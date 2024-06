Quer eliminar a barriga?

Publicado em 10/06/2024 às 07:46

Alterado em 10/06/2024 às 16:08

Se você está procurando diminuir a sua gordura abdominal, há modos mais eficientes do que tentar através de abdominais.

Na verdade, pesquisa realizada com exercício abdominal por 6 semanas; 5 x / semana, no final não se observou efeito algum nos depósitos de tecido subcutâneo e na circunferência abdominal.

Em vez disso, você deve usar estratégias para reduzir o seu cortisol. O cortisol é um hormônio que quando elevado depleta massa muscular magra e preserva a gordura na região abdominal.

Esse hormônio é produzido pelo estresse extremamente envelhecedor e degenerador, portanto, a diminuição do estresse é fundamental.

A chave na estratégia de redução de gordura abdominal.

Cerca de 80% da sua habilidade em reduzir o excesso de gordura é determinado pelo que você come, sendo que os restantes 20% estão relacionados com exercício e outros hábitos de vida saudáveis como dormir o suficiente e redução de estresse.

Isso significa que se a sua alimentação é baseada em açúcar, frutose e alimentos processados, suas chances de ficar magro, abdome trabalhado mesmo treinando religiosamente, são poucas...

Você só terá progressos quando reduzir a gordura abdominal, e não será com uma alimentação pobre que promove o excesso de gordura, independente do exercício que faça!

As medidas dietéticas mais importantes para o sucesso são:

Reduzir ou eliminar o açúcar da sua alimentação. Isso inclui todos os tipos de açúcar e frutose, do refinado ao todo natural, como agave e mel, assim como os grãos (inclusive os orgânicos), pois estes se transformam rapidamente em açúcar no seu corpo. Uma das mais preciosas influências alimentares no seu objetivo de perder peso é a frutose, que está em muitos alimentos e bebidas e para isso sugiro:

Limite o consumo de frutose a 15 gr / dia



Reduza todo o consumo de alimentos refinados, processados e bebidas adoçadas, inclusive suco de frutas.



Elimine todo o glúten e outros alimentos alergênicos



Evite todo tipo de adoçante artificial



Evite o consumo de cereais matinais, pães, sobremesas com grãos (bolos, cookies, donuts, tortas e barras de granola



Refrigerantes, energéticos e sport drinks



Fast food

Agora veja o que é normalmente considerado saudável, mas contribui para o seu problema de peso, pois apesar se serem considerados saudáveis, estão cheios de açúcar e / ou frutose:

Iogurte



Frutas ricas em frutose: maçã, pera, uvas, melão, e manga



Frutas secas: uvas, figo e damasco



Condimentos e molhos de salada



Alimentos diet e lanches



Águas enriquecidas

Aumente gorduras saudáveis na sua alimentação, como as gorduras saturadas boas e Omega 3 de origem animal como:

- óleo de oliva e olivas

- óleo de coco e coco

- castanhas como amêndoas e nozes

- óleo de palma

- abacate

- óleo de nozes não aquecidos

- carne de animal à pasto

- ovos orgânicos (gema)

- manteiga de vacas criadas à pasto

Siga o programa do tipo metabólico personalizado, onde vai conseguir o máximo de eficiência de queima de gordura, respeitando a sua genética.

Atividade física, especialmente com programas de treinamento de alta intensidade, intervalados, aonde você perde mais, treinando menos tempo.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357