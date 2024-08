Telomerase como a fonte da juventude

Publicado em 05/08/2024 às 13:27

Alterado em 05/08/2024 às 13:27

Se você está interessado em viver muito - como o que é estabelecido cientificamente, 120 anos -, é bom começar a ficar entendido em telômeros.

Quando a célula se divide, seus cromossomos perdem um pouco das extremidades. Apesar de nenhuma informação ser perdida, esse é um processo que não ocorre para sempre. Na verdade, as células são programadas para morrer quando seus telômeros ficam muito curtos. E há algo que é extremamente recente, conhecido só em 2009, tendo sido os cientistas Carol Greider e Jack Szostak laureados com o prêmio Nobel de Fisiologia Medica pela descoberta de como os cromossomos são protegidos por telômeros e pela enzima telomerase.

Com isso, abriu-se uma excitante possibilidade para se estender a vida, ou seja, uma estratégia que permite que haja regeneração dessas estruturas das extremidades dos telômeros, permitindo envelhecer mais jovem.

Conforme ficamos mais velhos, as células já passaram por muitas divisões, os telômeros ficam curtos. Porém, o corpo sabe como recuperar essas extremidades perdidas ou ao menos desacelerar suas perdas. Trata-se da telomerase, uma enzima que controla esse processo.

Como reduzir o encurtamento dos seus telômeros?

Para isso, devemos estimular a produção da enzima telomerase, porém, esta não pode ser injetada, nem ingerida pela dieta, pois só é efetiva dentro do núcleo celular. Mas cada célula sabe como produzir telomerase. O segredo é como sinalizar a célula para começar a produzir.

Há muitos produtos no mercado, porém ainda não se chegou a algo que realmente reverta essa perda.

No presente momento, há duas estratégias, as melhores, o que é sabido, são para reduzir a velocidade de encurtamento dos telômeros:



Treino de tiro de alta intensidade

Segundo estudo publicado no Mechanisms of Aging and Development, os resultados evidenciam que essa extremidade dos telômeros é regulada por exercício aeróbico vigoroso, feito regularmente. Com exercícios aeróbicos normais e regulares não há essa estimulação.

Portanto, o efeito antienvelhecedor só é conseguido com os resultados gerados pelo condicionamento aeróbico de alta intensidade.



O exemplo desse tipo de treinamento você pode ter consultando meu livro “20 Minutos e Emagreça”. Além desse efeito, esse tipo de exercício estimula a produção de HgH naturalmente, que tem papel importante também no antienvelhecimento.

Estimulando produção de Glutationa

Há diversos estudos mostrando que com o aumento da enzima glutationa, um antioxidante endógeno, há redução da velocidade de encurtamento dos telômeros.



Há no mercado produtos que dizem conter glutationa, porém, na verdade, pouquíssimo se absorve. O ideal é usar aminoácidos que possam estimular a geração de glutationa; e ingerindo Whey Protein de qualidade é um modo bem simples de se converter esses aminoácidos em glutationa. Outra opção é a proteína animal e os ovos.

Diversos extratos de ervas chinesas têm sido usadas para estimular a expressão da telomerase em especial. Astragalus, porém, com baixa efetividade, pois essa erva contém muito pouco princípio ativo para esse efeito.

Uso de complexos antioxidantes, pois sabemos que a oxidação gera radicais livres e estes aceleram o encurtamento do telômero.



A falta de exercício, o estresse crônico psicológico, o cigarro, são exemplos que promovem o encurtamento dos telômeros pela produção de radicais livres.



