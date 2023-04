Equilibre sua tireoide e fique longe da depressão

Estamos assistindo assustados à grande epidemia de depressão que pessoas no mundo inteiro estão vivendo. E nem precisamos ir muito longe... muitas dessas pessoas estão ao nosso lado, isso para não dizer que, em muitos casos, nós somos a pessoa sofrendo com essa condição.

Não raramente meus pacientes me procuram para tentar solucionar essa situação, mas tentam evitar a todo custo fazer uso de medicações por medo dos efeitos adversos. Então, nessas condições uma das primeiras coisas que faço é verificar a tireoide.

E por que eu faço isso? Porque frequentemente quando as pessoas estão com depressão elas também estão com os hormônios abaixo do normal.

Estudos mostram que pacientes tratados com medicação para tireoides tiveram melhoras significativas dos sintomas de depressão, melhores até do que quando elas usaram antidepressivos.

Resumindo, o tratamento da tireoide pode ser tão eficaz quanto as medicações clássicas para depressão e com uma grande vantagem... ele não apresenta efeitos colaterais.

Todos os dias milhares de pessoas são diagnosticadas com distúrbio da tireoide, mas esse número seria ainda maior, pois ainda tem muita gente que tem o problema e ainda não sabe disso.

O que ocorre também é que, mesmo quando se faz o exame de sangue para tireoide, ele costuma apresentar resultados dentro da faixa considerada normal, porém podendo estar o paciente com uma deficiência tireoidiana subclínica. E nessas condições os sintomas podem passar desapercebidos, sendo atribuídos ao estresse, fadiga ou até parte do envelhecimento.

Nas condições de diagnóstico de doença tireoidiana, se prescrevem hormônios sintéticos, que muitas vezes ainda apresentam sintomas do problema tireoidiano, como mostram os estudos. Chega-se à condição de que 75% das pessoas que tomam essas medicações ainda continuam com disfunção tireoidiana.

Sem falar nos efeitos adversos, como ganho ou perda de peso, palpitações cardíacas, dores de cabeça e queda de cabelo.



Como reequilibrar a tireoide naturalmente

Eu sou bastante favorável às formas naturais para tratamento de doenças e distúrbios. Com a tireoide não seria diferente. Por isso, trouxe algumas formas mais naturais de cuidar da sua tireoide:



• Iodo: o iodo é um elemento indispensável para a produção do hormônio tireoidiano. Para fazer uso dos seus benefícios experimente temperar sua comida com sal marinho iodado ou então consumir plantas marinhas comestíveis ricas em iodo, como nori e wakame. Outra opção são os suplementos de óleo iodado ou cápsulas, na dosagem de 300 mcg diários, segundo a literatura.

• Musgo Irlandês: esse nutriente rico em iodo proveniente do mar Céltico contém um precursor vital do hormônio tireoidiano, além dos hormônios tireoidianos T3 e T4.

• Guggul (Commiphora mukul): é um extrato natural da seiva da árvore de mirra indiana, utilizado na medicina Ayurvédica por mais de 2000 anos. Pela presença de guggulesteróis, promovem aumento significativo da absorção de iodo pela tireoide. Os estudos mostram bons resultados com comprimidos de 500 mg três vezes ao dia. Mas atenção... esse extrato é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade ao produto.

Outra forma de melhorar a sua tireoide é por meio da sua ecologia intestinal onde, além de influenciar positivamente na sua saúde, ela também ajuda a regular os seus hormônios.

Em casos de disbiose intestinal, há uma desregulação da produção hormonal, o que consequentemente torna o metabolismo mais lento e sem energia.

Então, para regular a sua ecologia intestinal procure inserir o óleo de coco em suma dieta. Se ele tiver vitamina A associada os resultados para a sua ecologia intestinal serão ainda melhores.

Outro alimento a ser considerado é a manteiga produzida a partir do leite de vacas criadas a pasto. Ela também é excelente fonte de iodo e vitamina A, essenciais para regulação da tireoide.

Além disso, você também deve ter muita atenção aos alimentos que prejudicam a sua tireoide. Entre eles está a soja que acaba por inibir a função tireoidiana. Infelizmente esse é um ingrediente encontrado na maioria dos alimentos industrializados, inclusive na carne de animais criados em confinamento em razão do uso de ração rica em soja. Evite também o óleo de soja e suplementos de lecitina.

Se você é daqueles que não abrem mão de legumes e verduras, especialmente o brócolis, o nabo e o repolho, você até pode consumi-los, mas é preciso que haja muita moderação, pois eles são ricos em gligosinolatos que compromete a função tireoidiana.

Cuidar da sua saúde mental não precisa ser um bicho de sete cabeças ou um caminhão de remédios. Você pode fazer isso de forma leve e muito natural e com resultados surpreendentes!

Aproveite essas dicas e tenha uma supersaúde!

