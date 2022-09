‘Moonage daydream’: Bowie por ele mesmo, em documentário além do convencional

O documentário ‘Moonage daydream’, de Brett Morgen, sobre David Bowie (em cartaz nos cinemas; breve, em VOD), é a melhor coisa que você jamais verá sobre o falecido popstar inglês. Porque ele não tem nada da biografia filmada convencional que estamos acostumados a ver. Ou seja: não tem depoimentos de amigos, músicos, jornalistas, familiares, linha do tempo, ascensão e queda (com drogas e sexo no meio) e redenção. Não há, absolutamente, nada disso lá. Quem fala o tempo todo sobre ele mesmo é o próprio Bowie, a partir de inúmeras entrevistas feitas entre os anos 1970 e a década passada. É impressionante o material que existe em arquivo, comparado ao que os pesquisadores aqui encontram quando vão tentar fazer algo do gênero, que é perto de zero.

Incrível documentário sobre David Bowie vai muito além do lugar comum (Foto: divulgação)





Morgen (que, antes, havia feito outro documentário sobre personalidade marcante do rock, ‘Cobain: a montage of heck’, de 2017, sobre Kurt Cobain, do Nirvana) teve um trabalho dos diabos para editar a coisa toda, numa ordem cronológica toda própria, a partir das fases e canções marcantes de Bowie, que nunca era o mesmo por muito tempo. Então, é da boca do próprio (a partir de diversas entrevistas) que ficamos sabendo que ele sempre foi inquieto, desde garotinho, que foi um meio-irmão quem lhe aplicou na alta cultura, que seus pais não se amavam e ele nunca foi aceito pela mãe, que ele sabia desde cedo da finitude humana, que só encontrou o amor depois dos 40 (com a modelo Iman), que nunca comprou uma casa porque não se sentia em casa em parte alguma (morou em várias partes do mundo, mas odiou Los Angeles) e que só a arte (música, escultura, pintura, escrita, atuação) lhe dava um sentido na vida. Só assim ele tentava saber quem era.

Então, não espere aquele documentário convencional que lhe faz sair da sala com a alma lavada, após ver alguém que lutou contra tudo e venceu. Nada disso (neste caso, o câncer foi quem venceu o fumante de longa data). ‘Moonage daydream’ te deixa pensativo, reflexivo. Contudo, quem assiste fica com uma imagem completa do artista como jamais teve antes. Sem estereótipos baratos, do tipo ‘camaleão do rock’ (céus!)

Mesmo assim, você não fica sabendo de tudo sobre Bowie. Se não conhece a obra do artista, não é agora que vai conhecer. Além disso, o diretor usa cenas de filmes do astro no meio, sem aviso, ajudando a costurar a narrativa. O próprio teria ficado orgulhoso de (se) ver. Por isso, melhor ver ‘Moonage daydream’ (música que veio do álbum ‘Ziggy Stardust’ e foi usada, recentemente, na trilha de ‘Guardiões da galáxia’) como uma obra de arte única, uma experiência artística. Filmado para ser exibido em cinemas com telas i-Max e som Dolby Atmos, também tem versões para telas menores. E muito em breve estará disponível nos serviços de VOD e streaming.



STREAMINGS+

* A Starz anunciou que seu serviço de streaming internacional premium, Starzplay, será renomeado como Lionsgate+ em 35 países, e será lançado globalmente em 29 de setembro de 2022. Já nos EUA, o serviço de streaming EPIX passará a ser chamado de MGM+

* Tocando num tema sempre polêmico, a política de cotas raciais, o documentário ‘Autodeclarado’, de Maurício Costa, chegou às plataformas de VOD (Now, Vivo Play, Itunes, Microsoft, Google Play e Youtube). Partindo do debate sobre a política de cotas e as acusações de fraudes na sua dinâmica de verificação, o filme discute a importância dessa política nas últimas décadas, mas também como é o processo de verificação e suas possíveis falhas.



Produzida por James Cameron, a série documental 'Super/Natural' mostra os animais mais fantásticos do planeta (Foto: divulgação)

* A MUBI estreia ‘Vortex’, o novo filme de Gaspar Noé, que não passou pelos cinemas brasileiros, com exclusividade nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. Noé é o mesmo diretor de filmes fortes como ‘Clímax’ e ‘Irreversível’, entre outros. ‘Vortex’ traz no elenco Françoise Lebrun e Dario Argento (diretor de filmes de terror como ‘Suspiria’).

* A série ‘The White Lotus’ retorna com a segunda temporada, com sete episódios, dia 30 de outubro, na HBO Max e canal HBO. A primeira parte, ambientada no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy e conquistou dez delas. A nova temporada se passa na Sicília, Itália.

* A Nickelodeon anunciou a estreia da nova série de animação original ‘Big Nate’, baseada nos livros e tirinhas de sucesso, escritas e publicadas por Lincoln Pierce. A série segue um garoto de 11 anos chamado Nate e seus melhores amigos. ‘Big Nate’ também já está disponível na plataforma Paramount+.

* O Canal Brasil trouxe de volta à grade, desde esta semana, as séries “Colônia” e “Anjo loiro com sangue no cabelo”, que estrearam no canal em 2021. As produções serão reexibidas em sequência, a partir das 22h15, sempre às segundas-feiras.



* Com produção executiva de James Cameron, a nova docussérie da National Geographic para o Disney+, “Super/Natural”, já está na plataforma. Com seis episódios, a produção narrada por Benedict Cumberbatch usa inovações científicas e a tecnologia cinematográfica de ponta para revelar os poderes secretos e os supersentidos dos animais mais extraordinários do mundo.



* Atenção, fãs de ‘The Walking Dead’! O apocalipse zumbi está chegando ao fim. A terceira parte da última temporada da série estreia no dia 2 de outubro, no Star+, com novos episódios aos domingos e exibição horas depois dos Estados Unidos.



* ’Armas de Mulher’ é a nova série mexicana da HBO Max que estreou nesta semana, e conta a história de quatro mulheres que, após um evento imprevisível, devem unir forças para seguir em frente.



* A nova produção original do Paramount+, ‘Coração suburbano’, já está na plataforma. A série documental, de seis episódios, criada por Rafel Portugal, visita e mergulha nos diferentes universos que existem em alguns dos bairros mais populares e tradicionais de cidades como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.



#MUBI #lionsgate+ #hbomax #paramount+ #disney+ #star+



Redes Sociais: @tomleao

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.