Restaurando a perda de memória com a dieta Keto

Muitos podem pensar que a causa da disfunção cognitiva seja o excesso de estresse que estamos vivendo nestes tempos.

Porém, essa não é a causa principal, mas sim o desvio alimentar, deixando de lado a gordura boa.

Sempre se indicam o consumo de grãos, em vez de carne vermelha, leite, manteiga e ovos.

Essa alimentação não natural como a dos nossos ancestrais, barata, proposta que só atende o interesse de alguns, é o oposto do que você precisa.



Os seres humanos evoluíram comendo gorduras, o que garante cérebros grandes, e mais; reduz:



- inflamação

- risco de doença cardíaca

- obesidade e risco de diabetes

- osteoporose

- câncer

- Alzheimer



Dieta para restaurar a função cognitiva

Para isso, você deve limitar a ingesta de carboidratos a 5% do total de calorias.

Cerca de 70% das calorias, devem vir de gorduras boas (óleo de oliva, óleo de coco, manteiga, amêndoas, banha de porco). E 25% das calorias de proteína animal.

Ou seja, ao contrário do que você ouve falar que é o ideal.

Assim, você aumenta a produção de cetonas (moléculas produzidas a partir de ácidos graxos para gerar energia).

Com isso, você reduz estresse oxidativo e aumenta o potencial antioxidante.

Essa é a melhor receita para a sua saúde cerebral.



Três estudos que ilustram essa eficiência keto

1. Numa publicação no Journal Scientific Report, pesquisadores avaliaram o efeito da dieta keto em ratos com agressão cerebral.

Dividiram os ratos em 2 grupos, um deles com dieta keto, e o outro não.

Após 2 meses, no grupo da dieta keto, mais de 50% deles tiveram reparação da função cognitiva, enquanto o grupo controle com dieta à base de grãos não apresentou nenhuma melhora.



2. Comparação entre pessoas com distúrbio cognitivo, onde parte do grupo usou dieta rica em carboidratos e os outros ficaram com dieta keto.

Após 6 semanas, as avaliações mostraram que o grupo da dieta keto apresentou melhoras da memória, enquanto o grupo carbo, não.



3. Dividiram um grupo de pessoas com Alzheimer ou distúrbio cognitivo, sendo que uma parte consumiu MCT (triglicérides de cadeia média) e os outros usaram placebo.

Após 90 minutos, o grupo do MCT apresentou melhoras de memória.



Lanche keto

Para se manter em cetose, essa sugestão rica em gorduras boas pode ser de grande valia.

Ingredientes:

- 1 copo de iogurte de leite integral de animal à pasto A2A2

- 2 a 3 colheres de sopa de MCT

- 30 grs de cacau orgânico puro

- 2 colheres de sopa de colágeno hidrolisado

- ½ colher de café de stevia em pó

Bater todos os componentes em um blender e está pronta essa deliciosa bomba de gordura, extremamente saudável !

Aprecie.

Referências bibliográficas:

- Sci Rep. 2021;11

- J Cereb Blood Flow Metab. 2016 Sep; 36(9): 1603–1613

- Neurobiology Aging. 2012 Feb; 33(2): 425.e19–425.e27

- Neurobiology Aging. 2004;25(3):311-4

www.drrondo.com/dieta-keto-nao-tenha-medo-de-cetose/

www.drrondo.com/a-dieta-que-pode-salvar-voce-e-o-planeta/

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357