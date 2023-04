Riscos do calor extremo para a saúde do coração

O planeta está ficando cada vez mais quente. E isso é assustador!



Países que nunca tiveram problemas relacionados às altas temperaturas agora vivem sob uma constante ameaça das ondas absurdas de calor.



E como tudo ao extremo é prejudicial à saúde, com o calor não seria diferente. Ele já entrou para o ranking das principais causas de morte de pessoas no mundo inteiros.



Estima-se que mais de 70 mil pessoas morreram na Europa, em 2003, em decorrência do forte calor. Em 2010 esse número foi de 55 mil pessoas somente na Rússia.



Até mesmo no Brasil, onde o calor já faz parte da nossa rotina, nós não estamos imunes aos problemas provocados pelas altas temperaturas.



Mas, a grande questão é que essas pessoas não morreram exatamente “de calor”. O que aconteceu com elas foi que as altas temperaturas aumentaram, sobremaneira, os riscos de outras doenças.



No Canadá um estudo mostrou que o aumento das temperaturas aumentou o risco de morte por doença cardíaca isquêmica, derrame e insuficiência cardíaca.



Ainda de acordo com a pesquisa, os indivíduos com predisposição a esses problemas, incluindo idade avançada, doenças crônicas e falta de acesso a formas de controlar a temperatura do ambiente, foram as que mais sofreram nesse cenário.



Ainda não se tem uma conclusão sobre a relação entre o calor e esses riscos, mas os pesquisadores partem do pressuposto que, em altas temperaturas, o miocárdio necessite de mais oxigênio.



Ainda de acordo com os estudiosos, a exposição ao calor coloca muita pressão sobre o coração de pessoas que já têm a doença cardíaca em seus históricos, o que aumenta ainda mais as chances de formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos que irrigam o coração.



Como minimizar o calor e se proteger

Existem alguns artifícios que nos ajudam a minimizar as ondas de calor e, com isso, proteger nosso coração.



Veja quais algumas medidas para garantir um conforto térmico para o seu corpo:



Ar condicionado: para os cientistas, a melhor proteção contra o calor e uma forma de evitar problemas cardiovasculares ainda é o ar condicionado. Isso porque, ele garante que todo o corpo fique protegido em um ambiente com uma temperatura adequada. Mas atenção! Se você é adepto do uso de ar condicionado, não se esqueça de fazer uma boa manutenção no seu aparelho, pois do contrário, ele pode se torar uma fábrica de bactérias.

Ventilador: o bom e velho ventilador não poderia ficar de fora dessa lista. Embora ele seja um pouco menos eficaz, ele será sempre um bom aliado.

Água: além da hidratação, a água também pode ser usada de maneira simples para reduzir a nossa temperatura corporal. Uma das dicas dos pesquisadores para ajudar no controle térmico do nosso corpo é molhar a pele ou até mesmo colocar os pés de molho em um recipiente com água.



Tudo bem que muita gente curte o calor e aproveita bastante o Verão. Mas é impossível ignorar os riscos e não se atentar aos cuidados necessários, especialmente para proteger a saúde do coração.



Cuide-se e supersaúde!

Referências bibliográficas:

O Perigo Escondido no seu Ar Condicionado – www.DrRondo.com

Georgia K. Chaseling, Josep Iglesies-Grau, Martin Juneau, Anil Nigam, David Kaiser, Daniel Gagnon. Extreme Heat and Cardiovascular Health: What a Cardiovascular Health Professional Should Know. Canadian Journal of Cardiology, 2021; DOI: 10.1016/j.cjca.2021.08.008.

Elsevier. “Extreme heat events jeopardize cardiovascular health, experts warn.” ScienceDaily. ScienceDaily, 18 November 2021.

The Legionnaires’ Lawyer 2017

Deadline Hollywood November 11, 2017

Newsweek November 13, 2017

Quartz August 5, 2015

The Wall Street Journal May 3, 2017

Centers of Disease Controland Prevention January 24, 1997

Journal Times September 2, 2017

CDC Legionnaires’ Disease June 7, 2016

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357