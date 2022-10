Silvio Santos: trajetória do apresentador é contada na série ‘O rei da TV’, do Star+

Silvio Santos vem aí. Na verdade, já chegou. Desde 19 de outubro o público já pode conhecer mais a fundo a história de Silvio Santos, na nova série original Star+ “O rei da TV”. Protagonizada por José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins (que vivem SS em dois tempos diferentes) e Leona Cavalli, a série (dirigida por Marcus Baldini) apresenta um olhar inédito sobre o apresentador, mostrando as várias fases de sua carreira e todos os grandes desafios para construir o SBT e seu império.



Tivemos acesso prévio aos dois primeiros episódios (de um total de oito, pode ser que venham mais oito) que contam detalhes pouco conhecidos sobre a trajetória do maior apresentador de TV do Brasil. A produção foi uma encomenda, nos conta um de seus criadores, o roteirista André Barcinski: “a série foi um pedido da Fox (antes da fusão com a Disney), em 2018, e o conteúdo foi todo baseado em pesquisas. A família do Silvio Santos e o próprio não tiveram nada com a produção. O Silvio não ajuda, mas não atrapalha”, diz.

José Rubens Chachá faz o apresentador Silvio Santos quando mais velho (Foto: divulgação)

Antes de se tornar o Silvio Santos, Senor Abravanel (seu nome verdadeiro) precisou batalhar muito para alcançar seus objetivos. Vindo de uma família humilde, filho de um casal de imigrantes judeus, ele começou a trabalhar ainda jovem como camelô (era vendedor ambulante de canetas no Rio de Janeiro, fazia ponto na Praça XV), sendo bem-sucedido graças ao seu carisma e senso de improviso. Sua voz chamou tanto a atenção, que ele foi convidado a fazer um teste na rádio Nacional do Rio de Janeiro (então a mais importante emissora do País). Daí, aos 20 anos, Senor se mudou para São Paulo, onde passou a trabalhar como locutor na Rádio Nacional de lá. Ao mesmo tempo, ele apresentava em circos a Caravana do Peru Falante, com diversas atrações e performances de artistas famosos.



No início dos anos 60, Silvio tornou-se dono da sua primeira empresa, o Baú da Felicidade, comprada de seu amigo e mentor Manuel da Nóbrega (pai do Carlos Alberto da Nóbrega que, ainda hoje, comanda o humorístico ‘A Praça é Nossa’, no SBT) e sendo uma parte fundamental do seu império empresarial. Na mesma época, ele estreou na TV com o programa “Vamos brincar de forca”, na TV Paulista, futura TV Globo. Ele ocupava a programação por cinco horas e, depois, passou a ocupar quase todo o domingo, desde a manhã até a hora do ‘Fantástico’.



Aos poucos, o comunicador foi conquistando o público e também divulgando o Baú da Felicidade – base para a criação do Grupo Silvio Santos. Foi apenas nos anos 70 que Silvio recebeu a concessão de seu primeiro canal de TV, a TV Studios (TVS), que, localizada em São Cristóvão, foi ao ar pela primeira vez em 1976, a princípio, apenas no Rio de Janeiro (canal 9). Em 1981, conseguiu a concessão de mais quatro canais, os quais, juntos, formaram o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. A rede se consolidaria como a segunda da televisão brasileira.



No fim dos anos 80, Silvio recebeu o diagnóstico de câncer na garganta e começou um tratamento nos EUA (deixando Gugu Liberato comandando o programa, embora, a princípio, tenha optado por reprises). Ao voltar para a TV, ele falou em rede nacional sobre a doença e seu passado. A série começa a partir deste ponto, e depois vai sendo contada em flashbacks.



Silvio Santos é casado, desde 1978, com Íris Abravanel (vivida na série por Leona Cavalli), com quem tem quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Todas elas são ligadas, de alguma forma, ao negócio do pai, seja na parte administrativa ou artística (Patricia e Rebeca apresentam programas no SBT há alguns anos). Contudo, tiveram uma ‘separação religiosa’, porque Íris e as filhas se tornaram evangélicas, e Silvio é judeu.



O que poucos sabem, no entanto, é que Silvio foi casado, de 1962 a 1977, com Maria Aparecida Vieira, mais conhecida como Cidinha (interpretada por Roberta Gualda), mãe de sua filha mais velha Cíntia Abravanel (mãe do ator e cantor Tiago Abravanel) e da filha adotiva Silvia. Sua primeira mulher morreu de câncer em 1977, no anonimato, já que o apresentador a mantinha em segredo. Na época, ele também mantinha sigilo sobre as filhas.

Tudo isso está na série, cujos oito episódios já estão disponíveis. E Silvio, aos 92 anos, ainda apresenta o seu programa. Um verdadeiro fenômeno da TV mundial.



STREAMINGS+

* Errata: os filmes que fazem parte do ‘Festival & Prêmio Curta! Documentários - 10 anos de conteúdos relevantes’ estão disponíveis em: www.festival.canalcurta.tv.br e não no link que publicamos aqui, na coluna da semana passada.

* O Prime Video e o SBT assinaram um acordo de longa duração em licenciamento e coprodução de novelas. Como resultado desse acordo, os assinantes Prime poderão assistir em breve à ‘Poliana Moça’ -- atualmente no ar no SBT -- também no serviço de streaming da Amazon. O primeiro projeto coproduzido será ‘A infância de Romeu & Julieta’, de Iris Abravanel, uma história emocionante sobre duas crianças de realidades socioeconômicas opostas que nascem em famílias rivais.

Bukassa Kabengele estará na segunda temporada de 'El President' (Foto: divulgação)

* A Lionsgate+ (ex-Starzplay) anunciou a renovação para segunda temporada da série original ‘Señorita 89’, com a produção dos novos episódios marcada para esta semana, na Cidade do México. Ambientada no México dos anos 1980, a primeira temporada de ‘Señorita 89’ foi muito bem de audiência no México.

* Acaba de chegar com exclusividade ao Star+ o premiado filme ‘Nomadland’. A trama acompanha Fern (Frances McDormand), uma mulher na casa dos 60 anos que, depois de perder tudo, embarca em uma viagem pelo oeste americano, vivendo como uma nômade moderna, morando em uma van e vivendo de bicos (lá, nos EUA, tem toda a estrutura para isso; aqui não duraria um mês).

* A partir desta sexta-feira, o serviço de streaming Disney+ adicionará mais três filmes de seu catálogo Marvel na América Latina: “Deadpool”, “Deadpool 2” e “Logan”. Mas atenção: estes filmes não são recomendados para crianças e menores de idade.

* A série ‘El President’, da Amazon Prime vídeo, inspirada em fatos reais, chega a sua segunda temporada, em 4 de novembro, trazendo bastidores de copas passadas, além de se aprofundar em meio a esquemas políticos de corrupção no futebol. Nesta temporada, o ator Bukassa Kabengele dá vida ao histórico jogador, presidente e fundador da Confederação Africana de Futebol (CAF), Yidnekatchew Tessema.

