Chá de extrato de hibisco: inibe obesidade e hipertensão arterial

Publicado em 16/09/2024 às 06:05

Alterado em 16/09/2024 às 12:35

A planta hibisco é bem conhecida pela sua beleza, mas recentemente têm surgido evidências científicas que suportam o porquê dos faraós no Egito Antigo beberem chá de hibisco para manter a temperatura corpórea e ficarem calmos. Já no Irã, o chá de hibisco é usado para aliviar cansaço e problemas de sono.

Outros usos tradicionais incluem o seu uso para a saúde cardíaca (para melhorar a pressão arterial) e saúde.

Agora mais recentemente, os benefícios desse chá mostrados pelas pesquisas são no metabolismo, agindo em especial na queima de gorduras. Acredita-se que tenha ação mais importante que o chá preto e o verde, inclusive, para se ter uma ideia, um estudo onde pessoas diabéticas beberam chá de hibisco ou chá preto, duas vezes por dia, por um mês, mostrou que o grupo que bebeu o chá de hibisco, teve melhoras mais significativas no perfil lipídico do que os indivíduos do grupo do chá preto.

Agora, veja o que a ciência comprova sobre o extrato de hibisco:

- Ação termogênica e redutora de obesidade e gordura abdominal

Em Fev. de 2014, pesquisa publicada mostrou que pessoas obesas, entre 18 e 65 anos, que consumiram extrato de hibisco por 12 semanas, tiveram resultados animadores com redução de peso, além de redução de ácidos graxos leves circulantes, o que está associado com obesidade e diabetes descontrolada.

- Proteção hepática

Melhora a função hepática reduzindo a esteatose do fígado (gordura), sendo que os pesquisadores creditam essa ação pela presença de polifenóis, muito útil no tratamento da gordura hepática - tanto a não alcoólica como a alcoólica.

- Proteção anticâncer

Pela presença de polifenóis, o extrato de hibisco, em humanos, induz morte celular em células de carcinoma gástrico e em células de leucemia.

- Diabetes

Nos indivíduos diabéticos, o extrato de hibisco melhora a pressão sanguínea e o perfil lipídico.

- Cálculos renais

O extrato de hibisco tem ação na redução da formação de cálculos.

- Síndrome metabólica

Melhora a glicemia, colesterol e triglicérides, além de agir na resistência à insulina, sendo portanto promissor na prevenção e tratamento da síndrome metabólica

- Ação antioxidante

O extrato de hibisco é rico em polifenóis, compostos reconhecidos por suas propriedades antioxidantes e antienvelhecedora.

- Hipertensão arterial

O chá de extrato de hibisco tem eficiente ação na redução da pressão arterial, sendo portanto um importante aliado na saúde cardiovascular.

Em outro estudo, pacientes diabéticos com hipertensão leve, que beberam o chá de hibisco, tiveram a sua pressão reduzida, enquanto os que beberam chá preto tiveram sua pressão elevada.



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357