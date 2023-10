Creatina é útil para mulheres ?

Se você quer uma resposta rápida, eu digo sim, ela pode ser muito útil às mulheres.

Tanto os homens quanto as mulheres se beneficiam da creatina, cujo principal objetivo é fornecer energia para os músculos na forma de trifosfato de adenosina (ATP).



Porém, de forma geral, a creatina não responde da mesma forma como em homens, que a usam para aumentar a massa muscular.



A diferença que certamente faz com que as mulheres evitem a creatina é a crença de que ela possa promover hipertrofia muscular importante nos treinamentos de resistência, como ocorre no homem.

Na mulher, a creatina, combinada com exercício de resistência, aumenta a massa livre de gordura, mas sem alterar o peso corporal real. Sem grande mudança de tamanho.



Portanto, pode ser usada sem preocupação.



O motivo disso é porque a forma como os homens e as mulheres processam e armazenam a creatina é diferente, pois:



1. A mulher tem menos tecido muscular, que é onde se deposita a creatina



2. A dieta mais frequente das mulheres é com uma menor ingestão de carne, que é a forma de obter creatina. Mas isso depende da qualidade de carne vermelha que ela consuma



Ação da creatina

Muitos efeitos positivos são válidos, tanto para homens como para mulheres:



- Melhora a força, potência e resistência muscular



- Melhora a hipertrofia muscular, mas menos do que nos homens



- Aumenta o desempenho aeróbico e anaeróbico



- Aumenta o desempenho em sprints repetidos, como no treino supra-aeróbico



- Melhora a função cognitiva, humor e memória, por reciclar ATP cerebral



- Reduz os efeitos da privação do sono



Ação exclusiva na mulher

Creatina e o ciclo menstrual



Na fase folicular, é o momento em que a creatina está em seu nível mais baixo, assim como o estrogênio.



Ingerir carne vermelha e/ou suplementar uma quantidade extra de creatina pode ser útil.

Creatina na gravidez



Nesse período, é normal a creatina estar baixa, pois há um maior consumo da mesma no crescimento e desenvolvimento do feto.



De acordo com estudos em animais, a suplementação de creatina protege o feto de certos tipos de danos cerebrais.



Nas pesquisas em humanos, o baixo nível de creatina durante a gravidez predispõe bebês a ter baixo peso ao nascer.



É importante a sua suplementação extra, além do consumo de carne vermelha, que é a única fonte alimentar.

Converse com o seu médico.



Creatina na menopausa

A suplementação de creatina nesta fase é importante para evitar os efeitos negativos que a menopausa e/ou sarcopenia pode ter na perda e atrofia muscular. Além disso, trará efeito positivo na força, desempenho físico e na melhora do sono.



Enfatizar o consumo de carne vermelha, associado a uma suplementação extra de creatina, combinada com o treinamento de resistência.



Dosagem para mulheres

São as mesmas dosagens dos homens:



- dose de ataque - 20 gramas por dia (dividida em 4 doses) por uma semana.



- manutenção - 5 gramas por dia.



É necessário beber água em quantidade extra, para que ocorra o correto armazenamento no músculo.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357