, adaptada de livro da irlandesa Sally Rooney

Se você gostou de ‘Normal people’ (como eu gostei, comprei até o livro depois), minissérie limitada baseada em obra homônima da jovem e talentosa escritora irlandesa Sally Rooney, vai gostar tanto (ou mais) de “Conversas entre amigos” (‘Conversations with friends’), que está disponível no Star+.

Nesta nova minissérie limitada, acompanhamos Frances (a novata Alison Oliver, estreando muito bem nesta produção) e sua melhor amiga, Bobbi (Sasha Lane, de ‘American Honey’), que frequentam a mesma universidade em Dublin. Apesar de já terem namorado anteriormente (ambas são bi), o casal manteve-se próximo, como melhores amigas e confidentes (Bobbi é americana, negra e demorou a se encaixar no novo ambiente).

Em 'Conversas entre amigos', baseado em livro de Sally Rooney, acompanhamos o envolvimento, em vários níveis, de dois casais diferentes (Foto: divulgação)

Contudo, os problemas entre elas começam a aparecer aos poucos, e o relacionamento treme quando ambas (que formam uma dupla de performers que se apresentam em bares de Dublin) fazem amizade com a interessante escritora Melissa (Jemima Kirke, de ‘Girls’) e o atraente ator Nick (Joe Alwyn), que gostaram do que viram no palco e foram falar com elas. Frances, que jamais havia se relacionado com um homem em seus 21 anos, começa um intenso caso com Nick, o que desafia sua amizade com Bobbi, a relação com Melissa e seu senso de identidade.

A série conta com uma temporada de 12 episódios de meia hora cada, e já está com todos disponíveis exclusivamente no Star+. E tem um pouco do clima de ‘Normal People’. O sexo não é um problema entre eles. O que conta mais são as amizades.



A produção é baseada no livro homônimo e romance de estreia da autora irlandesa Sally Rooney, que foi bem recebido pela crítica no lançamento. Rooney, como dissemos, é autora de outra obra de sucesso: “Normal people” (2018), seu segundo romance, mas o primeiro a receber uma adaptação para o streaming (disponível no Lionsgate+, ex-Starzplay), estrelado por Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal. A trama acompanha dois jovens que vivem o clima intenso do primeiro amor, em meio às diferenças de suas classes sociais (ele é filho da empregada dela).



Se ‘Normal People’ lançou e revelou os jovens talentos Daisy Edgar-Jones (já com carreira prolífica em Hollywood, no momento, vide o recente filme ‘Um lugar bem longe daqui’, também adaptado de um best-seller; além da minissérie baseada em fatos reais, ‘Under the banner of Heaven’/’Em nome do Céu’, disponível no Star+) e Paul Mescal (que está em ascensão também nos EUA, com vários projetos em desenvolvimento), “Conversas entre amigos” chama atenção por ter nomes mais conhecidos no elenco. Como Jemima Kirke, que já vimos nas séries “Sex Education” (na temporada anterior) e “Girls” (que foi onde ela apareceu); e Joe Alwyn (Nick), de “A longa caminhada de Billy Lynn”, de Ang Lee – e conhecido, também, como namorado da cantora pop Taylor Swift. Mas a estreante Alison Oliver (Frances) é quem rouba a cena como uma moça insegura, tímida e que ainda não sabe bem o que quer da vida.



Além disso, ‘Conversas entre amigos’ também conta com parte da equipe que esteve envolvida na adaptação de “Normal People”. Como o diretor Lenny Abrahamson, que dirige 7 episódios; e a roteirista Alice Birch, que assina 4 capítulos.

Mas o que salta mesmo aos olhos do espectador, além da boa atuação e direção dos atores, é a qualidade do texto de Sally Rooney (que nos dá a entender que coloca um pouco de sua vida pessoal nas protagonistas/mulheres de seus livros). Ela tem a visão de uma mulher contemporânea, moderna, que sabe ver os detalhes da vida cotidiana atual. Seus personagens são vivos, pulsantes, nada têm daqueles tipos artificiais que vemos, geralmente, em séries americanas. É um prazer renovado a cada capítulo da série ouvir os diálogos e ver os caminhos que o drama toma, nunca nos levando para o lugar comum de sempre.



*De cara nova, a DirecTV Go, plataforma que junta TV ao vivo e streaming, passa a se chamar DGO. Lançada em dezembro de 2020 no Brasil, a DGO é uma plataforma de streaming que oferece canais da programação nacional e internacional ao vivo (lineup de cabo) e também on demand, em um mesmo aplicativo, que pode ser acessada a partir de smarTVs, smartphones, notebooks, tablets e desktops.

*O Comedy Central anunciou o ‘Ronald Rios Talk Show’, novo programa de entrevistas comandado pelo comediante, apresentador e roteirista Ronald Rios. A estreia está marcada para o dia 3 de novembro, às 22h. Novos episódios irão ao ar toda quinta-feira e sábados, às 22h.



*O Star+ divulgou a estreia da nova série original ‘Bem-vindos ao Clube da Sedução’ (‘Welcome to Chippendales’). Os dois primeiros episódios chegam aqui no dia 22 de novembro, mesmo dia que nos Estados Unidos. A partir daí será lançado um novo episódio todas as terças-feiras. Baseada em acontecimentos reais, conta a história de Somen “Steve” Banerjee (Kumail Nanjiani), um imigrante indiano que se tornou o fundador do maior império de strippers masculinos do mundo.



Vem aí mais uma série baseada em fatos reais, 'O Clube da Sedução', que contará como surgiu o grupo de strippers masculinos Chippendales Boys (Foto: divulgação)

*A Lionsgate+ anunciou que P-Valley, a série original de sucesso da plataforma, criada e produzida pela vencedora do prêmio Pulitzer Katori Hall, foi renovada para uma terceira temporada. A nova temporada terá dez episódios e ainda não tem data para estrear.



*A Pluto TV, serviço de streaming gratuito de televisão, acaba de anunciar uma parceria com a Mondo TV Studios, parte do Mondo TV Group, um dos maiores produtores e distribuidores europeus de conteúdo animado, para trazer vários títulos de sucesso do portfólio da Mondo TV para Pluto TV na Itália e em vários mercados da América Latina, incluindo Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Peru e Uruguai. Além disso, estreou mais cinco novos canais aqui.



*O Disney+ anunciou a série ‘Beckham: salve nosso time’, que estreia no dia 9 de novembro. É uma série documental que mostra o retorno de David Beckham a suas raízes para orientar os Westward Boys, um time de futebol jovem e de base que está na zona de rebaixamento de sua liga, a mesma em que Beckham jogou quando jovem.

*A série de terror “American Horror Story” já está com a 11ª temporada no Star+. Desta vez, se passa em Nova York.

*A CNN Brasil é o primeiro canal de notícias ao vivo do Prime Video no Brasil. A partir desta semana, os membros Prime poderão assistir, sem custo adicional, à programação completa da CNN Brasil, como a cobertura do 2º turno das eleições no próximo dia 30 de outubro.



