Benefícios de CO2 na saúde

Publicado em 01/04/2024 às 10:24

Alterado em 01/04/2024 às 10:24

Que o oxigênio é crucial para uma boa saúde ninguém discute, porém, quando se fala do carbono, no caso o dióxido de carbono (CO2), é entendido como um produto lesivo da respiração.



O que poucos sabem é que o oxigênio do ar se liga com a hemoglobina quando o inalamos, e então é o CO2, quando em quantidade suficiente que permite a otimização da oxigenação dos tecidos.



Na verdade, o CO2 é como se fosse um táxi levando o oxigênio ao seu destino certo, caso contrário, não chegaria.



E na sequência do processo respiratório (e de transporte do oxigênio), o CO2 é expelido.

Ou seja, a oxigenação só é otimizada quando há CO2 suficiente.



Infelizmente, poucos médicos entendem isso.



E veja que curioso:

Com a pandemia, todos passaram a entender o uso do oxímetro para saber se a pessoa estava oxigenando adequadamente, porém, se você tiver o CO2 extremamente baixo, pode estar tendo 100% de saturação, mas nesse caso o oxigênio estará na sua circulação, mas NÃO pode ser usado.



O motivo é que para se ter oxigenação adequada, você precisa de produção de CO2.



Pode ser um choque para a maioria das pessoas, mas isso faz do CO2 uma das mais efetivas intervenções que aumentam a longevidade.



Para se ter produção suficiente de CO2, é fundamental que a mitocôndria esteja funcionando bem, pois o CO2 é produzido somente através do ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria.



Caso se tenha disfunção mitocondrial, hipotireoidismo ou alto grau de inflamação, você não estará produzindo CO2 suficiente.



Como otimizar os níveis de CO2

O modo mais simples é respirar corretamente.

Muitas pessoas apresentam uma respiração curta, o que acaba gerando uma respiração rápida, o que expele muito CO2, causando alcalose respiratória.

A deficiência crônica de CO2 contribui para morte prematura.

A solução para se ter o CO2 na quantidade adequada é a respiração longa e mais lenta.



E, segundo Georgi Dinkov:

“Acontece que o dióxido de carbono, embora clinicamente seja visto principalmente como um resíduo da respiração, é na verdade o que nos protege da conhecida toxicidade do oxigênio.

Na verdade, se você falar com pessoas que trabalham em trauma ou em unidade de terapia intensiva, quando tiverem que reanimar pessoas que estão em choque ou que sofreram algum tipo de ataque isquêmico, elas vão te dizer que a entrega prematura de oxigênio, ou entrega muito oxigênio... é na verdade o que mata a maioria dos pacientes depois que eles saem do estágio inicial de choque.

A introdução de muito oxigênio muito rapidamente cria essa enorme tempestade de citocinas e uma reação inflamatória, e uma das razões (para isso) é que as células são hipermetabólicas - elas não estão produzindo dióxido de carbono suficiente, então não são capazes de utilizar o oxigênio corretamente.”



CO2: Benefícios

As culturas asiáticas já usavam a água carbonatada (rica em CO2) para a saúde.

Os romanos indicavam banhos com água carbonatada para todo tipo de problema de saúde, como artrite, infertilidade, etc..

Na idade média, os monges prescreviam banhos em águas quentes (fontes termais), por serem ricas em CO2.

No século 20, as clínicas russas começaram a oferecer banhos com CO2.



Lista de indicações atuais

- Demência e Distúrbios psiquiátricos

- Tuberculose

- Rinite e infecções de ouvido

- Enxaquecas

- Antienvelhecimento

- Aumento de energia por ativar produção de ATP

- Câncer

- Asma e tosse crônica

- Desinteria e colites



Métodos para aumentar o CO2

- Respirar em um saco de papel em situações emergenciais de acidose metabólica

- Banhos de CO2.

- Beber água carbonatada ou outras bebidas carbonatadas

- Banhos em águas termais

Referências bibliográficas:

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357