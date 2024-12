Publicado em 23/12/2024 às 08:06

Alterado em 23/12/2024 às 14:29

Oxitocina tem sido chamado de hormônio do amor ou hormônio da felicidade.

Esse hormônio é constituído de 9 aminoácidos em uma disposição precisa.

É secretado pela glândula pituitária, e seu papel é bem conhecido nas contrações uterinas durante o trabalho de parto, promove a liberação de leite e facilita o comportamento materno e a ligação entre as novas mães e seus bebês.

O simples contato de pele entre as pessoas, o abraço, já promovem aumento de liberação de oxitocina.

Durante a relação sexual, homens e mulheres, também liberam oxitocina.

Além dessas ações já bem conhecidas, a oxitocina promove:

- Influência no humor e reduz sensação depressiva

- Alivio de sintomas de autismo

- Alivio de dores crônicas

- Melhora da sociabilidade e credibilidade

- Melhora da intimidade sexual do casal

- Alivio dos sintomas da fibromialgia

- Melhora dos sintomas da síndrome da fadiga crônica

- Melhora da capacidade regenerativa da musculatura esquelética

- Melhora das condições para lidar com o estresse, reduzindo o cortisol

- Reduz a dependência de drogas e álcool, bem como de doces

Como a oxitocina é outro hormônio que declina com a idade, deve fazer parte também de uma reposição hormonal bioidêntica, para aqueles que querem envelhecer com o máximo de saúde.

Como suplementar oxitocina

A administração oral não tem efeito, pois como é rapidamente digerido no intestino, perde a sua função hormonal na sequência.

Quando usado por via endovenosa, ela não atravessa a barreira hemato encefálica, perdendo efeito também, segundo os estudos.

A suplementação na forma intranasal (spray) ou cápsulas sublinguais de rápida absorção é a melhor via de administração.

Dosando seus níveis de oxitocina

O teste ideal é o de urina de 24h, que fornece uma leitura mais adequada em comparação com exames isolados.

A suplementação deve ser 27 UI para uma pessoa de 75 kg, sendo usada de preferência antes de dormir.

Quando deve ser evitado seu uso.

Em indivíduos com anorexia, pois estes indivíduos produzem excessiva quantidade de oxitocina para responder ao estresse quanto à alimentação, e não é indicado, portanto, nestes casos, uma suplementação extra.

A oxitocina tem o poder de não apenas manter seu coração e cérebro em boa forma, mas também curá-los de danos emocionais e afetivos.



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357