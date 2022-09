‘Gigolô americano’; releitura de filme cult de Paul Schrader, sob a forma de série de tv

O filme de 1979 ‘Gigolô Americano’, de Paul Schrader, ganhou uma sequência que reimagina o que teria sido da vida do protagonista 15 anos depois dos fatos mostrados no filme. Fez algumas mudanças na timeline (na ‘real’, deveria se passar em 1995, mas pulou no tempo) e mudou a origem do personagem (supostamente, é um italiano, criado na França; mas, agora, é um americano white trash). Tirando isso, manteve o nome, o logotipo original e o tema ‘Call Me’, do Blondie, em sua abertura. Aliás, os nomes dos episódios são quase todos nomes de músicas do Blondie, como ‘Sunday girl’, ‘Atomic’ etc.

A série terá um capítulo novo todo sábado, no Paramount+ (nos EUA, é do Showtime, que faz parte do grupo Viacom). Tive acesso aos três primeiros episódios, via screeners.

A série, baseada em filme de Paul Schrader, é ao mesmo tempo uma sequência do original e também um drama de origem do personagem (Foto: divulgação)

Nos anos 1970, e parte dos 80s, um dos nomes mais quentes em Hollywood foi o do roteirista e cineasta Paul Schrader. Não apenas por ter sido alçado ao sucesso com o roteiro do premiado e reverenciado ‘Taxi driver’ (1974), de Martin Scorsese, como também por ter seu nome em outros projetos de sucesso. Como no suspense ‘Trágica obsessão’ (‘Obsession’, 1976), de Brian Depalma, e em dois filmes que ele também dirigiu: o cult ‘Vivendo na corda bamba’ (‘Blue collar’, 1978) e o hit ‘Gigolô americano’ (‘American gigolo’, 1979).

Depois, Schrader seguiu escrevendo roteiros para outros filmes aclamados de Scorsese, como ‘Touro indomável’ (‘Raging bull’, 1980) e ‘A última tentação de Cristo’ (‘The last temptation of Christ’, 1988). Após os anos 1980, a presença de Schrader ficou mais difusa, com filmes que continuaram sendo bem aceitos pelos críticos, mas que ficaram longe do sucesso de bilheteria.

Agora, um de seus maiores sucessos comerciais, o drama noir (apesar de colorido e passado na ensolarada Los Angeles) ‘Gigolô americano’, virou série de TV e streaming do canal Showtime, que está chegando aqui, via Paramount+, a partir desta semana. Reimaginando a história original, centrada no prostituto/acompanhante de senhoras ricas Julian Kaye (feito no cinema por Richard Gere, em seu primeiro papel de destaque), ele mostra Julian, 15 anos depois, tentando se adaptar aos novos tempos. Kaye esteve preso por um crime que não cometeu, e precisa retomar sua vida e seu trabalho. E também rever o grande amor de sua vida.

Quem viu o filme sabe como ele acabou (e não vamos entregar o final aqui). A série precisou mudar apenas um pequeno detalhe lá, para que existisse. Assim, enquanto Julian (interpretado agora por John Bernthal, de ‘Baby driver’) tenta voltar a uma totalmente modificada indústria do sexo, precisa, também, descobrir quem o incriminou e o fez ficar 15 anos encarcerado. Para isso conta com a ajuda de uma advogada (feita por Rosie O´Donnell). Julian também precisa se reconectar com sua grande paixão, a sofisticada Michelle Stratton (no cinema, feita pela exuberante e chic ex-modelo Lauren Hutton; e agora, na pele de uma menos glamurosa Gretchen Mol). Terá oito episódios para resolver tudo.

Recomendo a quem puder assistir ao filme original -- que está disponível no Prime Video --, que o faça. Terá um melhor retrato da personalidade de Julian (na verdade, uma pessoa solitária e narcisista), que tem até um leve subtexto gay. Visto que o que o levou a ser incriminado foi uma dívida de trabalho que tinha com um gigolô de rapazes, mas Julian apenas aceitava serviços héteros e foi trabalhar para outro agenciador, a refinada Anne, que o levou para o circuito das senhoras ricas.

Na série, o Julian jovem está nos anos 90, e vemos como ele foi treinado para agradar às mulheres mais velhas. Então, acaba que a série, tanto é uma sequência, como uma história de origem do personagem. A quem interessar possa...



STREAMINGS+

* A TNT Séries começou a exibir a segunda temporada de ‘Top of the lake’, drama policial estrelado por Elizabeth Moss (de ‘Handmaid´s tale’). Nesta temporada, a estrela Nicole Kidman foi incorporada ao elenco. Novos episódios, todos os sábados, às 23h.



* ’A Culpa é do Cabral’ estreará sua décima segunda temporada em outubro. O programa contará com 12 novos episódios, a partir de 3 de outubro, segunda-feira, às 21h, no Comedy Central.

* O Star+ anunciou a estreia de “O Rei da TV”, nova série original que será lançada em 19 de outubro. “O Rei da TV” conta a incrível história de Silvio Santos, o jovem de origem humilde que foi atrás de seu sonho e se tornou o empresário e comunicador mais bem sucedido da TV brasileira. A série mostrará as várias fases de sua carreira, erros e acertos, recordes de audiência e insucessos, todos os grandes desafios enfrentados para construir o SBT e seu império.

''O rei da TV' contará a história do apresentador Silvio Santos (Foto: divulgação)

* A HBO Max confirma o início das gravações de ‘Use sua voz’, uma produção original do Cartoon Network para a plataforma de streaming. A nova série infanto-juvenil vai mostrar as melhores amigas estremecidas depois de um turbulento ano no Colégio Use Sua Voz, enquanto se preparam para o aguardado show de talentos.

* A Pod360 -- hub brasileiro dedicado exclusivamente à produção de podcasts -- apresenta o “Pelas Pistas”, um podcast para os fãs do automobilismo. Apresentado pelos pilotos Christian Fittipaldi e Nelsinho Piquet, ao lado do comentarista esportivo Thiago Alves, o podcast acompanhará as principais modalidades do automobilismo mundial, trazendo informações, análises e resultados das corridas.

* O Paramount+ anunciou a sua nova série de suspense dramática: ‘Deixa ela entrar’. A série de 10 episódios, baseada em filme sueco de mesmo nome (que já teve um remake americano), estreará em breve e será protagonizada por Demián Bichir (‘Os 8 odiados’).



* Na série ‘B side of the road’, do Travel Box Brasil, os amigos Thiago e Pancho embarcam numa jornada de moto e viajam pela América do Sul. A estreia será nesta segunda-feira, dia 19 de setembro. A primeira temporada, conta com seis episódios.

#travelboxbrasil #paramount+ #hbomax #star+ #comedycentral #tnt



Redes sociais: @tomleao