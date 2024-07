10 enganos comuns que comprometem o sono

Publicado em 01/07/2024 às 10:00

O sono é uma parte importante na sua estratégia de saúde e sem ele nenhum alimento ou exercício pode aliviar os efeitos negativos de se ter hábito de dormir pouco.



Os pesquisadores correlacionaram pouco sono com diversos comprometimentos de saúde, desde perda de memória recente e problemas comportamentais, a ganho de peso e diabetes, por exemplo.



Há muitas razões para não se ter uma boa noite de sono, e muitas pessoas acabam usando medicações em vez de tomar certas atitudes para reverter isso, apesar das consequências do uso destes remédios.

Veja os 10 enganos mais comuns que comprometem o sono:

1- Usar o botão snooze. (para dormir mais alguns minutos)

Esse tempo a mais na cama é realmente tentador, mas isso não vai lhe trazer mais energia, na verdade causa o oposto, o deixa mais cansado.

2- Horários de deitar desorganizados

É mais fácil dormir à noite (e acordar refeito) se você tem hábito regular na sua rotina. Isso significa que deitar na mesma hora e acordar na mesma hora da manhã regulariza o seu ritmo de sono, o que evita insônia e fadiga longa.

3- Cochilos durante o dia

Isso pode desregular o seu ritmo de sono e só é adequado se for com no máximo 30 min. e antes das 4h da tarde. O descanso após o almoço restaura a energia.

4- Cafeína é estimulante

Evite qualquer bebida cafeinada após o meio da tarde. Faça atenção aos chás, pois muitos contém cafeína, como o chá verde. Cheque sempre os componentes nos rótulos.

5- Estresse e pensamentos negativos

Estresse é um fator importante no comprometimento do sono. Deitar estressado é uma das piores condições nesse momento, pois essa condição libera químicos que o impedem de dormir. Tente aliviar sua mente antes de deitar e procure pensar coisas positivas.

6- Muita Luz

Nosso corpo precisa de um sinal de sono e a escuridão é um deles. Procure deixar o seu quarto o mais escuro possível. Qualquer claridade pode comprometer a sua glândula pineal em produzir o hormônio do sono (melatonina).

7- Açúcar antes de dormir

O açúcar pode comprometer a química do seu corpo acordando-o durante a noite. Prefira consumir lanches de proteína.

8- Álcool antes de deitar

Álcool é sedativo e por isso muitas pessoas se enganam achando que ele pode ajudar a ter uma boa noite de sono. Na verdade, inicialmente, induz ao sono, mas normalmente compromete a segunda metade da noite alterando o período de sono, o que vai fazê-lo sentir-se mais cansado quando acordar.

9- TV no quarto

O estímulo mental gerado pode comprometer o seu período de sono. O quarto deve ser só para dormir.

10- Medo ou preocupação sobre o sono

Se você teve algumas noites difíceis de dormir, então pode estar se preocupando que esse modelo possa se repetir. Quando se coloca muito foco em ter que dormir isso pode causar ansiedade, o que torna o problema pior.



Referência bibliográfica:

- Stepcase Lifehack. Aug 28,2012



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357