Água alcalina: beber ou não beber ?

Publicado em 20/05/2024 às 11:40

Alterado em 20/05/2024 às 11:40

Com muita freqüência, tenho sido questionado sobre a utilização de água alcalina, para saber se é uma boa pratica ou não. Obviamente, todos nós sabemos da importância da água na boa saúde, e essencial para toda função orgânica.

Como atualmente a maioria das fontes de água estão contaminadas, essa procura pela água adequada ideal acaba gerando tremenda confusão sobre qual o tipo de água se deve beber.

Água alcalina

Na teoria, a água alcalina age como um poderoso antioxidante que neutraliza os radicais livres que comprometem os vasos sanguíneos. Acredita-se que com ela seja possível corrigir o excesso de acidez nos tecidos, prevenindo ou revertendo câncer, artrite, e outras doenças degenerativas.



Na verdade, o que se tem de estudos científicos legitimando esse processo é muito pouco. Há muita informação apoiando esse tipo de água, mas insuflada por estratégias de marketing, e só.

Eu não tenho dúvidas de que algumas pessoas apresentam melhoras iniciais com essa água, mas acredito que há outras razões para isso, e estou convencido que esta não é uma estratégia saudável.

Essa melhora inicial pode ser atribuída à desintoxicação e pelo fato da pessoa ficar mais hidratada. Aliás, desintoxicação é o único benefício desse tipo de água, cujas ações positivas são limitadas a um período muito curto de uso, não mais do que 2 semanas.

As pesquisas mostram que essa água apresenta efeitos desfavoráveis em plantas e animais, e em humanos, como já comentei, há poucos estudos sérios da sua ação.



Revisando a literatura, observa-se que compromete a habilidade da planta em absorver nutrientes do solo, além de, com o passar do tempo, alterar o pH do

solo.

O uso crônico desse tipo de água para peixes mostra sinais de estresse, algumas vezes fatais - de acordo com o estudo da University of British Columbia.

Em humanos, seu interesse aumentou muito para o tratamento de câncer e outras doenças, pelo fato da nossa alimentação moderna ter se tornado muito mais ácida com o processamento dos alimentos. Porém, as pesquisas sobre os benefícios da água alcalina ainda são inconclusivas.

O que se sabe é que o pH influencia muito a mitocôndria, e em condições extremamente alcalinas ocorre morte celular.

Os estudos para tratar câncer com novos agentes que agem destruindo o tumor por interferência no pH intracelular tem mostrado que a alcalinização não tem gerado o efeito desejado; aliás, os bons resultados têm sido vistos com os tratamentos de extrema acidez.

Em 2000, o Instituto Nacional do Câncer avaliou o uso de Vit. C para tratar câncer, observando-se que altas doses endovenosas de Vit. C matam as células cancerosas sem comprometer as células normais. Esse é mais um exemplo de que células cancerosas são mais vulneráveis a acidez, o oposto da alcalinização.

A chave é o equilíbrio.

A água muito ácida ou muito alcalina não é benéfica para a saúde, conforme mostram os estudos. Nosso corpo não foi designado para beber água alcalina todo o tempo.



Se você decidir beber água alcalina de rotina, você estará aumentando a alcalinidade do seu estômago, que neutraliza a acidez e compromete a habilidade de digerir os alimentos, pois pouca acidez estomacal é uma das causas de úlceras. Isso também abre portas para parasitas no seu intestino delgado e compromete a sua digestão de proteínas. Isso significa que você absorverá cada vez menos minerais e nutrientes no decorrer do tempo, exatamente o que se observa em indivíduos que usam esse tipo de água diariamente.

O que posso lhe aconselhar é usar água a mais pura possível, tendo filtragem de alta qualidade na sua casa e trabalho. Os melhores sistemas de filtragem são os de carvão ativado ou osmose reversa.



Referências bibliográficas:

- Guidelines for drinking-water quality,” World Health Organization, First

addendum to third edition, Volume 1 Recommendations

- J Christensen. “Alkaline water plant damage” GardenGuides.com

- Physiological Zoology. Jul-Aug 1992; Vol. 65, No. 4, pages 763-787.

- Journal of Biological Chemistry. 1998, April 3; 273, pages 8217-8224

- Aquatic Botany. 1991, Volume 39, Issues 3-4, pages 267-293.

- Cancer Res. 1987, Mar 15; 47(6): 1497-504

- Neoplasia. August 1999; 1(3): 197-207

- PNAS. 2005, September 20; vol. 102, no. 38, pages 13604-13609



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357