Tome cuidado ao escolher chocolate

Publicado em 25/03/2024 às 09:31

Alterado em 25/03/2024 às 09:31

Apesar de sempre ouvirmos posições antagônicas em relação ao chocolate, cada vez mais os estudos desvendam os seus surpreendentes benefícios.



Os grandes responsáveis pelo sucesso na saúde que o chocolate traz são os mais de 200 flavonoides que o cacau fornece.



Mas esses benefícios só são encontrados no chocolate amargo, lembre-se disso!



Recentemente, um estudo em dois hospitais na China encontrou uma correlação positiva entre o consumo de chocolate amargo e a redução do risco de desenvolver hipertensão essencial, uma condição que não se sabe a causa.



Essa patologia é silenciosa, e vai lesando as artérias e o coração, por sobrecarregar seus trabalhos, podendo induzir perda de visão, derrame, doença renal, infarto do miocárdio e disfunção sexual.



Neste caso, os pesquisadores avaliaram quase 165 mil pessoas, e observaram que o chocolate amargo realmente reduz a hipertensão essencial, além de doença coronariana, falência cardíaca, coágulos e derrame.



Em outro estudo com cerca de 22 mil pessoas, durante 5 anos, os pesquisadores observaram uma redução de 27% da incidência de morte por doença cardíaca.



Outros benefícios foram observados na síndrome metabólica e na memória.



E quanto mais flavonóides do cacau, como polifenóis, incluindo resveratrol, catequinas, epicatequinas, feniletilamida e theobromina, melhor é o resultado.



Isso gera um poderoso efeito antioxidante, anti-inflamatório e redutor de glicemia, resistência à insulina e diabetes.



Avaliação feita pela Loma Linda University mostrou em 2018, no Congresso de Biologia Experimental, em San Diego, que o alto nível de cacau melhora o estresse, humor, memória e função imunológica.



E segundo publicação no Journal Oxidative Medicine and Celular Longevity:



"O cacau contém cerca de 380 produtos químicos conhecidos, 10 dos quais são compostos psicoativos... O cacau tem mais fenólicos e maior capacidade antioxidante do que o chá verde, o chá preto ou o vinho tinto... Os fenólicos do cacau podem, portanto, proteger contra doenças nas quais o estresse oxidativo está implicado como um fator causal ou contribuinte, como o câncer.

Eles também têm efeitos antiproliferativos, antimutagênicos e quimioprotetores, além de seus efeitos anticariogênicos.”



Mas lembre-se, para todos esses benefícios, o chocolate deve ser no mínimo 70% de cacau, mas quanto mais melhor.



Já o chocolate ao leite não trará esses benefícios.



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357