A importância da contação de história para as crianças

O ato de contar histórias é tão antigo quanto a própria linguagem humana.

Desde os primórdios, antes mesmo do surgimento da escrita, os homens já se reunião ao redor da fogueira para contar histórias de caça, de guerras, de antepassados.

E esse hábito foi passando de geração em geração...

Das fogueiras, a contação de história foi para a cabeceira das camas, onde mais e pais passaram a contar histórias para que seus filhos pudessem dormir.

O que antes era um registro histórico – já que não havia a escrita -, tornou-se em um ato de carinho e agora cientistas provam que é também um cuidado com a saúde.

Se você não tem o hábito de contar uma história para os seus filhos quando eles vão para cama, essa é uma boa hora para começar!

Por conta do conhecimento ancestral, já havia suspeitas de que a contação de histórias para as crianças era algo muito positivo. Afinal, ao ouvir todo o enredo, elas podem soltar a criatividade e a imaginação, além, é claro, de pegarem no sono mais rápido.

Mas agora, pela primeira vez, uma pesquisa científica conseguiu medir e comprovar os benefícios para a saúde dos pequenos.



Contação de histórias em uma UTI infantil

Um estudo feito por pesquisadores brasileiros no Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e Universidade Federal do ABC (UFABC), avaliou os benefícios da contação de histórias para crianças internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Participaram do estudo 81 crianças, com idades entre 2 e 7 anos, com quadros de saúde parecidos e problemas respiratórios como asma, bronquite e pneumonia.

Metade delas ouviu histórias de um grupo de voluntários contadores, já habituados a esse tipo de trabalho em hospitais infantis. O restante apenas participou de brincadeiras, com charadas e perguntas feitas também por esses mesmos voluntários.

Ao fim das atividades, os pesquisadores mediram os níveis de cortisol (hormônio ligado ao estresse) e ocitocina (hormônio ligado ao amor, empatia e bem-estar) por meio da saliva que foi coletada das crianças.

Além disso, as crianças também foram convidadas a relatar qual era o nível de dor que elas estavam sentindo naquele momento. E as respostas foram as melhores possíveis!

Os dois grupos apresentaram uma redução no nível do cortisol e um aumento considerável da ocitocina. Mas, o que mais impressionou os cientistas foi o fato de que as crianças que ouviram histórias tiveram um resultado duas vezes melhor.



O que temos a aprender com isso?

A primeira coisa que aprendemos é que amor e carinho são os melhores remédios, especialmente para saúde da criança.

O estudo foi realizado com crianças com algum tipo de saúde, mas é certo que os benefícios também são imensos para aquelas que estão sadias.

Ou seja, quando você conta uma história para seus filhos, eles também se transportam para outra dimensão, além de sentirem os benefícios psicológicos e até fisiológicos desse momento de amor e imaginação.

Insira esse hábito na sua rotina com seus filhos. Além de mantê-las saudáveis, você também estará reforçando o laço de afeto e união de vocês.

E tem mais... isso não é bom só para elas não! Isso é muito bom também para você!

Quer dica melhor para uma supersaúde do que essa?

