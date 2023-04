Verdadeiro ou Falso? Chá e café reduzem o risco de demência e derrame

Qual a sua opinião sobre isso? Você acredita que o chá e o café podem reduzir o risco de demência e derrame ou é do time que acha isso tudo uma mentira?

Vejamos!



Já não é de hoje que vemos a disputa entre café e chá... sempre tem quem defenda um e recrimine o outro. É sempre assim.

Mas a questão agora é considerar se elas são realmente boas para o nosso organismo.

E é claro que quando falamos em benefícios, estamos falando das bebidas na medida certa... sem exageros.

Mas, antes de batermos o martelo com relação a esse isso, eu quero tratar um outro assunto específico com você.

Existe uma alegação circulando por aí que tanto o café quanto o chá podem reduzir o risco de problemas sérios de saúde. Mas será mesmo que as duas bebidas são tão vilãs assim?

Chá e café como protetores de derrame e demência

Um estudo publicado pela revista PLOS Medicine avaliou os dados de saúde de quase 366 mil pessoas acompanhadas por no mínimo 10 anos.

No início da pesquisa os participantes do estudo relataram que bebiam chá e/ou café.

Acompanhando esses indivíduos, os pesquisadores foram analisando quantos deles tiveram derrame ou algum tipo de demência.

A partir daí eles cruzaram as informações sobre as quantidades consumidas dessas bebidas e os episódios dos problemas. Foi então que os pesquisadores perceberam que:

– As pessoas que beberam de 2 a 3 xícaras de café ou de 3 a 5 xícaras de chá por dia, ou uma combinação de 4 a 6 xícaras de café e chá, tiveram a menor incidência de derrame ou demência.

– As que beberam de 2 a 3 xícaras de café e 2 a 3 xícaras de chá por dia tiveram um risco 32% menor de derrame e 28% menor de demência em comparação com aqueles que não bebiam café nem chá.

– A ingestão de café sozinho ou em combinação com chá também foi associada ao menor risco de demência pós-AVC, ou seja, aquela causada por causa de complicações do derrame.

Então o que podemos concluir disso? Exatamente isso o que você pensou... Café e chá ajudam sim na redução do risco de demência e derrame. A afirmação do título desse artigo é VERDADE!



E quais são os chás e cafés de qualidade?

Ei, mas tem uma coisa! Não é porque os estudos mostraram que o café e o chá ajudam a reduzir os riscos de derrame e demência que vamos sair por aí bebendo descontroladamente.

Se quisermos usufruir desses benefícios, temos que ingerir bebidas de qualidade e da forma correta.

Veja como:

- Café: Procure por café de procedência, de preferência orgânicos. Lembre-se que opções de qualidade podem ser um pouco mais caras, mas vale a pena quando o assunto são os benefícios para a sua saúde.

- Chá: Aqui estamos falando do chá original, feito a partir das folhas da planta Camellia sinensis, como os chás verde, preto e branco. Há também outros tipos, que dependem da forma como é produzido, mas a matéria-prima é sempre a mesma.

E mais uma coisa: Cuidado se for adoçar a sua bebida, seja ela o chá ou o café. Evite o açúcar, e se usar adoçantes, opte pelos naturais, como a stévia pura.

Supersaúde!

