Colágeno: cinco benefícios inesperados

Normalmente, o que mais se ouve falar de colágeno são os seus benefícios para a pele, mas saiba que ele também tem papel importante em diversas condições:



Promove saciedade e inibe a fome

Em um estudo publicado no "Journal Eating and Weight Disorders", os pesquisadores acompanharam 10 pessoas obesas e 12 com peso normal.



Observaram que uma simples medida de colágeno aumentava os níveis de “hormônio da fome”, a grelina.

Na verdade, a grelina avisa ao seu cérebro quando é o momento que você deve comer. Se esse hormônio está desregulado, haverá constante desejo para se alimentar.

E assim, você acaba ganhando peso.

Outro estudo já mostra como o colágeno pode reduzir o sobrepeso em adultos. Foram acompanhados 90 voluntários por 12 semanas, consumindo 2,0 gr de colágeno diariamente, ou placebo. A avaliação da gordura foi feita por DEXA corporal, e o índice de massa corpórea inicial era em média 25.6. No final do estudo, os participantes que tomavam o colágeno haviam perdido duas vezes mais gordura corporal do que o grupo controle.

Melhora seus treinos

O colágeno contém arginina em grandes quantidades. Esse aminoácido induz a formação do óxido nítrico, que dilata os vasos sanguíneos e aumenta o aporte de nutrientes e oxigênio aos músculos durante o exercício.



Além disso, a arginina pode aumentar a força física e ajudar na recuperação pós treino.

Protege articulações e reduz dor

O uso regular de colágeno pode reduzir a inflamação nas articulações e aumentar a lubrificação para proteger a cartilagem contra o desgaste e degradação.



Ajuda também na redução da dor articular

Em um estudo com 73 atletas que consumiram 10 gramas de colágeno por dia por 24 semanas apresentaram redução significativa da dor articular, enquanto andavam e no repouso, comparado com o grupo que não tomou.

Estanca perda óssea

Cerca de 1/3 dos seus ossos e de colágeno, e adicionar essa proteína à sua dieta inibe a degradação óssea que leva à osteoporose.



Uma publicação fala sobre mulheres que tomaram cálcio e colágeno, e outro grupo que tomou somente cálcio diariamente por 1 ano. Depois disso, as que estavam tomando colágeno tiveram redução significante no sangue dos elementos que promovem a degradação óssea.

Aumenta massa muscular

Mais de 10% da massa muscular é composta de colágeno, e sua suplementação pode estimular a formação de massa muscular em pessoas com sarcopenia.



Em um estudo, 27 voluntários frágeis tomaram 15 gr de colágeno diariamente por 12 semanas, enquanto participavam de um programa de exercício. No final, comparando com os que se exercitaram sem tomar colágeno, ganharam significativamente mais massa muscular e força.



Colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, representando cerca de 30% de todas proteínas.



Ele fortalece o seu cabelo, dentes, pele, unhas, órgãos, artérias, cartilagem, osso, tendões e ligamentos.



O colágeno literalmente é a cola que mantém tudo agrupado.



Portanto, tenha a certeza que você está preservando o seu colágeno, pois é muito importante para reduzir a velocidade de envelhecimento, sendo mais visível em relação às rugas.



Aos 20 anos, você começa a perdê-lo, e a cada década há 10% de redução do colágeno da pele.

Portanto, aos 75 anos, você terá perdido cerca de 50% do colágeno da sua pele.

Antes se entendia que o volume do colágeno se reduzia lentamente, e só ocorria no curso de muitos anos.

Porém, recentemente ficou claro que diariamente você pode estar regenerando colágeno, dependendo do aporte proteico que esteja ingerindo.



Quando ocorre mais perda do que reparação (regeneração) do colágeno, haverá mais danos no seu colágeno, como glicação e oxidação.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357