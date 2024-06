Como carne e bebida podem ser mais saudáveis ainda!

Publicado em 17/06/2024 às 11:42

Alterado em 17/06/2024 às 11:42

O cozimento de alimentos aumenta o nível de compostos químicos chamado aminas heterociclicas (AH), que podem causar o aparecimento de tumores cancerígenos.

Fritar e grelhar carne é particularmente perigoso, porque o aquecimento intenso transforma açúcares e aminoácidos nesses compostos.

Entretanto, os cientistas têm mostrado que há um crescente aumento de evidências que mostram que essas aminas heterociclicas em carne cozida podem ser reduzidas através de um tratamento prévio dessa carne.

Bife marinado em cerveja ou vinho antes de cozinhar reduz drasticamente o nível desses químicos causadores de câncer. Para isso, a cerveja é mais efetiva que o vinho na redução de químicos cancerígenos.

Deixando marinar a carne em vinho tinto ou cerveja por 6 horas antes de fritar pode reduzir o nível de 2 tipos de AH em 90%. Cerveja foi eficiente também na redução de um 3º tipo de AH, cortando níveis significativos em somente 4 horas.

Pesquisas preliminares têm mostrado que marinado de vinho tinto tem efeito similar em AH de frango frito.

Um molho com óleo de oliva, sumo de limão e alho pode também diminuir níveis de AH, no frango grelhado em mais de 90%.

Cozinhar carne em baixa temperatura e por pouco período de tempo também previne a formação de AH.

Portanto, estes são benefícios bem documentados que certos tipos de álcool, como vinho tinto, têm poderosos polifenóis como resveratrol, que são antioxidantes, que prolongam a vida, previnem Doença de Alzheimer e inibem a proliferação do câncer, além do fato de que álcool parece aumentar significativamente a absorção no seu corpo.

O risco para a saúde da carne cozida

Havia um consenso geral no passado em relação ao cozimento da carne para se evitar qualquer problema de saúde, pois convivíamos com animais não saudáveis, porém, atualmente a carne tem uma origem mais saudável e controlada, onde os riscos de se consumir uma carne não tão cozida diminuíram significativamente.

Aliás, hoje entendemos que para se consumir uma carne segura e saudável ela deve ser levemente cozida.

Isso se deve por duas razões:

1) Carnes de animais criados ao sol são ricas em biofótons, que contêm bio informações que controlam processos vitais complexos do seu corpo. Os biofótons têm o poder de elevar o seu corpo físico para altas oscilações, o que gera uma sensação de vitalidade e bem estar. O cozimento destrói esses importantes biofótons.

2) Sempre que o cozimento é em altas temperaturas, independente de ser grelhado ou frito, são criados químicos tóxicos, como:

- aminas heterocíclicas se formam; estão ligadas ao câncer. Em termos de AH, a parte mais escura do cozimento deve ser evitada.

- hidrocarbonos aromáticos policíclicos: quando gotas de gorduras pingam na fonte de aquecimento causando excesso de fumaça, que envolve o alimento, podendo transferir essas substâncias nocivas à carne.

- produtos finais de glicação: quando o alimento é preparado em altas temperaturas aumenta a formação desses produtos no seu alimento. Quando você consome esse alimento, transfere-se esses produtos ao seu corpo, causando estresse oxidativo, inflamação, aumentando o risco de doença cardíaca e doença renal.

Os estudos que mostram que carne vermelha não é saudável são pelo fato de que a maioria das pessoas consome essa proteína animal COZIDA ou, pior, ainda grelhada, criando todo tipo de substância conhecida acima.

Aliás:

1) Em um estudo, pesquisadores observaram que quem come carne bem passada tem 3x mais risco de câncer de estômago, comparado com quem consome carne mal passada.

2) Outro estudo mostra que há aumento de risco de câncer de mama, câncer colo retal e pancreático nos indivíduos que consomem carne bem passada e frita.

3) Outro estudo mostra que consumo de carne excessivamente passada em altas temperaturas causa câncer de próstata em ratos!

Meus conselhos para o consumo de carne

A carne é parte importante e saudável para a maioria das pessoas, desde que seja proveniente de animais criados à pasto e que não contenham preservativos ou nitritos.

Deve se consumi-la malpassada, ou limite a quantidade de alimento grelhado.

Lembre-se de usar um marinado com suco de limão ou vinagre, ou prepará-la com cerveja ou vinho tinto.

Lembre-se também de acompanhar essa carne com uma taça de vinho de boa qualidade, pois estudos recentes mostram que quem consome até duas taças ao dia tem uma redução de até 70% de risco cardiovascular, comparado com quem não toma.

Super saúde !!



Referências bibliográficas:

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357