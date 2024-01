O declínio nutricional das nossas crianças e jovens

Publicado em 25/12/2023 às 10:14

Alterado em 25/12/2023 às 10:14

A quantidade de alimentos ultraprocessados ingerida pelas gerações mais novas é algo preocupante, nos mostrando cada vez mais a possibilidade de ocorrer, pela primeira vez, que os mais velhos enterrem os mais novos.

Triste expectativa, e por quê?

Excesso de consumo de alimentos ultraprocessados...

Hoje sabemos que mais de 20% do consumo desse tipo de alimentação traz sérias consequências. Atualmente, há um sistema de classificação que organiza os alimentos de acordo como são processados. Essa classificação chama-se NOVA, e estuda o impacto desses alimentos ultraprocessados, consumidos regularmente, em nosso corpo.

Alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm 5 ou mais ingredientes, incluindo açúcares, gorduras, sal, estabilizantes e defensivos.



Obviamente, esses componentes só são encontrados nesse tipo de alimento, ao contrário do que se encontra na natureza e em preparações culinárias.



O objetivo, no caso, é realçar o sabor e maquiar o gosto indesejável no produto final.

Proporções de consumo de ultraprocessados

De acordo com os estudos, mais de 20% de ingesta calórica diária é considerado alto, e se observa:



USA 57%

França 14,4%

Brasil > 30%

Inglaterra 56,8%

Canada 48%

Efeitos do alimento ultraprocessado

Com o transcorrer do tempo de consumo observa-se:



- sono de má qualidade, apneia do sono

- ansiedade e depressão

- letargia

- libido baixa

- sensação de infelicidade

- ganho de peso, obesidade

- azia

- sensação de envelhecimento acelerado

- risco de mortalidade por todas as causas

- declínio cognitivo

- declínio de excretar ações

- disfunção mitocondrial

- redução da diversidade da flora intestinal

- queda imunológica

- risco de fraturas

- aumento do hormônio ghrelin (responsável pela fome)

- diminuição do hormônio leptina, responsável pela saciedade

- aumento do risco de muitas doenças sérias, como:



morte prematura

alteração dos níveis de colesterol

diabetes tipo 2

derrame

doença cardíaca

hipertensão

osteoporose

problemas respiratórios

diversos tipos de câncer

dores e dificuldade funcional

Portanto, é você quem decide, e evitar esses alimentos certamente retardará o seu declínio físico, cognitivo e de saúde de forma geral.

De toda forma, converse com o seu médico.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357