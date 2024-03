Gema do ovo, o superalimento

Publicado em 04/03/2024 às 10:02

Alterado em 04/03/2024 às 10:02

O ovo, depois de ter sido demonizado, agora é reconhecido como o alimento mais poderosos e rico em nutrientes, em especial pela sua gema, que é riquíssima em colina e apresenta inúmeros benefícios, como:

- redução da resistência à insulina

- atividade anti-inflamatória

- redução do risco cardiovascular

- diminuição do risco de câncer de mama

- prevenção de cirrose hepática não alcoólica

- importante no desenvolvimento fetal

- melhora a função cognitiva e memória

- mantém a estrutura das membranas celulares, pela produção de fosfatidilcolina

- melhora da função mitocondrial

- necessária na síntese de DNA

- redução de homocisteina



Pessoas que mais necessitam de colina

Gestantes: Colina é requerida para a correta formação do Tubo neural, desenvolvimento cerebral e visão saudável. Sua deficiência aumenta o risco de nascimento prematuro, bebê de baixo peso e pré-eclampsia.



Atletas: Para exercício de endurance e alto estresse físico, há necessidade de boa concentração de colina.

Excesso de consumo de álcool: Nesta condição, há maior requerimento de colina.



Veganos: É frequente apresentarem deficiência, pois não consomem ovos, vísceras e carne vermelha.



Riscos de só comer a clara do ovo

Por incrível que pareça, ainda vejo pessoas em cafés de academia, restaurantes, só comendo a clara do ovo, buscando objetivos de melhora da massa muscular e redução de peso.



Além disso, acreditam que a gema tenha gordura ruim, que gera ganho de peso e doença cardiovascular.

É exatamente o contrário, e veja os riscos desta pratica de desvio nutricional.



A clara do ovo é muito rica em triptofano, precursor da serotonina.



O que as pessoas não sabem é que excesso de serotonina, apesar de acreditarem ser ótimo para a saúde mental e humor, apresenta sérios efeitos desfavoráveis no nosso organismo.



Serotonina não é o hormônio da felicidade, e o que os estudos mostram é que ela destrói empatia, amor e sabedoria. Pode também gerar comportamento violento e até homicida.



Altas doses de serotonina podem causar fibrose pulmonar e cardíaca, distúrbio da tireoide e redução do metabolismo.



Portanto, não despreze a gema nunca.

Referências bibliográficas:

- Nutr Today. 2007; 42(4): 181–186

- Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013 May; 16(3): 339–345

- J Biol Chem. 2002 Nov. 1;277(44):42358-65

- ARYA Atheroscler. 2011 Summer;7(2):78-86

- FASEB J. 2008 June;22(6):2045-2052

- Am J Epidemiol. 2004 July 15;160(2):102-9

- Am J Epidemiol. 2013 June 15;177(12):1338-47

- J Am Coll Nutr 2004 Dec.;23(6Suppl):621S-626S

- Eur J Appli Physiol Occup Physiol. 1993:67(1):87-91

- J Am Coll Nutr 2000 Nov.-Dec.:19(6):768-70

- J Exp Med. 1954 Dec. 1:100(6):615-27

- Int J Mol Sci. 2012;13(11):15401-15419

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357