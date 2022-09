‘Mike: além de Tyson’: boa biografia (não autorizada) que não endeusa o enfocado

Se uma biografia ou filme biográfico não é recomendado pelo enfocado, podemos esperar que ele seja, no mínimo, sem ‘passadas de pano’, certo? Este é o caso de ‘Mike: além de Tyson’. O próprio Mike Tyson veio a público, na semana da estreia, nos Estados Unidos, para reclamar da produção que, segundo ele, além de mentirosa, ele não ganhou nada com ela.

E, de fato, a minissérie limitada, em oito episódios, é um bocado diferente. Contada em ritmo de show stand up por Tyson (Trevante Rhodes, de ‘Moonlight’, ótimo), ele nunca é mostrado com condescendência, como um coitadinho (como costuma acontecer nas produções nacionais). Sim, ele é preto, veio de um gueto, teve uma vida de merda, mas nunca foi um loser (perdedor). Bruto e sem estudos, Tyson começou no mundo do crime (fosse brasileiro, teria sido ‘avião’ de traficante ou trombadinha). Mas, logo teve seu talento para o boxe reconhecido, o que o tirou de uma vida ruim (como também aconteceu com James Brown, que descobriu a música na cadeia), o que fez com que todos os seus amigos de infância tenham morrido cedo.

'Mike: além de Tyson' é uma biografia não autorizada do campeão de boxe. Por isso, mostra coisas que o próprio não gostou de ver (Foto: reprodução)

Muito bem equilibrado entre o humor e a ironia (e com o personagem quebrando a terceira parede em várias cenas), e sem dourar os fatos, se desenrola ‘Mike’, que é um trabalho do roteirista Steven Rogers (do filme biográfico ‘Eu, Tonya’, que também pegava um personagem duvidoso e injetava um tipo de humor negro na narrativa) e dirigido pelo mesmo Craig Gillespie, do referido filme, estrelado por Margot Robbie, sobre a maldosa campeã de patinação Tonya Harding.

A partir dessa mistura, a minissérie “Mike: além de Tyson” explora a dinâmica e controversa história de Mike Tyson, sem nunca fazer dele totalmente um herói ou um vilão. A minissérie foca nos tumultuados altos e baixos da carreira de boxe e vida pessoal de Tyson, que, depois da fama, estava quase toda semana metido em algum escândalo (a maioria deles de fundo sexual).



A partir disso, a produção também examina o racismo nos Estados Unidos, a fama e o poder da mídia, a misoginia, a divisão da riqueza, a promessa do sonho americano (Tyson foi um dos maiores heróis da comunidade negra americana, e dividia opinião entre os seus, por conta disso) e, finalmente, o papel do público na história do atleta. “Mike: além de Tyson” conta com participações especiais de nomes como Harvey Keitel, que faz o primeiro treinador do boxeador, Cus.



‘Mike’ (apenas isso, no original) já está toda completa no Star+. Como cada capitulo dura cerca de meia hora, ela flui ágil e sem cansar. A série, por enquanto, está apenas com a opção legendada. Mas, em breve, a dublagem estará disponível. Recentemente, houve o rumor de que Martin Scorsese (que adora o submundo do boxe) estaria com o projeto de um filme com Tyson, tendo como ator principal o premiado Jamie Foxx. Mas, até o momento, segundo o IMDB, este projeto não foi adiante, embora não esteja cancelado. Será que a série influenciou o atraso?

Então, se você curte biografias e, sobretudo, as que não apenas endeusam o biografado, mas mandam um pouco da real (com humor), ‘Mike: além de Tyson’ é uma boa opção. Aqui, JAMAIS seria feita da mesma forma.

STREAMINGS+

* A Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito, lançou oito novos canais. Rede TV (canal 146), The Ed Sullivan Show (canal 110), TV Cultura (canal 145), Cocoricó (canal 714), Os Arquivos do FBI (canal 305) e A Culpa é do Cabral (canal 509) já estão disponíveis. Já o Smithsonian Channel (canal 290) estará disponível a partir do dia 26.

O thriller 'Toda la sangre', já está disponível no Starzplay (Foto: divulgação)

* Apple TV+ anunciou que ‘Shantaram’, série de drama estrelada por Charlie Hunnam (‘Sons of Anarchy’), baseada no romance de Gregory David Roberts, estreia no Apple TV+ em 14 de outubro.

* O Prime Video divulgou que a comédia brasileira ‘Eleita’, com Clarice Falcão, chega com exclusividade ao Prime Video no Brasil em 7 de outubro. A série conta com sete episódios de 30 minutos cada.

* Baseado no best-seller homônimo de Thomas Perry, ‘The Old Man’, estreia em 28 de setembro no Star+; Jeff Bridges é o protagonista da série, cujo elenco conta ainda com John Lithgow.

* O thriller policial ‘Toda La Sangre’ já está disponível no Starzplay. Com Aarón Diaz e Ana Brenda Contreras nos papéis principais, é uma adaptação do best-seller de Bernardo Esquinca.

* Os desafios e o cotidiano de jovens de diferentes estados brasileiros durante a pandemia são analisados nos seis documentários selecionados pelo edital “Conexão Juventudes”, exibidos pelo canal Prime Box Brazil. Disponível nas operadoras de tv por assinatura, o canal pode ser acessado também pela plataforma de Box Brazil Play.

* Amazon divulgou o single ‘Amor’, música original do grupo Secos & Molhados, em versão na voz de Paulo Miklos, para a segunda temporada da série ‘Manhãs de setembro’, cujos novos episódios já estão disponíveis no Prime Video desde 23 de setembro.

* O Paramount+ divulgou sua nova série de suspense: ‘Deixa ela entrar’. A série de 10 episódios é baseada em filme de terror sueco de mesmo nome, que já teve um remake americano.



#plutotv+ #primevideo #starzplay #appletv+ #star+ #primeboxbr



