Taurina: o elixir da vida longa

As novas pesquisas têm mostrado uma série de benefícios da taurina, tanto para viver mais e melhor.

Em animais, essa expectativa de vida aumentou de 18 a 25% em 28 meses.

Taurina é derivado de aminoácidos sulfurosos, cisteína e metionina. Só é encontrado em proteína animal, como carne vermelha, aves, frutos do mar e laticínios.



Veganos necessitam de suplementação de taurina, pois não recebem nos alimentos.

Nosso corpo sintetiza taurina, mas a longo prazo, e com o envelhecimento, vamos perdendo a habilidade de sintetizá-la, onde chega a um decréscimo de 80%.



Jovens vegetarianos têm aproximadamente 20% menos taurina quando comparados com pessoas que comem proteína animal.



Benefícios que a taurina pode lhe trazer:

- Neutraliza processo oxidativo

- Recupera fibras de colágeno danificados

- Alivia ansiedade

- Aumenta a imunidade

- Eleva a memória

- Aumenta massa óssea

- Melhora função mitocondrial

- Melhora saúde do trato digestivo

- Melhora função muscular

- Alonga os telômeros

- Aumenta as células tronco

- Promove estabilidade genômica

- Melhora a saúde intestinal

- Aumenta resistência nos treinamentos físicos



Importância da taurina na longevidade

De acordo com publicação recente no "Journal Science", fica claro que esse aminoácido desempenha papel importante na longevidade e saúde no envelhecimento.



Esse estudo feito por uma equipe de pesquisadores mostrou esses resultados, conforme a Science Alert comenta:



“Os cientistas descobriram não apenas que os animais envelhecem mais rapidamente quando não têm o aminoácido taurina suficiente no corpo, mas que os suplementos orais de taurina podem retardar o envelhecimento e aumentar uma expectativa de vida saudável...



“Nos últimos 25 anos, os cientistas têm tentado encontrar fatores que não apenas nos permitam viver mais, mas também aumentar o tempo de saúde, o tempo em que permanecemos saudáveis na velhice”, diz o biólogo Vijay Yadav, da Universidade de Columbia, autor sênior do estudo, onde sugere que a taurina pode ser um elixir da vida dentro de nós, que nos ajuda a viver vidas mais longas e saudáveis.'”



Ações da taurina na prevenção de doenças crônicas

Com níveis adequados de taurina no sangue, há um aumento de proteção contra o desenvolvimento de diversas doenças crônicas ou degenerativas:

- Reduz obesidade

- Melhora sensibilidade à insulina

- Reduz diabetes e doença cardiovascular

- Melhora contração da musculatura cardíaca

- Importante no tratamento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson.



Portanto, consuma carne vermelha, de animal criado à pasto, que é a fonte mais rica de taurina, mas também presente em outras proteínas animais.



E caso seja um adepto de dieta só de vegetais, é imperativo que suplemente esse aminoácido para ter níveis de reposição.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357