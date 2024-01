Sobre o uso de antibióticos e probióticos

Publicado em 22/01/2024 às 10:32

Alterado em 22/01/2024 às 10:32

É surpreendente o que se tem observado com novos estudos fazendo cair por terra a orientação de que quando se usa antibiótico deve-se suplementar probiótico associado, assim como no final do ciclo da medicação, para recuperar a flora intestinal.



Pois é, usar essa estratégia terapêutica, na verdade, retarda a recuperação natural do microbioma.



Veja o que o estudo mostrou



Dividiram porquinho da índia e humanos em 3 grupos:



Grupo 1 – não recebeu probióticos na antibioticoterapia

Grupo 2 – recebeu 11 cepas probióticas por 4 semanas quando acabou o uso do antibiótico

Grupo 3 – realizado transplante fecal de microbioma, usando as fezes do próprio paciente, colhida antes de começar o uso do antibiótico.



Curiosamente, o grupo que se recuperou mais rapidamente foi o sem uso de probióticos.



Apesar do uso de antibióticos poder causar episódios diarreicos que respondem bem aos probióticos, houve um retardo de até 5 meses da recuperação da flora intestinal para retornar à condição de antes do tratamento.



Além disso, a diversidade de bactérias boas ficou menor que antes do tratamento.



Já o grupo que não usou probióticos durante o uso do antibiótico teve uma recuperação espontânea da flora intestinal em 21 dias, dos níveis de pré-tratamento.



O terceiro grupo foi o de melhor desempenho, recuperando-se rapidamente às condições pré-tratamento.

Ou seja, com os lactobacilus a recuperação da microbiota foi a mais lenta.



Agora, novas investigações precisam confirmar que tipo de probióticos pode responder mais adequadamente a essa situação.



Esporobióticos: a solução?

Trata-se dos probióticos que não contém cepas de bacilos vivos, somente esporos, com isso, garantindo proteção do DNA.



Eles não são afetados por antibióticos, e podem portanto recuperar a sua flora intestinal de forma mais segura a efetiva, quando usado durante o tratamento com antibiótico.



Outra ação interessante dos esporobióticos, é que os bacilos convertem açúcar em vitamina C, que tem ação anti-infecciosa.



Os esporobióticos também aumentam a reprodução dos acidophilus e de outros probióticos de forma que suprime patógenos e elevam o efeito antimicrobiano.



Por essas evidências, recomenda-se usar esporobióticos, sempre que for usar antibióticos.



A solução mais simples e econômica, certamente é o uso de fermentados na alimentação que suportam e melhoram a flora intestinal, com ou sem antibióticos.



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357