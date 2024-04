Vinho tinto alivia sintomas digestivos

Publicado em 15/04/2024 às 09:28

Alterado em 15/04/2024 às 09:28

O motivo de decidir escrever sobre isso foi por questionamento de uma paciente que me chamou a atenção.



Ela teve uma virose intestinal, o que comprometeu a parte digestiva.



Começou uma dieta keto, comendo só carnes e vegetais, mas mesmo assim “era como se tivesse facas no seu intestino”, segundo ela.



Apesar de tentar várias soluções, ela contou que somente bebendo vinho tinto, com qualquer alimento, aí, sim, aliviavam todos os sintomas.



Me pediu socorro. “Eu estou perdendo minha vida diária e preciso voltar a digerir bem ao menos alguns alimentos novamente”.



Tratava-se de uma situação atípica essa queixa tão específica.



Pensei, e lhe expliquei o que estava acontecendo:



O vinho tinto estimula a produção do hormônio gastrina e do ácido clorídrico (HCL), melhorando a digestão; certamente o que estava ajudando.

O componente alcoólico do vinho tem efeito levemente bactericida.

Como o vinho é um alimento fermentado que se forma pela presença de no mínimo 3 probióticos superstars, promovendo a degradação de açúcares em ácidos e CO2., o que causa aquela sensação de efervescência dos alimentos fermentados.



Com isso, gera melhoras no trato digestivo, cicatriza feridas, como no caso de uma gastrite, além do efeito antienvelhecimento.

Esses probióticos superstars, que geram CO2 , induzindo o predomínio do sistema nervoso parassimpático, promovem relaxamento, respiração mais lenta e profunda, o que consequentemente melhora também a digestão.

Outro fator do efeito do vinho por ser fermentado é que inibe o crescimento de bactérias gram negativas no trato digestivo, por aumentar os lactobacillus superstars, evitando o intestino poroso por inflamação, reações alérgicas, fadiga, disfunção mitocondrial, ganho de peso, septicemias e câncer.



Na verdade, esses probióticos superstars presentes no vinho (Lactobacillus brevis, reuteri e fermentum) fortalecem a barreira intestinal, pela liberação de peptídeos antimicrobianos.



E como alimentar esses lactobacillus no intestino?



- Consuma alimentos fermentados e no caso o vinho tinto honesto, de qualidade ou orgânico, biodinâmico, natural, laticínios de animais à pasto não pasteurizados, chucrutes e, por que não, o zenkkô juice;



- Probioticos de múltiplas cepas de alta qualidade;



- Fibras vegetais que agem como prebióticos.



Mas lembre-se, essa paciente só teve resultado com o vinho tinto por este ser de altíssima qualidade!

Um brinde à saúde!



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357