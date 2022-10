Febre das bios segue a todo vapor no streaming, com ‘Blonde’ e ‘Dahmer’, do Netflix

Estamos presenciando uma verdadeira febre de biografias filmadas no momento. Seja no cinema ou na TV/streaming, quase toda semana tem uma nova. No streaming, se dá porque é preciso preencher os slots da programação. Daqui a pouco, teremos até cinebio de algum animal de estimação de alguma celebridade, quando a fonte estiver secando. Só falta.

Duas das mais comentadas do momento são ‘Dahmer’ e ‘Blonde’, ambas do Netflix. A primeira é uma minissérie em 10 capítulos (mas que dava pra ter matado, ops, tudo em oito). Sobre o infame ‘Canibal de Milwaukee’, um camarada que, entre finais dos anos 80 e inicio dos anos 90, matou cerca de 17 homens, a maioria deles gay como ele. O psicopata adorava a companhia de um corpo masculino inerte (ficava acariciando o corpo nu) e, aos poucos, foi desenvolvendo métodos diferentes de sumir com o cadáver de cada um (dissolvia alguns em ácido, cortava em pedacinhos outro etc), chegando ao ponto de passar a comer partes de alguns deles e guardar outras partes como troféus, num bizarro altar que estava montando em casa. Ele sentia grande prazer sexual nesse processo.

Ana de Armas é o único motivo para se ver o excruciante 'Blonde' (Foto: divulgação)

‘Dahmer’ é uma produção de Ryan Murphy (‘Pose’), que traz de volta o seu ator favorito, o excelente Evan Peters. Murphy sempre escolhe algum projeto que tenha alguma conexão gay (é ativista da causa). Contudo, por conta das barbaridades cometidas por Dahmer, a comunidade LGBTQ+ dos EUA pediu à Netflix que retirasse o selo que assim identificava a série, temendo algum tipo de associação macabra com o personagem. Seja como for, Dahmer era gay e só frequentava boates e saunas do tipo, onde pegava pessoas da mesma orientação sexual, que atraía para seu apartamento com a promessa de pagar para tirar fotos. O mal pode estar em qualquer lugar.



Outra produção de tons biográficos do Netflix é o longa ‘Blonde’, que acompanha a carreira de Marilyn Monroe, uma das maiores estrelas da fase áurea de Hollywood -- e ícone inconteste da sensualidade --, morta prematuramente por overdose de tranquilizantes, aos 36 anos, em 1962 (numa situação que deu margem a teorias conspiratórias, já que, na época, ela namorava o presidente americano John Fitzgerald Kennedy, o JFK). Contudo, se você acha que verá um filme sobre a carreira de Marilyn (nascida Norma Jeane Mortenson), pode desistir. O que terá será apenas dor e sofrimento.

O diretor Andrew Dominik (que tinha nos enganado com o bom documentário ‘This much I know to be true’, com seu conterrâneo da Nova Zelândia, o cantor/poeta Nick Cave) tenta dar uma de ‘gênio artístico’ e faz um filme errante, que alterna preto e branco com cores, telas quadradas com widescreen, no qual, da primeira à última cena, Marilyn apenas sofre, chora, é usada e diz ‘daddy’. Quase não há realmente diálogos e nem uma preocupação em contar a trajetória da glamurosa atriz (que aproveitou bem sua fama). Se você não conhece alguns fatos, nem tem um mínimo conhecimento de cinema, não saberá o que está acontecendo e nem quem são os personagens que aparecem em cena. Nada importa. Só o chororô.

Evan Peterson captou muito bem o olhar maligno de Jeffery Dahmer (Foto: divulgação)

A única coisa que se salva na tela é a performance da atriz cubana Ana de Armas (que se destacou no último filme de James Bond), que dá corpo e alma a Marilyn, numa entrega total em cenas de sexo e desespero. Dá pena ver uma atriz tão boa sendo desperdiçada assim. O diretor pareceu querer transformar MM num símbolo do sofrimento da mulher pela indústria do cinema, um mundo dominado pelos homens, sem nos dar um mínimo sequer de quem foi ela. Isso até poderia ter funcionado, se ele fizesse um filme minimamente interessante e que não soasse tão misógino e chato. Mas, com 2h40m de duração, ‘Blonde’ é apenas uma grande decepção. Melhor ver um documentário que tem no Netflix sobre MM.



STREAMING+

*A Lionsgate+ (ex-Starzplay) anuncia a estreia de “Nacho”, a nova série original produzida em espanhol que trata da carreira do lendário ator pornô espanhol Nacho Vidal. A série, produzida na Espanha, estreará na Espanha e América Latina no domingo, 11 de dezembro.

*No dia 19 de outubro, estreia exclusivamente no Star+ “O Rei da TV”, nova série original brasileira que conta a incrível história de Silvio Santos, o ambicioso judeu de origem humilde que foi atrás de seu sonho e se tornou o empresário e comunicador mais bem-sucedido da TV brasileira. Na trama, os atores Mariano Mattos e José Rubens Chachá interpretam o apresentador em épocas diferentes.

Série sobre o astro pornô Nacho Vidal estreia no Lionsgate+ em dezembro (Foto: divulgação)

Silvio Santos será feito por dois atores na série 'O rei da TV' do Star+ (Foto: divulgação)

*O Paramount+ anuncia vários lançamentos para outubro. Entre os destaques: a série documental ‘Funkbol’, o filme live action ‘Monster High: o filme’, a série ‘Deixa ela entrar’, a 12ª temporada de ‘A culpa é do Cabral’, e a terceira temporada de ‘City on a hill’.



*A mais nova produção brasileira do Disney+, “O Coro: sucesso, aqui vou eu”, já está na plataforma. A nova série musical original conta a história de um grupo de jovens adultos, de diferentes origens, que veem no anúncio de um teste de elenco para uma famosa companhia de teatro musical brasileira a chance de alcançar seus sonhos e fazer uma carreira na ribalta.

*Destaques de outubro, no AppleTV+: ‘Shantaram’, série dramática. estrelada por Charlie Hunnam, 14 de outubro; em 21 de outubro, chega a segunda temporada da série de comédia ‘Acapulco’, com Eugenio Derbez; também dia 21, o longa-metragem produzido por Alfonso Cuarón, ‘Raymond & Ray’, estrelado por Ethan Hawke e Ewan McGregor; e no dia 28 de outubro, o filme documental ‘Louis Armstrong - black & blues’, sobre o famoso jazzista.

*Episódios de ‘Kamen Rider’, uma das mais longevas séries do gênero tokusatsu, estão disponíveis, gratuitamente e legendados em português, no Youtube, no canal Tokusato, da Sato Company.



