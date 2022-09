Desenhos clássicos, e também para adultos, fazem a festa no catálogo do HBO Max

Quando o canal Boomerang foi lançado, há uns 20 anos, foi uma alegria para os fãs de desenhos animados retrôs, pois ele reunia num só lugar todos os catálogos da Warner e Hanna-Barbera, adquiridos pela Turner, que estavam fora de circulação (e antes disso foram exibidos, em parte, na programação do Cartoon Network). Contudo, o Boomerang, aos poucos, foi mudando a programação, até virar outra coisa e acabar. Parte do acervo migrou para o Tooncast, que divide sua programação entre novos e antigos.

'Space Ghost coast to coast' é um talk show esculhambado do herói fantasma do espaço, no qual ele entrevista personalidades da música e do cinema (Foto: divulgação)

Agora, os fãs destes desenhos, sobretudo os produzidos pela Hanna-Barbera entre os anos 1960-70, encontram muitos deles no catálogo do HBO Max. Toda semana entra no acervo um novo título. Nos últimos meses, já engrossaram a lista ‘Corrida maluca’ (‘Wacky races’), ‘Os apuros de Penélope’ (‘The perils of Penelope Pitstop’), e os curtos de ‘Maguila, o gorila’ (‘Magilla gorila’), ‘Zé Colméia’ (‘Yogi Bear’) e da Formiga Atômica (‘Atom ant’), além do clássico Scooby-doo em várias fases; além de já ter no acervo a dobradinha ‘Os Flintstones’ e ‘Os Jetsons’. Mas, torço mesmo é para que cheguem os desenhos com times de super-heróis, como ‘Os Impossiveis’, ‘Frankenstein Jr.’ (que passavam juntos), ‘Mighty Thor’ e ‘Moby Dick’ (que também faziam dobradinha), ‘Galaxy Trio’ e ‘Homem Pássaro’ (outra dupla) e ‘Space Ghost’ (com ‘Dino Boy’), todos lançados no final dos anos 1960.



Enquanto o Space Ghost não chega, já dá para ver a sua versão esculhambada lá: o talk show ‘Space Ghost de costa a costa’ (no qual o herói fantasma do espaço entrevista celebridades de verdade do mundo da música e do cinema), que foi lançado pelo Cartoon Network em meados dos anos 90, e abriu caminho para o que seria o bloco Adult Swim, com desenhos mais direcionados para o público adulto. E que, de tão diferentes, foram expulsos do Cartoon Network no Brasil (por conta de um político pudendo, apesar de só serem exibidos tarde da noite) e foram exibidos em outros canais do grupo Turner, como o i-Sat.

Agora, grande parte dos títulos do Adult Swim estão no HBO Max, liberados. Além do talk show do Space Ghost, há a versão trash do Homem-Pássaro, no qual ele é um advogado (bem antes da She-Hulk aparecer assim), os curtas do ‘Robot Chicken’ (que satirizam com a cultura pop de todos os tempos, com todo o tipo de animação, de massinha à tradicional), até chegarmos ao ótimo ‘The Venture Boys’ (que presta homenagem a ‘Jonny Quest’, que bem poderia chegar logo na plataforma); e os atuais ‘Ricky & Morty’ (cujos personagens principais fazem referência a Marty McFly e Doc, da série de filmes ‘De volta para o futuro’, ‘A hora da aventura’ e ‘Apenas um show’.

Fora esses, o HBO Max também tem desenhos dos Looney Tunes (Pernalonga e cia), Lego e dos heróis do universo DC (Batman, Superman etc). Quem curte animação de todo tipo vai se fartar...



STREAMINGS+

* A Pluto TV acaba de lançar três novos canais: ‘Quebrando o Tabu’ (canal 255, com debates sobre assuntos polêmicos), ‘Mistérios Sem Solução’ (canal 309, com casos misteriosos) e ‘O Homem que Veio do Céu’ (canal 111, dedicado à clássica série de TV).



* ‘Road House’, versão do filme ‘Matador de aluguel’, de 1989, com Jake Gyllenhaal fazendo o papel que, no original, foi de Patrick Swayze, está atualmente em produção na República Dominicana. O longa, dirigido por Doug Liman, será exibido no Prime Video.

* O Canal Brasil está gravando uma nova série original, passada nos anos 1990, trazendo histórias que viraram manchete no polêmico jornal paulistano ‘Notícias Populares’. Criada por André Barcinski e Marcelo Caetano -- dupla responsável também pela série “Hit Parade”, lançada em 2021 pelo CB -- é dirigida por Marcelo Caetano.



* A HBO Max anunciou a série documental sobre as línguas faladas no Brasil, ‘Línguas da nossa língua’ (título provisório). Com criação, roteiro e direção de Estevão Ciavatta, a produção vai abordar questões sobre a construção do nosso idioma, como a variedade de 270 línguas nativas e africanas faladas no Brasil e como isso impacta a identidade cultural da nação. A série será falada em 12 línguas.

* A série documental ‘Passaporte Feminino’, em cinco episódios, vai explorar os desafios de mulheres que vivem como imigrantes na cidade de São Paulo. Personagens oriundas de locais como Irã, Portugal, Angola, China e Bolívia vão contar como as vivências culturais influenciam suas visões de mundo e atitudes nos dias de hoje. A série estreia no Lifetime no primeiro semestre de 2023.

* A Nielsen, em parceria com a MetaX, apresentou dados que revelam hábitos e tendências dos consumidores de TV Conectada (CTV) e streaming no país. As informações inéditas apontam que 61% dos lares brasileiros têm Smart TV, e 70% dos respondentes do estudo utilizam smartphone ao interagir com conteúdos de streaming. O estudo também revelou que 51% dos respondentes preferem consumir streaming na SmartTV e passam em média 2 horas por dia vendo.



