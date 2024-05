O sal está ligado a uma taxa mais alta de óbitos... mas não pela razão que você pensa

Publicado em 13/05/2024 às 10:30

Alterado em 13/05/2024 às 10:30

O mais recente de uma longa lista de estudos - mais uma vez - diz que limitar a sua ingesta de sal pode ser devastador à sua saúde. Os pesquisadores europeus descobriram que consumir baixos níveis de sal está ligado a uma taxa mais alta de doença cardiovascular e morte.

É claro que os “peritos” americanos correram para refutar este estudo dizendo ironicamente que ele “não valia seu peso em sal”. Não seria má ideia ingerir este peso em sal porque este sal talvez possa salvar a sua vida.

Um time de pesquisadores europeus, encabeçado por Dr. Jan Staessen, da Universidade de Leuven, na Bélgica, estudou 2.856 pessoas que não eram hipertensos ou portadores de doenças cardiovasculares. No início do estudo, as pessoas estudadas fizeram uma coleta de urina de 24 horas para que os pesquisadores pudessem determinar a quantidade de sal que cada pessoa consumia. Os pesquisadores então dividiram as pessoas em três grupos, baseando na sua excreção de sal.

Ao longo dos seguintes oito anos, houve cinco vezes mais mortes entre as pessoas que consumiam a menor quantidade de sal:

50 mortes no grupo com o menor consumo de sal

24 mortes no grupo de consumo médio

10 mortes no grupo com o maior consumo de sal

O risco de doença cardiovascular também era 56 por cento mais alto no grupo com o menor consumo.

Mas, como eu já disse, este é simplesmente o mais recente estudo provando os perigos de não ingerir sal suficiente. Os estudos mostram que a restrição do sal pode também estar ligada a danos para órgãos. Se o coração e os rins são danificados pela hiponatremia (baixo sódio sangüíneo), você pode piorar a hipertensão. A restrição do sal nos meses do verão pode levar à exaustão por calor, um distúrbio mineral severo que causa desmaios e às vezes derrame ou enfarte.

O sal é um nutriente essencial, justamente como a vitamina A, os ácidos graxos e o colesterol. O seu corpo precisa de quantias adequadas dele para sobreviver. O sódio interage com outros nutrientes importantes como o cálcio e o potássio para manter o corpo funcionando em níveis ideais.

Olhando além do sal - e chegando à raiz do problema

É verdade que a maioria dos americanos consome sódio em demasia - segundo algumas estimativas, algumas pessoas ingerem aproximadamente 3.400 miligramas por dia. Mesmo os melhores alimentos e nutrientes podem ser tóxicos se forem superdosados. O mesmo é verdadeiro para o sal.

Mas o problema não é como você cozinha a comida, nem quanto sal você salpica nela - porque o problema não é o sal. O problema é que muitas pessoas estão se entupindo de comidas processadas. Claro que são convenientes - e baratas também. Mas não se iluda . . . elas vêm com um preço alto.

No frigir dos ovos: o sal é absolutamente essencial à vida - e à vida saudável. O sódio ajuda a manter a sua pressão sanguínea e os fluidos corporais em níveis corretos. Se você estiver interessado em manter o coração batendo e seus músculos contraindo-se, você deve estar interessado em obter uma dose justa de sódio.

Se você não tiver o suficiente deste mineral, você poderia começar a sofrer de fadiga, fraqueza e náusea. O sódio severamente baixo pode até levar à confusão, agressão, tontura - e finalmente a convulsões, coma ou morte.

Eis o que fazer:

Você precisa de pelo menos uma colher de chá de sal por dia para sobreviver. Mas esquece o produto industrial que passa por sal e que muito provavelmente estará parado em cima da sua mesa na cozinha.

Aquele sal não é um sal feito para consumo humano. É um produto industrial feito para a indústria química, e não para a sua mesa. O único sal que você deveria estar usando é o sal que vem de um leito marinho limpo. Pode não parecer apetitoso à primeira vista. O puro sal marinho deve estar cinzento e um pouco encharcado.

Certifique-se de que o sal esteja armazenado em um lugar fresco e seco dentro de um frasco hermético para evitar que resseque. Você deveria também mexer o sal de poucos em poucos dias. Quando o sal marinho natural fica parado, a umidade vai para o fundo do frasco e o sal ficará embolotado.

Super saúde !!



Referências bibliograficas:

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357