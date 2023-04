Que tal adotar medidas simples para retardar o envelhecimento?

O passar dos anos traz uma série de mudanças na nossa vida, sejam elas físicas, mentais ou sociais. Muitas dessas transformações são tão silenciosas que às vezes nem damos conta de que elas estão acontecendo. E é assim que a sarcopenia se manifesta.

Para quem nunca ouviu falar, sarcopenia é um processo significativo que ocorre em idosos causando a perda de massa muscular e de peso, além de provocar fadiga e debilidade.

Isso acontece pois há um comprometimento do metabolismo, piorando a sensibilidade à insulina, a queda imunológica e o encurtamento dos telômeros.

E aqui eu quero chamar a atenção para os telômeros, pois quanto mais curtos eles ficam, mais vulnerável à velhice e às chamadas doenças do envelhecimento nós ficamos.



Então, como retardar e reverter a sarcopenia?

Estudos recentes mostraram que uma das soluções mais eficazes para o combate da sarcopenia é promover o aumento dos níveis corporais do metabólito Urolitina A.

Esse metabólito é produzido pelas bactérias da flora intestinal quando são ingeridos alimentos ricos em elagitaninos que, por sua vez, estão associados à proteção cardíaca, imunológica e antienvelhecimento. Outro fator positivo da Urolitina A é o retardamento e a recuperação da musculatura enfraquecida com a idade.

Então, se você quer retardar e reverter a sarcopenia, é aconselhável que você consuma mais alimentos ricos em elagitaninos, tais como framboesa, amora, morango, nozes e vinho envelhecido em barris de carvalho.

No caso do vinho, é importante esclarecer que as uvas não apresentam elagitaninos naturalmente, por isso a recomendação do envelhecimento em barris de carvalho. Nesse caso específico, os elagitaninos ocorrem pelo contato das barricas de carvalho com as antocianidinas e taninos presentes no vinho. Com isso os elagitaninos terão efeito na maturação e estabilidade oxidativa do vinho.

Você também pode optar por uma associação de suplemento de Urolitina A, onde você aumentará a saúde mitocondrial ativando a mitofagia, a reciclagem de mitocôndrias defeituosas que promove recuperação dos músculos envelhecidos. Consequentemente, haverá aumento de força, desempenho e resistência física.

Pesquisas mostram que bons resultados estão ligados a uma suplementação com cerca de 500 mg de Urolitina A pelo menos duas vezes ao dia.

Considere também fazer treinos supra-aeróbicos, pois assim haverá uma maior eficiência e rapidez no ganho de massa muscular graças ao estímulo mitocondrial com a Urolitina A e o exercício físico.

Insira em sua rotina um treino com apenas 20 minutos por pelo menos três vezes na semana em dias alternados. Assim, a sua produção de hormônio do crescimento fica aumentada por um período entre 48 e 72 horas, estimulando também o crescimento muscular.

É importante entender que o treino supra-aeróbico é progressivo, não precisando ser atleta para fazê-lo. Apenas respeite seus limites.

Supersaúde!



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357