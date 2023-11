Carne vermelha: vilã da epidemiologia nutricional?

De tempos em tempos aparecem novos estudos tentando colocar a carne vermelha como a principal causa de morte, doenças e colapso climático.



A carne vermelha continua sendo a grande vilã da epidemiologia nutricional.



Sempre ficam procurando uma forma de incriminá-la! Não importa qual doença, condição de saúde ou causa de morte você escolha, sempre haverá equipes de pesquisadores ansiosos para conectá-la diretamente à quantidade de carne vermelha que você come.



Se você pesquisar no Pubmed, encontrará milhares de estudos procurando as ligações entre a ingestão de carne vermelha e câncer colorretal, diabetes, derrame, câncer de mama e doenças cardíacas.



E na verdade, por mais que os pesquisadores tentem rechaçá-la, eles sempre acabam desapontados, pois todas as evidências contra a carne vermelha são realmente muito fracas e até inexistentes.



Por décadas, a carne vermelha tem sido difamada e acusada de ser a causadora de câncer e obstrução de artérias. Mas em 2019, um artigo da Dalhousie University, no Canadá, uma das maiores avaliações já feitas confirmaram as corretas recomendações dietéticas.



O artigo só apresentou evidências “baixas a muito baixas” de que a carne vermelha desencadeia problemas de saúde.



E o mais surpreendente é que nessa metanálise de mais de 4 milhões de participantes, os pesquisadores não diferenciaram quais deles comeram carne bovina de animais criados confinados e carne bovina produzida organicamente.



A única preocupação levantada no estudo foi o fato da produção da carne de animal confinado promover mudanças climáticas e poluição ambiental.



O que o estudo recente encontrou sobre a carne vermelha

O mais engraçado é que no último estudo de 2022, onde os cientistas do Institute for Health Metrics and Evaluation, da University of Washington, publicaram uma revisão sistemática da literatura na Nature Medicine, eles tiveram de admitir que também não conseguiram encontrar nenhuma evidência forte de uma ligação entre a ingestão de carne vermelha não processada e seis resultados de saúde, embora claramente esperassem encontrar.



Estes são os resultados de saúde que eles analisaram:

- Câncer colorretal

- Diabetes tipo 2

- Doença isquêmica do coração

- AVC isquêmico

- Derrame cerebral

- Câncer de mama



Eles combinaram dezenas de avaliações para cada resultado de saúde, baseando-se em estudos de todo o mundo para extrair os dados.



Obviamente isso já foi feito diversas vezes no passado, mas os pesquisadores continuaram insistindo em fazer algo diferente:



- avaliar a “força” das evidências de que a carne vermelha causa doenças cardíacas, câncer, diabetes, obesidade, envelhecimento e Alzheimer.



Neste caso, o objetivo era usar uma nova ferramenta chamada “ônus da prova”.



Tanto que já no resumo dos objetivos do estudo, os pesquisadores estabelecem que eles consideram a carne vermelha um “fator de risco”.



Eles simplesmente partiram de uma afirmação e só queriam descobrir o quão forte era essa evidência.

Triste decepção, pois as evidências de que a carne vermelha seja realmente uma vilã são muito fracas.

Quando passamos para doenças, tais como câncer colorretal, diabetes tipo 2, câncer de mama e doença cardíaca isquêmica, a evidência de uma associação com a ingestão de carne vermelha é “fraquíssima”.



Em relação ao acidente vascular cerebral hemorrágico e ao acidente vascular cerebral isquêmico, a evidência é inexistente.



Quando se referem a “evidências fracas”, eles nada mais estão fazendo do que encontrando uma saída honrosa, pois na verdade, considerando todas as variáveis relevantes, o resultado aponta na direção oposta: ele aponta em direção aos benefícios reais da carne vermelha.



Mesmo assim, os pesquisadores vão continuar insistindo que a carne vermelha é ruim e não deve ser ingerida pelas pessoas.



Aguarde, portanto, novos estudos futuros e você verá que eles continuarão a procurar evidências negativas que não existem contra a carne vermelha.



A verdade é que eu não me surpreendo mais com essa tentativa ....



Garçom, por favor me traga uma picanha malpassada, urgente!

