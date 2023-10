Osteoporose: cálcio não é solução

Certamente, sempre que alguém se preocupa com osteoporose, o que se alega é o uso de suplementação de cálcio, e ponto final.



Mas não é bem assim.



Quanto mais cálcio se consome, maior é o risco de fraturas ósseas.



Diversos estudos têm mostrado que muito cálcio acaba sendo tóxico para os ossos, em vez de fortalecê-los, pois causam:



- Elevação do risco de doença cardíaca em 139%



- Aumento da possibilidade de depósito de cálcio nas artérias, articulações, olhos, vesícula e rim em 22%



- Aumento de 7 vezes de desenvolver demência



O motivo é o depósito do cálcio nos lugares errados, como artérias, articulações e órgãos, e menos no osso.



O British Medical Journal, publicou um estudo interessante, quando avaliaram 1.471 mulheres por um período de 5 anos.



Metade delas tomou 1gr de cálcio por dia, e o restante não tomou nada (grupo placebo).

A conclusão é clara, e mostra que as que tomaram o suplemento de cálcio, tiveram duas vezes mais infarto, quando comparadas com o grupo placebo.



Já uma revisão feita pelo BMJ, avaliando 11 estudos diferentes de suplementos de cálcio, concluiu que tomar mais de 500 mg de cálcio ao dia aumenta o risco de infarto em 31%.



Além disso, esse cálcio também se acumula na pele, o que causa envelhecimento por bloqueio da umidificação da mesma, tornando-a seca, o que aumenta as rugas.



É o mesmo resultado do consumo do cigarro ou excessiva exposição ao sol.



Quanto mais profunda as rugas, menor é a densidade dos seus ossos, consequentemente, maior risco de osteoporose.



A proteína essencial que mantém a sua pele flexível e jovem também estrutura os seus ossos.



Colágeno é a solução

Estou falando sobre essa proteína fibrosa e resistente encontrada nos ossos, músculos, pele e tendões.

Muitos ficam surpresos em saber que o colágeno produz a maior parte da sua estrutura óssea.



Ele é 30% do total de proteínas do nosso corpo, mantendo integridade dos nossos tecidos.

Portanto, a mesma molécula que deixa a sua pele jovem, sem rugas, também contribui para tornar os ossos reforçados como concreto.



A Duke Medical University publicou um estudo recente correlacionando o aumento de colágeno com redução da osteoporose.



Como aumentar naturalmente o seu colágeno

- Vitamina C: esta vitamina é fundamental para a produção de colágeno nos ossos, além de estimular também na pele.

Sugere-se ingerir cerca de 3 gramas/dia.



- Brodo de osso: o cozimento dos ossos e cartilagens resulta num caldo rico em colágeno. Essa proteína ajuda na construção de ossos e protege a sua pele.



Lembre-se que os produtos industrializados não garantem uma gelatina real, pois normalmente são ricos em químicos e emulsificantes para dar consistência ao brodo.



Procure fazer em casa, como na época da sua avó. Veja AQUI como fazer o brodo.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357