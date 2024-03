Refluxo gastroesofágico: como tratar naturalmente

Publicado em 18/03/2024 às 09:08

Alterado em 18/03/2024 às 09:08

Ocorre quando o conteúdo do seu estômago retorna para o esôfago, causando irritação da mucosa esofágica.



Essa condição também pode ser reconhecida como indigestão ácida, regurgitação ácida ou queimação gástrica.



Porém, quando o refluxo atinge a garganta, gera uma condição mais séria, conhecido como refluxo laringofaringe.



Quando ocorre isso, é porque a pepsina, uma enzima digestiva estomacal, lesa a mucosa da garganta, gerando sintomas como:



• Um "caroço" na garganta, que não desaparece

• Necessidade de limpeza excessiva da garganta pela presença de muco

• Rouquidão

• Tosse persistente ou dor de garganta

• Dificuldade para respirar ou engolir



Soluções naturais para tratar essas condições



- Dieta mediterrânea

De acordo com estudo publicado no Journal of the American Medical Association Otolaryngology – Head & Neck Surgery; que avaliou 184 participantes com o uso da Dieta do Mediterrâneo, eles tiveram melhoras efetivas comparáveis ao efeito dos medicamentos inibidores de bomba de próton (PPIs) no tratamento do refluxo.



Essa dieta enfatiza frutas, gorduras boas, carnes magras, sementes e vegetais.



Comparando os dois grupos, quando aproximadamente metade usou a dieta e a outra, não, por cerca de 45 dias; o Dr. Craig Zalvan comentou que a dieta é melhor que as medicações convencionais:



"Esses resultados realmente mostram que você pode tratar as pessoas com uma abordagem baseada em dieta rica em vegetais, onde a maioria melhora. Com isso os pacientes interrompem seus medicamentos, o que em geral leva a uma saúde muito melhor."



- Água alcalina para situações emergenciais

A água normal para beber, tem o pH 7, e na forma alcalina, o pH é cerca de 8 ou 9.

Nessas situações emergenciais, você pode preparar essa água em casa, adicionando o suco de 1 limão, ou ½ colher de chá de bicarbonato de sódio, em um copo de água potável.



O autor do estudo feito em 2012, Dr. Craig Zalvan, comenta sobre os benefícios:



"Ao contrário da água potável convencional, a água alcalina com pH 8,8 desnatura instantaneamente a pepsina, tornando-a permanentemente inativa. Além disso, tem boa capacidade de tamponamento ácido. Portanto, o consumo de água alcalina pode trazer benefícios terapêuticos para pacientes com refluxo."

Mas lembre-se que o nosso corpo não se adapta bem com essa mudança de pH, pois o nosso corpo é designado para ter mais acidez gástrica e não básica.



Assim, é a forma ácida a correta para se assimilar nutrientes e evitar proliferação de bactérias indesejáveis na mucosa gástrica. Portanto, consuma normalmente água pura, com pH entre 6 e 8.



- Vinagre de maçã

Deve ser natural, não filtrado, com acidez entre 5 e 6%.

Use 1 colher de sopa em 1 copo de água antes das refeições.



- Suco de babosa

O suco dessa planta desinflama o que alivia os sintomas.

Consuma cerca de 1 xícara de suco de babosa antes das refeições.



- Astaxantina

Reduz os sintomas, em especial no caso dos indivíduos com H. Pylori.

A dosagem recomendada pelas pesquisas é 40 mg/dia.



- Gengibre

Tem ação gastroprotetiva para os casos de infecção de H. Pylori.

Use 3 fatias de gengibre fresco adicionadas a 2 copos de água quente, devendo deixar repousar por 5 minutos. Beber cerca de 20 minutos antes das refeições.



- Papaia

Por conter papaia, uma enzima que degrada proteína e carboidrato, pode ser útil. Pode ser usado em suplemento.



- Abacaxi

A presença da enzima proteolítica Bromelaina tem ação anti-inflamatória e ajuda a manter o movimento normal do trânsito gastrointestinal.



- Glutamina

Este aminoácido protege a mucosa gástrica por agressão causada pelo H. Pylori, presente em diversos alimentos como carne vermelha, laticínios, frango, ovos, peixes e certas frutas e vegetais.

Encontrado também como suplemento.



- Vitamina D

Importante na saúde do trato digestivo. Em ótimos níveis, promove produção de peptídeos antimicrobianos, que ajudam na erradicação das infecções gastrointestinais.



Caso você esteja usando medicações para reduzir a acidez, como os PPIs, converse com o seu médico, para que ele determine o momento e como reduzir o remédio.

Assim você evita efeito rebote, no qual haverá aumento de dores gástricas.

Referências bibliográficas:

- Time. September 7, 2017

- Boston Medical Center. Laryngopharyngeal Reflux

- Journal of the American Medical Association Otolaryngology – Head & Neck Surgery September 7, 2017

- Annals of Otology Rhinology and Laryngology. July 2012; 121(7): 431-4

- British Journal of Clinical Pharmacology. January 5, 2017; 83: 1298–1308

- HealthDay, January 5, 2017

- Phytomedicine June 2008; 15(6-7): 391-9



www.drrondo.com/vinagre-de-maca-solucao-azia-indigestao-refluxo-gastrico/

www.drrondo.com/acidez-estomacal/

www.drrondo.com/um-segredo-saboroso-contra-o-refluxo/

www.drrondo.com/nao-abra-mao-da-vitamina-d/

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357