Microbiota e saúde cardíaca

Publicado em 18/12/2023 às 12:23

A influência do intestino no coração é clara, e pode, dependendo da microbiota, estar em desequilíbrio; sem certos micróbios bons, pode ser o preditor de infarto do miocárdio ou derrame.

O Journal Atherosclerosis mostra que a presença de óxido de trimetilamina N (TMAO), que é produzido por certas bactérias desfavoráveis, pode explicar o aparecimento de placas arteriais em indivíduos onde pela idade e fatores de risco para aterosclerose não existiriam.

O mesmo vale para outros metabólitos produzidos por bactérias ruins.

Em relação ao TMAO, os estudos são claros de sua associação com aumento de risco de infarto e derrame, com aumento do risco de morte em 5 vezes nos próximos anos.

De acordo com, pesquisas da Cleveland Clinic, a aterosclerose está diretamente ligada à TMAO, uma substância química intestinal que aumenta quando o intestino está com disbiose, inflamado e com alto grau de estresse oxidativo.

E quanto mais altos os níveis de TMAO, maiores as probabilidades de se apresentar problemas cardiovasculares graves.

Portanto, o TMAO pode ser um exame para determinar risco cardiovascular, assim como glicemia e triglicerídeos.

E quando se recupera essa ecologia intestinal, se reduz esses riscos.

Corrigir a microbiota com alimentos fermentados como kefir, natto, kimchi, picles, sopa de missô, chucrute, iogurte natural, leite e queijo crus, associado à uma dieta rica em fibras, reduz a concentração de TMAO, consequentemente diminuindo o risco de placas nas artérias.

A isso, deve-se associar probióticos também.

Essa associação, melhora também hipertensão, outro fator de risco cardiovascular importante.



Referências bibliográficas:

- Atherosclerosis. June 2018; 273: 91-97

- Cleveland Heart Lab. August 1, 2016

- Journal of the American Heart Association. 2016 Jun; 5(6): e002816

- Hypertension. 2014 Oct;64(4):897-903

- Nature. November 2017; 551: 585-589

- FASEB. April 20, 2018

- American Heart Association, Health Threats from High Blood Pressure

www.drrondo.com/seu-risco-cardiaco-comeca-no-intestino/

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357