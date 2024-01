Água estruturada na desidratação subclínica

Publicado em 09/01/2024 às 13:09

É muito comum as pessoas se acostumarem com a sede e apresentarem uma situação de desidratação subclínica, na qual não reagem mais à sede ou a ignoram.

Isso pode significar fadiga, mal rendimento no exercício e confusão mental. Nos idosos, por beberem pouca água, é muito frequente serem rotulados de estarem evoluindo para Doença de Alzheimer, associando novas medicações para melhorar, condição que pode complicar mais a situação.

A primeira medida deveria ser aumentar a hidratação e, se realmente não houver melhoras, aí sim pensar em medicações.



Como você sabe se está desidratado

O que normalmente se prega, é a necessidade de tomar 8 copos de água todos os dias, algo que não traduz a real condição.

O certo é sempre estar olhando a cor da urina, pois esta deve estar amarela palha.

Quando tem a coloração amarela forte, pode ser o uso de um suplemento que contenha a vitamina B2 (Riboflavina), ou realmente a pessoa necessita de mais água.

Portanto, procure manter sempre a urina cor palha, que é a ideal.

Por outro lado, o excesso de ingestão de água, associado ao calor intenso, transpiração, pode levar a pessoa a desequilibrar a concentração de eletrólitos no sangue e consequentemente na célula, passando a uma situação de risco.

Benefícios do uso de eletrólitos

O ideal é ingerir água pura alternadamente com uso de eletrólitos.

Com isso você garante a hidratação dentro da célula, que é a ideal, pois assim garante a condução elétrica dentro das células.

Porém, isso não é para fazer mais do que 2 a 3 vezes ao dia, e nem precisa ser diariamente.

Evite o uso de bebidas esportivas, que são repositores de eletrólitos, mas trazem junto corantes, açúcares ou adoçantes.

Priorize o uso de:

- 01 colher de café de sal não processado ou do Himalaia, em 1 copo de água. O sal normal não serve, pois está desprovido dos eletrólitos.

- água de coco, riquíssima em eletrólitos, mas deve ser do coco natural, não a industrializada, pois esta contém conservantes, açúcar etc, na sua maioria.

Neste caso, você estará criando água estruturada, que vou comentar abaixo.

A importância da água estruturada

Para uma hidratação correta, é basicamente necessária ter água dentro da célula.

A água tem 3 fases bem conhecidas, que são sólida, liquida e gasosa.

Porém, os cientistas têm estudado um 4º tipo de água: esse é o tipo de água encontrada dentro de nossas células.

Trata-se da água estruturada, água cristalina, água em gel, também conhecida como H3O2, por conterem elétrons extras. Tem diversos nomes, pois são estudadas por cientistas de diferentes partes do mundo.

Efetivamente ela é um solido e um líquido, dependendo da demanda do corpo.

Todas as artérias, mesmo os menores capilares, estão forradas com um glicocalix protetor, que permite a criação da água estruturada.



Trata-se de um refinamento da fisiologia humana, para utilizá-la conforme suas propriedades em momentos distintos.

Quanto mais você tiver dessa água no corpo, mais hidratado estará.

Nessa fase, ela detém energia como uma bateria.

Como ter água estruturada

Além da água de coco; consumir mais alimentos vegetais folhosos verde escuros. Pode ser na forma de smooth misturando com água, gengibre, limão e uma pequena quantidade de sal marinho.

- Expor a pele do seu corpo descoberta à luz ultravioleta (UV), ou seja, luz solar.

Hidratação garante desintoxicação

A hidratação é muito mais do que a ingestão de líquidos, pois dessa forma permitirá também a desintoxicação e eliminação via suor, fezes e urina.

No mundo moderno, praticamente todos precisam estar se desintoxicando.

Independente se você deseja fazer uma nova dieta ou programa de desintoxicação, a hidratação é fundamental, caso contrário, não vai conseguir sucesso.



Referências bibliográficas:

- Dana Choen, MD, Gina Bria (Author) - Quench: Beat Fatigue, Drop Weight, and Heal Your Through the New Science of Optimum Hydration. https://www.drrondo.com/agua-estruturada-h3o2-saude/

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357