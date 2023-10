A carne falsa – O desastre anunciado

Sob a fachada esverdeada e saudável, a carne vegetal está aí, crescendo em procura pelos veganos e os desavisados adeptos da natureza.



Chamam atenção alguns pontos que não se consegue compreender:



1. Quando se produz um produto falsificado, como óculos, bolsas, roupas de marca, e se tenta vender, certamente causa apreensão e processos contra esses produtos réplicas, que NÃO CAUSAM MAL À SAÚDE.

Porém, quando se faz o mesmo com alimentos, cópias fakes dos originais, são aceitos pelos órgãos de saúde de todo o mundo, MESMO CAUSANDO MAL À SAÚDE.



2. Como pode um vegano ou vegetariano querer consumir um produto que tenha “carne” e simule até o sangue animal?

Onde fica a aversão a carnes tão defendida por eles? Agora é gostoso?



3. E os adeptos da proteção ambiental e dos animais, priorizando o consumo de “fake meat” que, através de monocultura, promovem eliminação e esterilização do solo, tanto abaixo da terra como na superfície, com eliminação de tudo que tem vida nesses dois planos?

Além disso, dizima insetos, animais de pequeno e médio portes, pássaros, borboletas, etc. Quanto isso significa em mortes para os contra o abate animal?



4. E o uso de combustível fóssil para preparo do solo, plantio, pulverização de defensivos agrícolas, colheita e transporte? Não polui o planeta? Isso tudo somado aumenta o CO2, e neste caso não há problema algum?



5. Uso de plantas transgênicas e glifosato em praticamente tudo com consequências desastrosas para a saúde.



6. Trata-se de geração de alimentos ultraprocessados, com excessiva quantidade de ômega 6 na forma de ácido linoleico (LA). Certamente este é um dos principais contribuintes para a disfunção metabólica, provedora do aumento de incidência de doenças crônicas.



O LA leva à disfunção mitocondrial, obesidade, resistência à insulina, além de causar incapacidade de geração de energia pela mitocôndria.



Esse ácido graxo ômega 6 também é muito susceptível à oxidação. Lesando o DNA, proteínas, mitocôndria e membrana celular.



Ou seja, a carne falsa está falhando em TODAS as medidas de sustentabilidade e saúde.

Para salvar o planeta e a sua saúde, evite todo e qualquer alimento que não seja natural, original, criado da maneira certa.



Você precisa de comida de verdade!



Procure consumir sempre carne de animais criados em pasto, pois é a única garantia de saúde.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357