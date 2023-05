Como a carne eleva seu humor

Há duas abordagens nutricionais que uma pessoa pode usar para aumentar o seu humor naturalmente, sem remédios.

Um modo é usando suplementos para ajustar neurotransmissores específicos (dopamina, serotonina e norepinefrina), que influenciam o seu humor.

Mas, sem dúvidas a melhor, é com um alimento que melhora tudo isso, e muito mais, aonde você vai se sentir melhor e mais feliz !

Trata-se da carne vermelha de animal criado à pasto.

Há diversos motivos de que a carne vermelha tem componentes nutricionais importantes no humor.

Quanto mais rigoroso é o estudo, mais positivo e consistente é a relação entre consumo de carne vermelha e melhor saúde mental.

São eles:

- Carnosina

O suplemento de carnosina é bem conhecido como elevador de humor, além de aliviar o estresse.

Nos países da Ásia, se usa muito com ótimos resultados.

Os estudos mostram que pode realmente melhorar o humor, reduzir a ansiedade, além de atenuar a fadiga mental.

Age também com efeito antidepressivo, o que já tem sido mostrado na maioria das pesquisas.

- Creatina

A creatina é encontrada em alimento de origem animal, particularmente a carne vermelha e depois o peixe.

Quanto mais se consome creatina, menor é o risco de depressão, por agir na energia cerebral, restaurando sua função.

- Zinco

Estudos em humanos, tem mostrado que reduz a raiva e melhora o humor.

O zinco é encontrado de forma abundante em alimentos de origem animal, em especial carne vermelha e marisco.

- Omega 3

Encontrado em ótimas concentrações na carne vermelha de animal à pasto, e entendo que de forma pratica e de fácil acesso, é a nossa carne à pasto, que absorve o ômega 3 do capim. Fora esta fonte, só o salmão selvagem do Alasca, que é proibitivo em termos de preço.

Fica a opção de suplementação, mas fique atento com a origem pelo alto risco de contaminação por metais pesados.

Age acalmando neurotransmissores e alivia a sensação depressiva.



Referências bibliográficas:

www.drrondo.com/carne-vermelha-clareza-mental-e-longevidade/

www.drrondo.com/coma-carne-vermelha-assim-voce-vive-mais-e-melhor/

www.drrondo.com/carne-vermelha-fortalece-celula-tronco-fortalece-voce/

www.drrondo.com/por-que-os-homens-nao-podem-abandonar-a-carne-vermelha/

- Sinal Verde para a Carne Vermelha. Editora Gaia. 2011

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo