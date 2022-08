Novo filme do ‘Predador’ é um dos destaques entre os longas inéditos só em streaming

Mesmo com a pandemia tendo arrefecido, alguns filmes com boas produções e ‘cara de cinema’ ainda chegam nos serviços de streaming, regularmente, sem passar pelas salas de cinema. Entre os mais recentes, que valem uma olhada, estão ‘O predador: A caçada’, ‘Not okay’ (ambos no Star+) e ‘Luck’ (AppleTV+), que desembarcaram no último fim de semana.

O tenso ‘O predador: a caçada’ poderia ter chegado aos cinemas, porque é bem bacana. Ambientado no mundo da Nação Comanche, no início de 1700, ‘Prey’ (o título original), conta a história de Naru (Amber Mindthunder, ótima), uma jovem guerreira especialista em seguir rastros, que tenta avisar a sua tribo de um perigo iminente que só ela, a princípio, percebe. Trata-se de um sofisticado caçador das galáxias, um predador alienígena altamente evoluído, com um arsenal tecnologicamente avançado, que não será páreo para os seus adversários. Bem, ele não contava com a astúcia de Naru.

O novo filme do Predador é o melhor desde o original, e foi direto para o streaming, quando poderia ter feito bonito nos cinemas (Foto: divulgação)

Em bem amarrados 99 minutos, acompanhamos a jornada de Naru (e seu fiel cão Sarii) e seu povo (todos, assim como a atriz principal, feitos por atores de etnias indígeno-latinas, inclusive há uma versão falada em Comanche, para se defender do maior predador de todos, parente daquele que vimos no ótimo filme, misto de ação e sci-fi dos anos 80, ‘O predador’, com Arnold Schwarzenegger (inclusive, uma frase dita naquele, ‘se sangra, podemos matar’, é dita neste, como referência). Foi preciso esperar mais de 30 anos para, enfim, termos o melhor filme com o Predador, de todos os cinco que já foram feitos (fora os dois crossovers com os monstros da série ‘Alien’). Por isso, dá pena não ter visto este nos cinemas, numa boa tela e som. Merecia. Mesmo assim, a experiência em casa também será boa.



Outro filme interessante é ‘Not okay’. Não se deixe enganar por seu título em português, ‘Influencer de mentira’, que, embora não esteja completamente errado em relação ao filme, o faz parecer com uma comédia teen corriqueira. Não é. Mostra Danni Sanders (Zoey Deutch, muito boa), uma aspirante a escritora, fútil e sem amigos e sem vida amorosa, que, com a esperança de aumentar sua influência nas redes sociais e seduzir um boy, finge fazer uma viagem dos sonhos a Paris para postar no Instagram. Quando o plano parece estar correndo bem, Danni acorda com a notícia de que aconteceram atentados terroristas nos lugares por onde ela supostamente passou, o que a faz aumentar a mentira.



Então, para atestar a ‘veracidade’ dos fatos, ela simula estar voltando de Paris, e passa a posar de ‘vítima’, para chamar a atenção geral. Para conseguir escrever um artigo passando bem a ideia de medo e perigo, ela se conecta com uma verdadeira sobrevivente de um evento traumático, Rowan (Mia Isaac) e consegue, assim, ganhar mais credibilidade (e likes). E escreve uma matéria que lhe rende muita visibilidade. Porém, justamente quando ela parece ter a vida e os seguidores que sempre sonhou, sua mentira começa a ruir e ela aprende da maneira mais difícil que a internet ama ainda mais derrubar suas subcelebs.

O legal do filme é que ele funciona muito bem como sátira social e também serve pra dar um alerta em gente sem-noção, que acha que as redes sociais são o mundo ‘de verdade’ - e vale tudo nelas para ganhar notoriedade. ‘Not okay’ leva o espectador a refletir sobre o vício nas redes, a obsessão por likes e a cultura de cancelamento, temas bastante atuais. O mais bacana de tudo é que não há redenção para a protagonista.

E para quem tem criança em casa, a pedida é a animação original Apple ‘Luck’ (que traz de volta John Lassetter, de ‘Carros’, na produção), que conta a história de Sam Greenfield, a pessoa mais sem sorte do mundo, que um belo dia encontra a desconhecida Terra da Sorte e vai em busca de um pouquinho de sorte para sua melhor amiga. Mas como humanos não são permitidos no local, sua única chance é juntar-se às criaturas mágicas que lá vivem. No original, tem vozes de Jane Fonda, Whoopi Goldberg e Simon Pegg, entre outras.



STREAMINGS+

*Amigo secreto’, documentário de Maria Augusta Ramos (‘O processo"), está chegando nas plataformas de streaming. O longa-metragem, uma coprodução entre Brasil, Alemanha e Holanda, já pode ser visto no Youtube, iTunes, Now (Claro), Vivo Play, Sky e Google Play, embora ainda continue nos cinemas.

*Entrou no Star+ esta semana a minissérie limitada “Em nome do céu”. É um drama baseado em fatos reais. Acompanha o detetive Jeb Pyre (Andrew Garfield), que tem a própria fé testada ao investigar um crime bárbaro. Apesar das aparências levarem a crer que se trata de um crime passional, o acontecimento pode se conectar com uma conspiração envolvendo os religiosos de uma cidade pacata.

'Tierra Incógnita' é a nova série latina do Disney+, que estreia em setembro (Foto: divulgação)

*LEGO Star Wars: férias de verão’ já estreou no Disney+. O filme animado da LucasFilm acompanha Finn, que organizou férias a bordo do Cruzador Estelar mais luxuoso da Galáxia: Halcyon. Lá ele encontra três espíritos da força - Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Princesa Leia, que compartilham suas próprias histórias de férias.

*O canal EBA!, streaming gratuito no YouTube, traz dois lançamentos neste mês: ‘Onde mora o coração’, com Natalie Portman; e ‘Cartas de um assassino’, estrelado pelo finado astro Patrick Swayze.

*A Starz anunciou que uma série prequel do sucesso ‘Outlander’ está em desenvolvimento e será intitulada ‘Outlander: Blood of my blood’. A produção estará disponível pela Starz no Canadá, e pela Starzplay na Europa e América Latina, incluindo Brasil. Ainda sem data.

*O Disney+ anunciou que “Tierra Incógnita”, série original de terror, mistério e aventura, estreia mundialmente no serviço de streaming no dia 8 de setembro, no Disney+ Day. A nova produção, totalmente realizada na América Latina pela Non Stop, e estrelada por um jovem elenco, é ambientada em um parque de diversões abandonado.

*Netflix anunciou a data de estreia de sua nova série brasileira, ‘Só se for por amor’: será no dia 21 de setembro.

