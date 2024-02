Probióticos melhoram a depressão

Publicado em 19/02/2024 às 09:06

Alterado em 19/02/2024 às 09:06

Já é de amplo conhecimento a importância do uso de probióticos na prevenção ou no suporte de tratamento da saúde mental.



Recentemente, a JAMA Psychiatry reforçou mais ainda esse entendimento, publicando estudo realizado por pesquisadores do Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience at King’s College London.



Observou-se que a suplementação de probióticos de forma coadjuvante melhora muito a remissão dos sintomas depressivos e de ansiedade, quando comparado com placebo.



Além disso, uma metanálise envolvendo 7 estudos examinou o uso dos probióticos para tratamento de depressão.



Concluíram que os probioticos:

- melhoram os biomarcadores de depressão como fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)

- reduzem a Proteína C Reativa

- reduzem o cortisol e cetoquinas pro-inflamatórias

- aumentam a produção de ácido gama aminobutirico (GABA), um neurotransmissor que inibe o excesso de disparo neuronal (neural firing)



Além disso, melhoram:

- a integridade da barreira intestinal

- o aumento da proteção imunológica

- a redução da translocação bacteriana

- a elevação da produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCKA), como o acetato, butirato e propionato, que desempenham importante papel na saúde do hospedeiro, desinflamando a mucosa intestinal.

- o aumento da substância cinzenta do cérebro, responsável pelas atividades cerebrais mais positivas, reduzindo sintomas depressivos.

- a mudança da atividade cerebral, especificamente em áreas envolvidas na regulação do humor, como as amígdalas, no cérebro.



Alimentos fermentados reparam a depressão

O estresse de longa duração causa uma alteração da microbiota, que pode induzir a depressão.

Pesquisadores da Microbiome Ireland at University College Cork investigaram a influência do uso de uma dieta psychobiotica, baseado na melhora do perfil do microbioma na saúde mental, durante 45 dias.



Dividiram em 2 grupos, sendo que um consumia à base da psychobiotica:

- alimentos fermentados, como chucrute, kefir, natto, missô

- vegetais ricos em probióticos, como maçãs, bananas, cebola e repolho



Depois de 4 semanas

O outro grupo foi só controle.



Resultado:

No grupo da dieta psychobiotica, houve redução do estresse, melhora do humor, além de mudanças positivas em 40 químicos diferentes.



Um dos autores do estudo, professor John Cryan, declarou:

“Embora o microbioma já tenha sido associado ao estresse e ao comportamento, anteriormente não estava claro se, ao alimentar esses micróbios, poderiam ser observados efeitos demonstráveis. Nosso estudo fornece um dos primeiros dados sobre a interação entre dieta, microbiota e sentimentos de estresse e humor.



O uso de dietas direcionadas à microbiota para modular positivamente a comunicação intestino-cérebro traz possibilidades para a redução do estresse e dos distúrbios associados ao estresse, mas são necessárias pesquisas adicionais para investigar os mecanismos subjacentes”.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357