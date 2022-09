A minissérie ‘Santa Evita’ conta uma história real tão bizarra, que parece até mentira

Em 26 de julho último, completou-se o 70º aniversário de morte de Eva Perón, atriz e líder política argentina. Para lembrar a data, o Star+ lançou em seu catálogo a minissérie limitada “Santa Evita”, que conta uma história que, mesmo a gente vendo, não acredita que foi verdade, tal o nível de bizarria presente nela.

Baseada no best-seller homônimo do escritor argentino Tomás Eloy Martínez, a produção narra a misteriosa história por trás do corpo embalsamado de Eva Perón, que aguardou, por três anos, a construção de um monumento para seu sepultamento, o que nunca aconteceu. Em 1955, as forças militares da Argentina derrubaram o então presidente Juan Domingo Perón e esconderam o corpo de Evita durante 16 anos, com o intuito de evitar que ele se tornasse uma arma contra o regime. É nesse hiato de tempo, entre os anos 50 e o começo dos anos 70, que se dá a parte mais bizarra da trama, com o corpo embalsamado de Evita indo para lá e para cá, até que, eventualmente, foi parar na Europa (Alemanha e Itália), depois voltou para Perón, na Espanha, e este a trouxe de volta para a Argentina, onde, finalmente, descansou no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires.

Natalia Oreiro faz Eva Perón na minissérie 'Santa Evita', que conta o bizarro périplo que o cadáver de Evita fez, por vários países, em mais de 20 anos! (Foto: divulgação)





Eva Perón, mais conhecida (e idolatrada) como Evita, nasceu em 7 de maio de 1919, e foi fruto de uma relação extraconjugal de seu pai. Por serem considerados parentes ilegítimos, ela e seus irmãos cresceram em um ambiente muito pobre e isso a fez buscar oportunidades através da educação, especialmente, no teatro. Aos 15 anos, se mudou para Buenos Aires para seguir a carreira de atriz. Ela participou de filmes de baixo orçamento e até chegou a fazer uma turnê com uma companhia de teatro, mas só alcançou estabilidade financeira ao se tornar narradora de radionovelas, o que a rendeu popularidade na capital Argentina.



Aos 25 anos, em um evento beneficente em prol das vítimas de um terremoto que atingiu o país em 1944, Eva conheceu Juan Perón, na época secretário do Trabalho da Argentina. A partir desse encontro, eles iniciaram um romance, e logo ela passou a participar de sindicatos. No ano seguinte, em 1945, já como vice-presidente argentino, Juan foi preso devido a uma conspiração, e Eva uniu sindicalistas e trabalhadores para uma grande mobilização. Os protestos deram certo e, no dia seguinte da soltura de Perón, os dois se casaram. A popularidade do casal era tanta que Juan se tornou presidente eleito com 52% dos votos e Eva se transformou em uma das mulheres mais importantes da história da Argentina. Ela ficou conhecida pelas lutas das minorias, por mobilizar e conseguir aprovação que desse direito de votos a homens e mulheres, e por ter uma grande relação com a população mais pobre. Contudo, abdicou do cargo de vice presidente, apesar da vontade popular.



Em 26 de julho de 1952, aos 33 anos, Eva faleceu decorrente de um câncer no colo do útero. A notícia de sua morte causou comoção na nação sul-americana e seu velório se estendeu por quase 15 dias. O corpo de Evita foi embalsamado, mas um golpe de Estado fez com que ele fosse sequestrado, exilado e enterrado em um cemitério em Milão sem identificação, com o intuito de evitar que se tornasse uma arma contra o regime. Anos depois, na década de 1970, seu corpo foi entregue de volta a Juan, seu viúvo, que também estava exilado na Europa.



Quem faz Evita na série (tanto jovem como mais velha) é a bela Natalia Oreiro. Ernesto Alterio, em atuação primorosa, faz o Coronel Moori Koenig, que tinha verdadeira obsessão (à beira da necrofilia) pela morta e, depois de ter sido o seu secretário, é o encarregado de tomar conta do cadáver. Francesc Orella (da série ‘Merli’) faz o dr. Pedro Ara, que veio da Espanha para embalsamar Evita e também criar cadáveres falsos (quatro, no total!) para despistar os inimigos. E como Juan Domingo Perón, está Darío Grandinetti. A produção executiva é da atriz e produtora mexicana Salma Hayek Pinault, com a direção do cineasta Rodrigo García. São sete episódios de 45 minutos.

Depois de ver a série, a boa é assistir ao making-of dela, de meia hora; e, depois, para quem nunca viu, embarcar no longa ‘Evita’, de Alan Parker, baseado na peça musical da Broadway, com Madonna e Antonio Banderas como Evita e Péron, que o Star+ convenientemente, acaba de incluir no catálogo. Assim, a maratona (e a história) fica completa. E sem choro.



STREAMINGS+

* Neste sábado acontece o evento mundial de música, ‘The Taylor Hawkins Tribute Concert’, em memória do baterista da banda Foo Fighters. O evento será gravado e transmitido, ao vivo, no Estádio de Wembley, em Londres, e contará com grandes nomes da música (vide cartaz). Aqui, na PlutoTV (ao vivo) e Paramount+ (dia seguinte).

* O canal Tastemade (disponível em SmarTVs, como LG Channels, Samsung Plus, e na Pluto TV) anuncia novas temporadas e séries de gastronomia e viagem. Entre as novidades, as estreias dos programas ‘Receitas com Alex Atala’, ‘Mohamad Viaja o Mundo’, ‘Gastronomismo, com Isabela Becker’ e a nova temporada de ‘O que tem pra hoje’.

Neste sábado, ao vivo, de Londres, acontece o concerto em tributo ao baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters, com dezenas de convidados especiais (Foto: divulgação)

* O Paramount+ anunciou o início da produção da série original para a América Latina, ‘Spider’, a biografia de um dos mais importantes atletas do MMA. A nova série contará a vida do lutador Anderson Silva, que se tornou o maior campeão da história deste esporte.



* Starzplay anuncia duas novas séries originais para setembro: na quinta-feira, dia 15, estreia ‘Toda La Sangre’, thriller policial passado na Cidade do México sobre um assassino ritualístico cuja peculiaridade é recriar antigos sacrifícios astecas. Antes, no domingo, dia 11, estreia ‘The Serpent Queen’, estrelada por Samantha Morton. Conta a história sobre a ascensão de uma das governantes mais poderosas da França, a rainha Catarina de Médici.

* The Handmaid's Tale’ estreará o primeiro episódio da quinta temporada no domingo, 18 de setembro, com no Paramount+. Novos episódios da temporada chegarão à plataforma todo domingo. Todas as quatro temporadas da série dramática, baseadas no romance distópico de Margaret Atwood, estão disponíveis na íntegra no Paramount+.

* O Looke, plataforma de filmes e séries por assinatura, lançou a cinebiografia ‘Fassbinder: ascensão e queda de um gênio’, sobre o falecido e cultuado diretor alemão Rainer Werner Fassbinder.

* Já está disponível na Watch Brasil, o documentário ‘The day the music die’. O documentário de 90 minutos, com imagens de notícias dos anos 70, é sobre a gravação do álbum ‘American pie’, de Don McLean.



