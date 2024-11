Publicado em 04/11/2024 às 13:40

Alterado em 04/11/2024 às 13:40

Psoríase é um distúrbio na pele que afeta mais de 1 em cada 100 pessoas.

As lesões se desenvolvem na pele, na forma de placas, que podem atingir área dos olhos, unhas e articulações, mas podem atingir todo o corpo em pequenas áreas. Essas placas podem ser de diferentes tamanhos, forma e severidade, podendo ser dolorosas.

Essas lesões resultam de uma produção excessiva de proteína chamada queratina. É uma resposta inflamatória na pele.

Tratamento convencional

O tratamento básico inclui aplicações tópicas de esteróides ou outras medicações, terapia com luz ultravioleta, e nos casos mais severos, a administração interna de drogas poderosas, como o Metotrexate.

Nenhum destes tratamentos cura a psoríase, mas pode frequentemente manter o problema sob controle.

Terapia nutricional

Não há uma terapia que seja 100% eficiente, mas pode ser útil para muitos pacientes.

Na minha experiência, a imensa maioria dos pacientes responde bem ao tratamento nutricional, sendo frequente a atenuação das manifestações e com maior espaçamento das crises..

O primeiro passo é a desintoxicação: deve-se checar presença de metais pesados, em especial o mercúrio, bem correlacionado com o problema. No caso positivo, deve-se realizar um programa de desintoxicação de metais pesados, além de retirada de amálgamas dentárias.

Paralelo a isso, deve-se fazer uma reeducação alimentar, retirando os alimentos refinados, industrializados e açúcar da dieta. Só com essa medida pode-se conseguir melhora significativa.

Como tem uma relação muito grande com irritantes e alergênicos, aconselho um teste de alergia alimentar e ambiental.

Suplementos nutricionais

- Omega 3: os estudos mostram que o óleo de peixe pode produzir melhoras nos indivíduos com psoríase, pois este age produzindo o processo inflamatório e promovendo reparação tecidual.

- Vitamina D: age inibindo a proliferação celular, e os estudos têm sido consistentemente positivos, e em alguns casos o resultado é dramático.

- Ácido Fólico: o uso de ácido fólico, em associação com vitamina C, pode promover a inibição da xantina oxidase, enzima envolvida na produção de ácido úrico. O Alopurinol, uma medicação usada para inibir a xantina oxidase, tem se mostrado efetivo no tratamento da psoríase.

- Antioxidantes: o uso de antioxidantes tem se mostrado um suporte importante, pelo fato das lesões serem como resposta inflamatória, o que gera muita oxidação. O mesmo vale para os casos onde há presença de mercúrio que é altamente oxidativo, apresentando efeito de melhoras bem significativas.

- Desequilíbrio de flora intestinal: há um crescente número de pesquisa sugerindo que pessoas com desequilíbrio de flora intestinal têm maior tendência a desenvolver condições de pele como eczemas, e o uso de probióticos diminui ou até mesmo elimina o problema.

- Enzimas digestivas: o uso de enzimas digestivas vai melhorar a digestão e rapidamente melhorar a condição da pele. As enzimas digestivas, além de digerir melhor o alimento ingerido, sendo usadas entre as refeições, têm ação de digerir proteínas que também causam irritação ou outras condições inflamatórias.

Conclusão:

A psoríase continua sendo um distúrbio confuso, cujos resultados dos tratamentos são imprevisíveis, porém, há casos, e não são poucos, que respondem muito bem às terapias nutricionais.

Os melhores resultados que já vi são nos casos em que há obturações de amálgamas, cuja remoção e desintoxicação do mercúrio, de forma adequada, associada a terapia nutricional, tem grandes chances de resultado de remissão do problema.

Referências bibliográficas:

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357