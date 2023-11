Candidíase: excesso de fungos

Nosso organismo hospeda diversos tipos de bactérias, fungos e leveduras que podem ser boas ou ruins.

Há um tipo de fungo no nosso corpo que é muito comum.



Trata-se da Cândida Albicans, que pode estar presente nas mucosas, como a boca e vagina, mas também no trato digestivo, pele e unhas.



Quando o nosso sistema imunológico e flora intestinal estão saudáveis, a Cândida estará sob controle.

Porém, quando há desequilíbrio desses fatores, a Cândida se torna oportunista, havendo supercrescimento da mesma, gerando a “Candidíase”.



Fatores que promovem aumento de Cândida:

- Estresse;

- Dieta rica em carboidratos refinados e processados, além de excesso de açúcar;

- Consumo de carnes e leite de animais confinados, que absorvem microdoses de antibiótico e defensivos agrícolas através das rações;

- Dieta vegetariana;

- Excesso de consumo de álcool;

- Antibiótico;

- Água clorada;

- Imunossupressores;

- Estatina;

- Protetores gástricos;

- Glifosato e outros defensivos agrícolas;

- Sistema imunológico enfraquecido.

Sinais clínicos mais frequentes

- Infecções por levedura: recorrência de infecções na mucosa oral e vagina, que normalmente se inicia no trato digestivo;

- Cansaço intenso: a presença desses fungos em excesso no trato digestivo, compromete a absorção dos nutrientes, além de inflamar o intestino. Com isso, comprometem a absorção de nutrientes que geram essa baixa de energia;

- Confusão mental: a Candida Albicans produz acetaldeído, a mesma toxina que o álcool gera (etanol). Como é neuro tóxico e carcinogênico, causa essa manifestação clínica, semelhante a ressaca de bebidas;

- Alergia alimentar: o excesso de fungos causa inflamação na mucosa intestinal, gerando o intestino poroso. Com isso, alimentos parcialmente digeridos têm acesso à corrente sanguínea, sendo reconhecidos como invasores. Ao ingerir esses alimentos, causam alergia alimentar;

- Desejo por carboidratos e álcool: a presença aumentada desse fungo no intestino sinaliza para o cérebro o desejo por esses alimentos, que nutrem a Cândida.

Tratamento

Procure fazer uma dieta sem alimentos refinados, industrializados, grãos e açúcar, pois estes nutrem a Cândida.

Remova alergênicos alimentares e evite, dentro do possível, antibióticos, protetores gástricos, carne de animais confinados, pela presença de micro dosagem de antibiótico e defensivos agrícolas, como o glifosato.

Consuma alimentos fermentados como: Zenkoo, Lassi (iogurte indiano), Kefir (leite fermentado) e Natto (soja fermentada), chucrute, kimchi.

Prebioticos

Probióticos

Há condições de ser necessário o uso de antifúngicos para o tratamento.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357