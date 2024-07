Sua corrida de longa distância pode estar danificando seu coração!

Publicado em 08/07/2024 às 10:24

Alterado em 08/07/2024 às 10:24

Você se orgulha por correr quilômetros e mais quilômetros todas as semanas? Você ama o desafio e a adrenalina de completar uma maratona? Se todas as respostas forem sim, fique atento!



Como corredor eu entendo o impulso que leva muitos atletas e guerreiros de fim de semana a competir nestes eventos vigorosos. Mas, agora que tenho examinado as pesquisas mais recentes, acredito firmemente que fazer isso pode colocar o seu coração em risco. Por exemplo, dois estudos recentes demonstraram:

Danos ao coração após cardio pela vida inteira

Em um estudo publicado no Journal of Applied Physiology, os pesquisadores recrutaram um grupo de homens mais velhos extremamente em forma. Todos eles eram membros do Clube de Maratona 100, o que significa que eles eram atletas que tinham completado um mínimo de 100 maratonas.

Se correr maratonas fornecesse um benefício cardiovascular, este certamente seria o grupo que você iria querer examinar seriamente. Então, o que eles encontraram? Metade dos atletas que fizeram isso pela vida inteira mostrou alguma cicatrização do músculo cardíaco como resultado, especialmente entre aqueles que tinham treinado por um período maior e com mais severidade.

Cicatrização do coração após treinamento cardio de elite

Um estudo feito com animais e publicado no jornal Circulation foi projetado para imitar a carga rigorosa de exercício diário dos maratonistas sérios ao longo de 10 anos. Todos os ratos tinham corações normais e saudáveis no início do estudo, mas no final a maioria deles tinha desenvolvido “cicatrização difusa e algumas mudanças estruturais, semelhantes às mudanças vistas nos atletas de resistência humanos”.

Existe um modo melhor de se exercitar?

A ciência agora sugere que o melhor regime de acondicionamento físico é aquele que realmente imita os movimentos dos nossos ancestrais caçadores-colhedores, que incluía curtos surtos de atividades de alta intensidade, mas não corridas de longa distância como as maratonas.



A ideia atrás do “condicionamento caçador-colhedor” é imitar de perto as ações que os homens da antiguidade faziam diariamente. É para isso que o seu corpo foi programado, afinal, com atributos como:

- Uma variedade de exercícios feitos regularmente (treinamento com pesos, cardio, alongamento etc.).



- Alternar dias difíceis com dias mais fáceis.



- Sessões de treinamento de intervalos uma ou duas vezes por semana.



- Treinamento com pesos pelo menos duas vezes por semana.



- Tempo amplo para descanso após esforço físico.



Se, como muita gente, você tem paixão por corridas de longa distância, é importante entender: o que há de mais recente em estudos sobre atividade física não suporta esse tipo de atividade como algo plenamente saudável para seu coração. É saúde o que você quer? Então procure diversificar seus exercícios. Pense nisso!

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357