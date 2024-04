Qual é o seu risco de ataque cardíaco?

Publicado em 08/04/2024 às 10:04

Alterado em 08/04/2024 às 10:04

A expectativa de vida melhorou neste último século, com uma porcentagem significativa das pessoas vivendo entre 80 e 90 anos.

Claro que a meta desejada é que seja acima de 100 anos, porém, para atingirmos esse objetivo, precisamos mudar uma série de conceitos alimentares e estilo de vida.

Caso contrário, é o que estamos vendo: as estatísticas mostraram nas últimas duas avaliações de expectativa de vida que houve uma redução dessa longevidade, em vez de aumento.

Hoje o grau de obesidade, diabetes, doença cardiovascular tem aumentado tanto, que a preocupação real é que estejamos evoluindo para uma condição de pais enterrando filhos.

Para evitar isso, e recuperarmos essa expectativa de longevidade, precisamos ser proativos, e não simplesmente esperar que uma medicação nos dê esses anos a mais.

Isso certamente pode gerar pessoas mais longevas, porém, com uma qualidade de vida de subsistência, sem vitalidade e saúde.

Muitos pacientes me questionam sobre o exame escore coronariano de cálcio para determinar as suas condições, e se esquecem que antes desse exame são muito mais indicadas outras avaliações de risco, e que, dependendo do que se encontra, aí, sim, pensar nesse exame.

Entendendo o escore coronariano de cálcio (ECC)

Trata-se de uma tomografia que estima o risco de alguém desenvolver doença cardíaca ou ter um ataque cardíaco ou derrame.

O objetivo no caso é determinar a quantidade de cálcio depositado nas artérias, que sinalizam seu acúmulo em placas que, com o passar do tempo, endurecem e estreitam as artérias.

Quanto mais espessas suas artérias, maior sua pontuação de risco cardíaco para a próxima década, como:

Pontuação ECCPorcentagem

Zero 1,4%

1 e 100 4,1%

101 e 400 15%

400 e 1.000 26%

Acima de 1.000 37%

De acordo com o estudo de Framingham, o risco de doença cardiovascular para idosos ou meia idade, com pontuação ECC zero, é semelhante.

Esse raciocínio vale para a mesma comparação com maiores riscos de ECC

Ou seja: o objetivo que todos precisam entender é a necessidade de interromper a progressão da calcificação, quanto mais cedo melhor.

Para isso, deve-se pensar inicialmente em outros exames e estratégias para que se possa fazer a prevenção e o tratamento para se evitar os riscos.

Estratégias preventivas

Para se ter maior longevidade e menor risco cardiovascular, você precisa das seguintes medidas:

Alimentares

- Evite alimentos refinados, industrializados, ultraprocessados, e elimine óleos de sementes industriais.

- Enfatize gorduras boas e proteína animal com moderação

- Reduza carboidratos ao mínimo possível, assim como açúcar e frutose



Hábitos de vida

- Exposição solar regularmente de modo saudável

- Treinos supra-aeróbico

- Suplementação de antioxidantes

- Desintoxicação de ferro e metais pesados

- Evite tabagismo

- Álcool com moderação



Recomendações de diagnóstico

Esses exames laboratoriais que devem ser feitos periodicamente, de acordo com orientação de seu médico, para determinar o seu risco:

- Proteina C Reativa

- Insulina

- Hemoglobina Glicada

- Ferritina

- Homocisteína

- Potencial antioxidante

- Níveis de metais tóxicos

- Gama GT

- Fibrinogênio

- Colesterol / HDL

- LDL / HDL

- Triglicérides / HDL

- Apo A1 / Apo B

- Lipoproteina (a)

Somente os pacientes com alto risco têm indicação de fazer o escore coronariano de cálcio (ECC).

Com esses resultados, e promovendo as mudanças necessárias, você deverá seguir com o acompanhamento com o seu médico, checando se essas mudanças estão gerando os resultados desejados.

Só assim você terá a segurança que está fazendo o melhor para sua saúde, evitando ou revertendo os riscos silenciosos de desenvolver doença cardiovascular.

Referências bibliográficas:

- Cardio Smart Understanding CAC Scoring

www.drrondo.com/colesterol-risco-doenca-cardiovascular/

www.drrondo.com/alerta-risco-cardiovascular-comeca-ja-nos-adolescentes/

www.drrondo.com/colesterol-baixo-nao-diminui-risco-doenca-cardiovascular/

www.drrondo.com/o-ferro-e-o-novo-colesterol/

www.drrondo.com/ferritina-quao-alto-e-muito-alto/

www.drrondo.com/poluicao-ambiental-metais-toxicos/

www.drrondo.com/metais-toxicos-comuns-mal/

www.drrondo.com/excesso-de-ferro-pior-inimigo-do-coracao/

www.drrondo.com/por-que-reduzir-a-ferritina-e-vital-para-a-sua-saude/

www.drrondo.com/vitamina-d-colesterol/

www.drrondo.com/jejum-intermitente-ou-dieta-keto/

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357