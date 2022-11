Elimine a síndrome zero e recupere o controle do seu corpo!

Estamos vivendo uma das maiores crises de saúde de todos os tempos: a Síndrome Zero. Ela é uma condição silenciosa que pode causar sintomas como:



• Ganho de peso e dificuldade em emagrecer

• Sensação de cansaço constante

• Queda de cabelo e unhas frágeis

• Níveis elevados de glicose no sangue

• Resistência à insulina

• Pressão elevada

• Triglicerídeos altos

• Confusão mental, dificuldade de concentração e memória reduzida

• Oscilações de humor

• Inflamação crônica



Para combater a Síndrome Zero, é preciso cuidar da origem dos problemas e promover mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares. Veja:



Alimentação



- Reduza ao máximo carboidratos, que não devem passar de 5% ou 10% de suas calorias totais.



- Evite alimentos processados, grãos, arroz, macarrão, feijão, vegetais e legumes ricos em amido (que crescem para baixo do solo). Boas opções incluem couve, espinafre, brócolis, repolho e pimentão verde. Limite ao máximo as frutas, usando as pobres em frutose e com baixo teor de açúcar. Exemplo: abacate, goiaba e grapefruit. O limão está liberado.



- Aumente o consumo de gorduras para cerca de 70% das suas calorias, mas só as boas (manteiga, ghee, óleo de oliva, óleo de coco e de abacate). Evite qualquer gordura trans e óleos vegetais, como milho, girassol, soja e canola.



- Consuma a proteína em moderação (cerca de 20% das suas calorias). Priorize carne bovina e vísceras de animais criados a pasto. Suínos, aves e ovos, também de animais criados a pasto. Peixes, só de águas profundas, sardinha e salmão selvagem.



- Nozes e sementes, especialmente a macadâmia, mas também amêndoas, amendoim, castanha de caju, sementes de girassol e abóbora, mas em pequena quantidade.



Desintoxicação



Nossa sociedade é extremamente prejudicada pelos agressores ambientais, e é necessário desintoxicar o nosso corpo. Veja as principais toxinas que podem lhe prejudicar:

- Ftalatos causadores de câncer, provenientes de plásticos, cosméticos, panelas etc.



- BPAs interrompendo o endócrino e levando à obesidade, dominância de estrogênio e perda de libido.



- Metais pesados como chumbo, cádmio, alumínio, arsênico e mercúrio, ingeridos através da alimentação e da água.



O que fazer:



- Recuperar-se da condição de desnutrição subclínica, com correção através de suplementos adequados para que o sistema bioquímico e celular volte a ter eficiência.



- Otimizar a bioquímica metabólica, necessária para a desintoxicação. Para isso, use glutationa, N-acetilcisteína (NAC) e ácido alfa-lipóico.

Esses componentes catalisam e movem os metais para fora das proteínas celulares.

Exercício

Quando se fala em exercício, logo se pensa naqueles treinos e corridas de longa duração. Porém, o melhor são os treinos curtos intervalados com tiros de alta intensidade, como no meu programa supra aeróbico descrito no meu livro Emagreça a Apareça e no meu site www.DrRondo.com.

Não tem quem não consiga fazê-lo. Leva apenas 20 minutos em dias alternados, mas de 2 a 3 vezes por semana já aparecem alguns resultados. Nele você desafia seus limites. O segredo do sucesso está na intensidade e não na duração. Exercitando-se dessa forma você reduz o risco de doenças e aumenta a expectativa de vida.



Supersaúde!



_______





Referências bibliográficas:

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357